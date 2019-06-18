《少林五祖》 ：電影重構反清故事與南拳源流

七八十年代，劉家良和張徹拍了一系列有關少林和洪拳的電影，重構了清末民初以來，有關洪拳、洪門和少林關係的歷史系譜，並嘗試整合了早年千頭萬緒﹐互有抵觸的民間傳說。一系列電影中，張徹赴台灣組長弓電影公司後第一套作品《少林五祖》(1974)，可以說是當中繼往開來之作。

《少林五祖》劇情

《少林五祖》由張徹執導，劉家良任武術主導，由張氏一眾得意弟子，狄龍、姜大衛、傅聲、戚冠軍和孟飛等主演。以反清復明為主題，故事繼承張徹和劉家良一貫有關少林寺的故事結構，以火燒少林寺情節為中心。曾助清帝康熙平亂的福建莆田南少林寺，因遭奸臣誣告勾結反清勢力，而遭康熙派兵剿滅並燒毀(著名「火燒少林寺」情節)。



電影《少林五祖》海報。(百度百科) 故事一開始以火燒少林開頭，大難不死的五個少林弟子胡德帝(姜大衛 飾)、蔡德忠(狄龍 飾)、方大洪(孟飛 飾)、李式開(戚冠軍 飾)與馬超興(傅聲 飾)五人，北走中原，分頭聯絡江湖人士，立志找出少林叛徒報仇，並與其他有志之士共謀反清大業。影片前半部分分述五人各自經歷，後半部則是他們於北方聚頭後重回少林，並針對清廷派出的五位高手，各人針對敵方的強弱苦練相對少林武功，最終得報大仇，並與台灣鄭成功勢力會合於紅花亭，開山立堂，人稱「少林五祖」，而在洪門相傳的源流歷史中，這五人又為「前五祖」。 說張徹和劉家良作品有重構洪拳系譜之意，是因早年有傳洪拳來自洪門，又有說來自少林寺或少林的至善禪師。晚清年間小說《聖朝鼎盛萬年青》中已構出康雍乾間，少林五老：五枚大師、至善禪師、馮道德、白眉道人和苗顯，及他們的傳承人洪熙官、方世玉、童千斤等少林十虎的故事，並嘗試建構洪拳等南拳武術與秘密會社和源出南少林(福建少林)的關係。

重構少林與南方功夫關係

而另一方面，在洪門相傳的源流故事中，又有「少林五祖」傳說。據聞五祖在北少林被燒後，五人分別前往南方珠江兩廣一帶，建立反清秘密會社；而另有傳說指這「少林五祖」，只是五位由鄭成功派往福建少林學藝的將領，又或者這些將領只是留在中土建立反清勢力，而當中有人曾學武於少林，甚或可能借少林之名吸納群眾，而後來成為天地會或洪門的開山祖師之一。而他們在福建、廣東一帶廣收門生，將少林武術帶往南方，故稱由他們留下之南少林武術為「功夫」。

我們上述可見當中的千頭萬緒，不易統合。《萬年青》雖然為小說杜撰之作，但卻又有民間口耳相傳故事為基礎，這些故事不斷深化和建構清廷與少林不和的關係，一班相傳人物紛紛因事避走南方，在與秘密會社扯上關係同時，將少林武術帶往南方一帶。

可是，怎樣將這些說法不一的民間傳說共冶一爐？近代以來的文藝創作家或門派之間也嘗試彌合這些不同說法，例如在張徹和劉家良的少林武術故事中，《少林五祖》的故事與他們其他有關洪熙官的作品(例如張徹執導1974年《方世玉與洪熙官》，雖然這一系列少林作品並沒有整合於同一個世界觀中)，故事都以「火燒少林寺」這民間傳說為交聯中心。

而在《少林五祖》中，本來發生在北少林的火燒事件移師至福建南少林，而本來民間傳說少林五祖由北向南的發展歷程，轉而由南向北的復仇之路。反而張徹和劉家良的洪熙官、方世玉故事，繼續敘述他們往南方發展，傳承功夫。

《少林五祖》五位男主角：(左起)狄龍、姜大衛、傅聲、戚冠軍、孟飛（中國網）

翻拍新版再重構歷史

本片由劉家良和劉家榮擔任武術指導，秉承劉家班一貫寫實武術設計風格，電影中的武術很多在現實搏擊和武術中均有所根據。片中正反兩派各五人，每人均有一套獨特的武功，片尾以五對五的對決較高下，這十套功夫分別是「地趟拳」對「連環披掛掌」、「十形拳」對「鹿步螳螂拳」、「少林風魔杖」對「飛斧」、「三節鞭」對「辮子功」、「虎鶴雙形拳」對「梅花環拳」，對習南拳或武術片迷來說，確實十分吸引。