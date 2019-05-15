【專訪】伊諾山度弟子Burton　談李小龍的武術精神

不同的武術各有不同的技術特色，但到底甚麼才是最好的技術呢？【武備志】有幸訪問到師從武術大師伊諾山度、全接觸魔杖團體Dog Brothers 元祖成員之一、JKD Unimited創辦人——Burton Richardson，來分享一下他對截拳道的心得。

▍與武術邂逅的經過︰

當Burton 9歲時，有一次他經過公園的體育館，突然聽到響亮的叫喊聲，一望之下原來是一隊超過十五人、穿著空手道袍的學生在練拳。這一幕景象深深地刻在Burton心內，成為他日後接觸武術的契機。

在數年後，Burton 的一位朋友遞給他一本雜誌，封面是《龍爭虎鬥》的海報，再次勾起Burton 習武的興趣，可是他的父母卻以要專注棒球及學業為由，拒絕讓他習武。然後一直要到Burton 高中畢業後，父親才允諾讓他正式學武，認為認為武術有益身體。

十分幸運我能因此接觸到Inosanto師傅⋯⋯有些人需要特地乘飛機來拜訪他，而他就只距離我家1.5哩。 Burton Richardson

距離他家一哩半的地方有一家武術館，於是Burton 便跟朋友一起前往習武，而這家武館正正就是著名武術大師伊諾山度（Dan Inosanto）執教的 "Kali Jun Fan Kung Fu Academy"。年輕的Burton 馬上愛上武術，一開始只是想學習保護自己，卻十分幸運令他因此接觸到伊諾山度師傅，自此改變了他的人生。

我的人生就只有練習練習練習，我住在非常侷促的地方，就像香港的小單位一樣，我伸直手能碰到兩邊的牆。 Burton Richardson

於是Burton 便跟隨伊諾山度鑽研不同武術，漸漸日子久了，伊諾山度便問Burton 有沒有興趣當他的助教。「那時我從來未曾想過當武術家」，但Burton 經過他的幫助後，接觸到很多不同的人。雖然他生活比較困苦，住在很侷促的地方，但他仍然堅持比誰都要練習得多。

▍截拳道不只是哲學 更講求驗證︰

截拳道及李小龍的哲學，就是要成為完善而沒有弱點的武者。在李小龍的思想下，持續驗證是非常重要的過程。 Burton Richardson

最初的時候 Burton 主要在"Jun Fan Kung Fu Academy" 練習截拳道及菲律賓武術，但隨著時間的流逝，他慢慢修習其他武術，如巴西柔術、泰拳、祖魯棍等。因為他認為「截拳道及李小龍的哲學，就是要成為完善而沒有弱點的武者」，例如一個人可以擅長站立技，但被人摔倒後卻可能不懂反應。

Burton 認為李小龍的哲學其實非常簡單，卻又容易難以理解，因為有些人會開始想︰「李小龍所做的是最好的，我們不用做其他事。」但Burton 卻認為︰「其實反觀李小龍一生，他一直不斷地演變、改進自己，不停地增刪自己的技術體系，去達至最好。」

並不是技術本身是否最好，而是在甚麼情況、甚麼時候下它才是最好。 Burton Richardson

Burton進一步指出，不同武術技術都有其有效的情況，一旦環境情況有變，原本有效的技術便可能失去效用。他以地面搏鬥為例，巴西柔術技術會建議勾住對方的手臂和頸，然後把頭靠近對方，令對方無法有效拳擊自己。但在街頭情況下，一旦對方掏出一柄小刀的話，以上述姿勢下難姒察覺到。在空手的情況下，巴西柔術的技術十分有效，卻未必適用於持械格鬥中。所以習武者不能局限於個別種類的技術，更應涉獵不同武術技巧。

認識技術是一回事，但在現實情況面對壓力下實踐技術是另一回事。 Burton Richardson

可是，學會一種技術十分簡單，但不代表能在現實情況下真正發揮出來。Burton 是全接觸魔杖團體"Dog Brothers"的第一批成員，綽號為"Lucky Dog"。Burton 回想起那段日子，直言正因為Dog Brothers的經驗，提醒他「試驗」技術的重要。



當年Burton苦練魔杖，卻仍未能在魔杖比賽取得理想成績，一度令他失去自信。某一天，Burton 的朋友Eric Knaus（Dog Brothers 創辦者之一）找他切磋。一般的魔杖練習，正常會戴上頭盔護甲，以輕藤棍或軟膠棍對打，但那天Eric 卻只穿上面罩、不穿護甲、手持重棍來對打。這種對打方式給當時的Burton 一種全新的體驗，雖然他在搏擊時只能作出守勢，但他仔細體會到「經過壓力測試」的技術才是真正屬於自己的。

透過主動接觸不同武術，使Burton 能夠不停地試驗自己所學的技術，以實踐「李小龍的精神」。經過多年的鍛鍊後，他不只是巴西柔術黑帶三段，更成為前UFC選手Chris Leben的教練。



Burton 明白並非每個接觸武術的人都立志成為搏擊選手，所以他創辦了JKD Unlimited，把武術推廣至普通大眾間，透過加入漸進的壓力訓練，讓他們能夠有效保護自己、建立自信，處理日常生活的問題。

在防身術教學上，Burton有一套特別的心得，在【武備志】之後的教學短片中他會作出簡單示範。敬請期待。