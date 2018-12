ONE FC 進軍日本　Demetrious Johnson、Eddie Alvarez同場亮相

ONE Championship (ONE FC) 一直是亞洲區 MMA 的龍頭,不論在基地新加坡,抑或是泰國、中國、泰國等地,都搞得有聲有息,每每吸引到不少拳迷入場支持。不過,ONE FC 的計劃不限於此,在 2019 年 3 月 31 日,她將會闖進日本東京,而且陣容鼎盛,相信是不少在日本的拳迷都期望能觀看的比賽。

在這次首場日本比賽已公布的陣容中,不僅有前 UFC 冠軍 Demetrious Johnson 和 Eddie Alvarez 在 ONE FC 比賽首度亮相,亦有日本柔術傳奇選手青木真也,以及一眾 ONE FC 頂尖拳手,如李勝珠 Angela Lee、Aung La N Sang、Eduard Folayang 等。



兩名前 UFC 拳手首度出戰 ONE FC 有合適對手嗎?

Demetrious “Mighty Mouse” Johnson 在 UFC Bantamweight 可謂所向披靡,長期佔據冠軍寶座多年,可惜於上次 UFC 227 中爭議落敗於 Henry Cejudo 後,便毅然轉投 ONE FC 懷抱,成為 UFC 與 ONE FC 交換拳手計劃的其中一員。

Mighty Mouse 對於這個轉變相當樂觀,亦表示希望能在 ONE FC 挑戰不同拳手,不過稱霸 Bantamweight 許久的 Mighty Mouse 究竟能否找到合適的對手呢?現任 ONE FC Bantamweight 冠軍加入 ONE FC 多年,自 2016 年爭冠失敗後,終於在 2018 年奪得冠軍,但似乎仍未必是 Mighty Mouse 的對手。

這次 Mighty Mouse 會在這場東京賽首度出戰對上若松佑弥,相信如果順利獲勝的話,很快就能奪得爭冠機會,未知其他 ONE FC 拳手是否已經做好準備呢?

同場另一名來自 UFC 的拳手 Eddie Alvarez 也會為東京觀眾獻上首場比賽。

Eddie Alvarez 曾先後奪得 Bellator 及 UFC Lightwegiht 冠軍,雖然及後敗予 McGregor 而失落冠軍,不過他在 UFC 期間對上場場硬仗,足顯出他是 Lightwegith 的頂尖選手,這次他對上 擅長打擊技的 Timofey Nastyukhin,相信是一場精彩的比賽。

如果 Eddie Alvarez 能繼續衝擊冠軍,乃至踏上冠軍寶座的話,他將會成為首個奪得 Bellator、UFC、ONE 冠軍的拳手,大家且看看他踏上 ONE FC 征途吧!

三場冠軍賽 ONE FC 好手盡出

除了有兩名前 UFC 拳手亮相外,同場更有多達三場的冠軍賽,可見 ONE FC 為了這場日本東京賽實在不遺餘力。

女子賽有兩度衛冕的熊競楠對上由 Atomweight 升重挑戰的 Angela Lee,兩名選手都是 ONE FC 的著名拳手,而 Angela Lee 更是挑戰成為首名雙量級冠軍的女子選手,相信能吸引不少拳迷支持。

第二場是 Middleweight 的冠軍賽,Aung La N Sang 曾在今年年中對上長谷川賢 Ken Hasegawa,在緬甸主場比賽的 Aung La N Sang 贏得大片呼聲,比賽非常精彩,兩名選手戰至第五回合,終於由 Aung La N Sang TKO 對手衞冕冠軍,這次越洋來到日本比賽,未知長谷川賢能否扳回一城。

而第三場冠軍賽同樣是兩名選手再度碰頭,Eduard Folayang 於 2016 年在青木真也手中奪得冠軍,雖然於 2017 年失落冠軍,不過在今年又再連勝三場奪得冠軍寶座。

這次號稱「跳關十段」的青木真也有機會在日本觀眾面前再次對上 Folayang,究竟重回 Lightweight 後連勝三場的他,能否再下一城呢?

ONE FC 與 RIZIN 正面迎擊 得益的將是觀眾

ONE FC 終於要踏進日本的 MMA 市場,然而,日本的 MMA 市場本來已被 RIZIN 佔去絕大部分,究竟 ONE FC 能否分一杯羹確是未知之數,但看到 ONE FC 這次首場日本賽的陣容,確實對於不少拳手都相當吸引,相信 ONE FC 對於打入日本有頗大決心,或許兩個組織將來會有合作空間。

希望兩個亞洲區的 MMA 組織可以以良性競爭的方式發展下去,讓拳迷看到一場又一場精彩比賽吧!