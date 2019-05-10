【電影】盤點《殺神John Wick》中的各種武術

由奇洛李維斯主演的《殺神3》將於下周四上映。這套被視為西方新「武俠」片，或新派殺手片作品，糅合了很多不同武術，可以說是John Wick打的是武術大集匯。盤點當中經典場面，以下幾種武術較為常見。

1.巴西柔術

巴西柔術(BJJ)是近年荷里活格鬥電影中常見的武術，隨著美國UFC熱潮越來越蓬勃，越來越多人認識這門武術，而《殺神》前兩集的幕後花絮中，亦播出奇洛李維斯苦練巴柔的片段。



柔術容許以摔、絆掃、位置優勢、地面壓制等動作，亦允許施展絞技、鎖技、關節技等。

（《殺神2》練習柔術的製作花絮）

而在《殺神》第一集中，在大陸酒店大戰女殺手一幕，便打大柔術技，例如如方以木村鎖和十字架鉗制男主角，但因為未有有效降伏，讓奇洛李維斯可以成功甩身。

（《殺神》第一集酒店大戰）

2.柔道/桑搏

作為道服格鬥技一種，柔道為一門較多近身投摔技武術，武者在施展投摔時將敵人投擲摔倒，從而瓦解對方攻勢。在《殺神》系列中經常出現柔道的摔技，例如払腰、膝車和大內刈等：

（網友盤點《殺神2》中的柔術招式）

而同樣使用道服的桑搏，因為可以使用抓腳摔技及腳鎖，其中一些技術亦為John Wick所使用(這一招在片段中被稱為Obratnaya Spina，但這個名字找到的技術有很多，可能是一個統稱，如有認識桑搏的朋友請指正)：

3.合氣道

來自東亞的合氣道，強調在敵人攻勢來襲時，瓦解對方攻勢。合氣道中的手法又名「教」，能因應對手身位作出「正方」和「後方」的攻勢，以「教」鎖固敵人手腕或手肘關節，打下對方手中武器，繼而施以降伏。

（合氣道因應對手手部攻來方位，而作出相應「教」瓦解對方攻擊，是東亞武術中著名防衛術）

（《殺神》中合氣道技剪輯）

4.以色列格鬥術(馬伽術)

相對於上述幾項武術，以色列格鬥術Krav Maga是較近代軍用武技。Krav Maga的始創人是匈牙利籍猶太人 Imi Lichtenfeld（1910 - 1998），在第二次世界大戰前，他為幫助猶太人對抗德國納粹黨，所以發明了Krav Maga。它最初是以色列國防軍的軍隊自衛術，後在1971年開始在民間普及。



以色列格鬥術攻擊敵方要害為主，並不限於任何危險招式。習者需熟習各種攻擊的對抗方式，包括對各種器械和情況的應對，並以最有效方法擊倒對手：攻擊人體要害（如眼、下胯、喉嚨、手指等）、攻防同步等。

（《殺神》系列中以色列格鬥術訓練片段）

5. Silat

而秉承過往大打各種武術風格外，今集更大量引入Silat動作設計。



近年在荷里活動作電影大熱的馬來武術Silat，由數年前印尼電影《突擊死亡塔》一和二集打出先河，早前荷里活電影《絶地22哩》男主角Iko Uwais已在電影中大顯Silat身手。之前《殺神》系列當中偶然也見Silat手法，但今次第三集兩大位反派Cecep Arif Rahman和Yayan Ruhian登場，兩位都是印尼著名的Silat武術大師，明正言順大打Silat。兩位演反派的大師亦曾於多套荷里活和印尼動作電影亮相，相信今次與John Wick會有激烈搏鬥。

Silat是源自馬來一帶的近身格鬥術，常以扭、絞、鎖等技巧，配合步法讓敵人失去平衡，並控制對方，常見兵器則有虎爪刀和Sarong(長巾、軟兵器)。今次《殺神3》也有虎爪刀和軟兵器亮相，各位功夫迷密切留意。

（《殺神3》香港版預告片 ）