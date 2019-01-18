泰拳褲忽然變時裝 著泰拳褲行天橋你見過未?

想起搏擊動時裝，大家或會即時想起TAPOUT、VENOM這些牌子，但有沒想過時裝品牌也會參與其中?

著名的意大利服裝公司Versace，早前在一個時裝秀中，大膽引入泰拳褲與其他衣著的混搭，好不好看見仁見智，但新奇有趣就一定了。

確實這類時裝潮流，我們不了解，但「搏擊用品 X 時裝」，也非什麼新事。

Versace與泰拳褲

泰拳褲的粗橡皮筋腰帶，尼龍或緞布材質，加上有些款式是七顏熒光色，平常就算是研習者，假如不是訓練要跑街的話，也不會當普通短褲穿著四處去。但時裝嘛，就是要眼光獨到。

Versace就在早前的時裝展中，把泰拳褲帶上天橋：

A collection that aims to create a conversation about what menswear is today by empowering people to explore and express the various aspects of their character through style choices. #VersaceFW19 #VersaceEverywhere #MFW pic.twitter.com/MfqFo3W5Sg — VERSACE (@Versace) January 12, 2019

#ImaanHammam is a knockout on the #VersaceFW19 runway in an all silk look featuring embroidered boxer shorts paired with a formal suit. #MFW pic.twitter.com/FVdfzY9KcS — VERSACE (@Versace) January 13, 2019

Please tell me I’m allowed to wear gym shorts to meetings now (I do feel quite iffy about Versace quite literally slapping their brand tag on traditional Muay Thai shorts...) pic.twitter.com/X05Bzm29CX — Mikhail Quijano (@mikhailquijano) January 13, 2019

所以，只要加上西裝外套，我們就可以穿泰拳褲去開會了吧?

而且在網上還發現這個公司出的拳套，售價是$3850美金：

（圖片擷取自：https://slfrd.gs/2U12cYB）



而上年4月，也有另一服裝公司STORE by NIGO出了泰拳褲：

【HUMAN MADE® MUAY THAI SHORTS available now.】HUMAN MADE® (@STRMCWBY) MUAY THAI SHORTSがSTORE by NIGO®に入荷中です。 pic.twitter.com/nQR9IZG1cL — STORE by NIGO® (@STORE_by_NIGO) April 13, 2018

看來泰拳褲已經慢慢走上了潮流尖端。



「搏擊用品 X Fashion」

「搏擊用品 X Fashion」這事也不是什麼新鮮事，不說那些本來是搏擊運動品牌所出的潮流服裝，服裝公司突然推出搏擊用品也是出現過的。



I appreciate A. Wang for the boxing props with his H&M drops, but this is just on another level. Lagerfeld, Louis V. pic.twitter.com/9lNRkNEBdI — Johnnie Fresh (@JohnnieFresh) October 22, 2014

2014年LV 就推出過以上的拳擊沙包和拳套。價錢也十分便宜，沙包只售$175,000美元，拳套要分開購買，也只是$6000美元，可謂「物超所值」。

小知識:泰拳褲

泰拳是在19世紀開始，開始進行現代化，在20世紀初，因有拳手被對方打死，所以為了安全，泰拳手開始採用拳套作賽。除了拳套以外，也同時向拳擊引入了擂台、規則、以及服飾。泰拳吸收了拳擊褲，但加入了鮮艷的顏色和圖案。現時有些拳擊褲會長及至膝，但泰拳褲則會短很多，褲管也要有一定闊度，以方便踢擊。