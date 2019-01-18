泰拳褲忽然變時裝 著泰拳褲行天橋你見過未?

武備志
撰文：
最後更新日期：

想起搏擊動時裝，大家或會即時想起TAPOUT、VENOM這些牌子，但有沒想過時裝品牌也會參與其中?

著名的意大利服裝公司Versace，早前在一個時裝秀中，大膽引入泰拳褲與其他衣著的混搭，好不好看見仁見智，但新奇有趣就一定了。

確實這類時裝潮流，我們不了解，但「搏擊用品 X 時裝」，也非什麼新事。

 

Versace與泰拳褲

泰拳褲的粗橡皮筋腰帶，尼龍或緞布材質，加上有些款式是七顏熒光色，平常就算是研習者，假如不是訓練要跑街的話，也不會當普通短褲穿著四處去。但時裝嘛，就是要眼光獨到。

Versace就在早前的時裝展中，把泰拳褲帶上天橋：

所以，只要加上西裝外套，我們就可以穿泰拳褲去開會了吧?

而且在網上還發現這個公司出的拳套，售價是$3850美金：

（圖片擷取自：https://slfrd.gs/2U12cYB）


而上年4月，也有另一服裝公司STORE by NIGO出了泰拳褲：

看來泰拳褲已經慢慢走上了潮流尖端。


「搏擊用品 X Fashion」

「搏擊用品 X Fashion」這事也不是什麼新鮮事，不說那些本來是搏擊運動品牌所出的潮流服裝，服裝公司突然推出搏擊用品也是出現過的。
 

2014年LV 就推出過以上的拳擊沙包和拳套。價錢也十分便宜，沙包只售$175,000美元，拳套要分開購買，也只是$6000美元，可謂「物超所值」。

 

小知識:泰拳褲

泰拳是在19世紀開始，開始進行現代化，在20世紀初，因有拳手被對方打死，所以為了安全，泰拳手開始採用拳套作賽。除了拳套以外，也同時向拳擊引入了擂台、規則、以及服飾。泰拳吸收了拳擊褲，但加入了鮮艷的顏色和圖案。現時有些拳擊褲會長及至膝，但泰拳褲則會短很多，褲管也要有一定闊度，以方便踢擊。

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