讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽

「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」，簡稱「武博」。是由香港01旗下武術頻道【武備志】所舉辦的一個大型武術博覽會，並將於2019年5月3日至5月5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。這是全港首個與武術相關的博覽會，而是次的博覽會主題是「眼界。決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，並提高武術在香港人心目中的地位，並透過親身體驗感受武術所帶來的樂趣，向更高境界進發。另外，這次博覽會亦可讓各類型的武術專才一展所長，為推廣武術出一份力。

多元化的體驗班

「武博」合共為期三日，其間會邀請各個範疇的師傅及組織，指導各個武術體驗班，讓大眾有機會接觸到各類型的武術運動。其中在星期五、六的早上，亦特意安排了長者及兒童的武術體驗班，務求讓所有年齡層人士，都能夠學習到合適的武術技巧，藉此鍛煉身心。

由表演到「說書」

至於在舞台位置，則會按時邀請各個武術組織上場表演。例如在星期五晚會有近一個小時的國術大匯演，向觀眾展示出不同武技的特式和美感。而在非表演的時間，舞台就會變成「武林說書」的講壇，由知名的武術研究學者，舉辦數場關於武術文化及哲學思想的講座。

武術，並不是壯年人的專利。城市中的每個人，不論性別、年齡、出身，全都可以參與到武術運動之中

光影武林與武館街

很多人都是藉著電影等文化產品，而跟武術結下不解之緣。所以今次「武博」設置了一個名為「光影武林」的展覽專區，挑選了數套經典的港產武術電影，向觀眾重現當中的武術元素，並由專業的武術家拆解每招每式。另外，現場亦有一系列名為「武館街」的武術專區讓大眾來挑戰，利用與武術鍛煉相關的小遊戲，如考驗力度控制的「突擊達摩榙」、考驗兵器擊打準成度的「兵器全壘打」等，引起大眾對武術運動的興趣。

突擊達摩搭，不是大力就能成功。重點反而是對力度的掌握

以雙節棍打網球，你可以嗎？

星級教練 星級比賽

最後，「武博」亦從海外邀請了兩位星級教練，在「地蓆」上各自舉辦一場高規格的研習班。同時，「格鬥籠」內也安排了多場表演賽，內容橫跨空手道、泰拳、MMA、傳統歐洲兵器等多種搏擊運動。借此，「武博」希望在一般市民以外，資深的習武者都可以藉著今次活動，而令自己的武術修為更上一層樓。

是次「武博」亦有幸找來4位大使來宣傳，包括羅浩銘、何慈茵、吳景聰及郭海寧，較後時間將會陸續看到他們的訪問，敬請期待。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！

武博大使：何慈茵

武博大使：吳景聰

武博大使：羅浩銘

武博大使：郭海寧