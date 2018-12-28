武器屋香港匠人曾家倫　自學鍛造將歷史、虛擬兵器變為現實

晉吳鑄銅兵，火焰生冷霜。 季子掛劍處，王侯盡北望。 五霸出七雄，湛瀘對魚腸。 太阿誰倒持，巨闕爭崩狂。 最是龍淵怒，赤霄斬蛇忙。 干將今安在，少虡獨煌煌。 ——李白《俠客行》

喜好舞劍的唐代詩人李白，在其名作《俠客行》中盡列湛瀘、魚腸、太陽、巨闕、龍淵、赤霄、干將等歷代名劍。所謂工欲善其事，必先利其器，古往今來，每一位習兵器來說，每件神兵利器都令人趨之若騖。由鍛造師雙手打造出匠心獨到，巧奪天工的配備，更令武者愛不惜手。 時至今日，匠人巧手工藝相對機器生產更見珍貴。而在工業式微的香港來說，不論武者或收藏家，過往購買兵器配備必須求諸內地或海外生產商，巧手工匠在香港買少見少。今天為大家介紹一位本地鍛造師，他除了製造中古冷兵器外，更融合動漫或電影題材，打造科幻神器。

曾任職健身教練的曾家倫(Rei)，健碩魁梧的身軀，帶了點粗獷的外型，很是符合影視作品中古代工匠的形像。大約六七年前，開始收藏並開舖賣自己喜歡的武器和盔甲，後來由收藏到研究，並自學製造中世紀冷兵器，及後發現市場更歡迎於動漫中才出現的神兵利器，於是在製造冷兵器之餘，他亦開始向動漫題材下手，把當中天馬行空的神兵利器變成實體裝備。

（賴家俊 攝）

工作室雖然空間不大，但店內兵器裝備陳設卻琳琅滿目。Rei可隨時於店內檢出收藏，如數家珍的說出各種收藏品的特點和製造過程。而在店內的收藏品中，他最愛是一套源自電玩遊戲《Final Fantasy VII Remake》內的裝備和武器Buster Sword，這把巨型神兵，是他自少玩這款遊戲時主角的兵器，為了一完收藏夢想，他一併打造同一主角配備的肩膊和前臂裝甲。

在香港打造兵器和裝甲並不容易，後工業時代工匠已銷聲匿跡。Rei要學師製造裝備自能依賴自己，幸好資訊發達，他可以看書和看YouTube，再經過千錘百鍊的嘗試，學習接焊、電焊、認識不同金屬和粘劑的特性，造出真品。

打造虛擬兵器更具滿足感

在比較打造歷史兵器和虛擬兵器上，Rei有所感觸。「本來是打造中世紀冷兵器，但市場更歡迎動漫的虛擬兵器。後來發現打造現實沒有的裝備，比起打造歷史真品更有趣。始終這件動漫電影作品沒有人造過，你能將虛擬的東西實體化，這感覺十分不錯。」

在當下打造武器裝備，實需集各家所長。Rei亦會與世界各國不同的廠商合作，發揮大家所長。例如香港沒有溶鋼的爐，而不同國家亦有不同專長的鍛造技術，他很多時候要視乎所製產品所需技術，而要與不同廠商合作，以製造產品。

在香港收藏兵器並不容易，由其收藏大件的兵器，更要用到龐大空間。苦於昂貴租金，Rei亦只能租用百多呎的工廈單位，作為他的收藏和製造室。在這狹小的工作間，Rei需要搬動所存放材料，騰出空間來打磨和接焊裝備。地方雖小，但對一個匠人來說，這是個讓他遠離塵囂，埋頭苦幹實踐夢想的樂土。

稍後，Rei會向各位讀者介紹一些收藏兵器心得，各位密切留意。