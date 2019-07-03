【書評】《歷史‧身體‧國家》：從理解「和平」看用武文化

在我們日常生活中，我們一些視為恒常甚至真理的習慣或價值，可能是歷史不斷建構的產物。以個人日常生活所遇為例，我們會以時薪計算工資、學校對學生的作息要求、每個公民在法律面前平等，但有他的公民權利與義務等。這次介紹已故歷史教授黃金麟的身體三部曲之一：《歷史‧身體‧國家》一書，談談書中如何論述近代國民尚武文化的建構，進而探討武力與和平的關係。

《歷史、身體、國家：近代中國的身體形成1895-1937》一書是黃金麟教授發布的第一本歷史著作。本書共分為五章：第一章〈身體與政治〉；第二章〈軍國民、新民與公民的身體—身體的國家化生成〉；第三章〈禮法鬥爭下的中國身體—法權身體的誕生〉；第四章〈鐘點時間與身體〉，以及第五章〈游移的身體與空間的身體建構〉。這本以「身體」為討論中心的著作想 要 回 答 三 個 提問。

其一，我們的身體究竟經歷了什麼樣的歷史變化，才有現今的樣子？其二，這種身體的發展狀態，隱含了麼樣的歷史特定性與危險性？最後， 它能否被當成是一種普遍、永恆的身體模式來看待？以身體的國家化、法權化、時間化、與空間化發展，探討近代以來「身體」的發展，和一些行為、理念是如何建構的。

《歷史、身體、國家》是由黃金麟教授所撰寫的身體三部曲之一，主要講述近代國民尚武文化的建構，進而探討武力與和平的關係。（圖片擷取自http://bit.ly/2XpSCEE）

▍參考傅柯《規訓與懲罰》

黃金麟這書在方法論上明言有參考法國著名學者傅柯於1975年出版的《規訓與懲罰：監獄的誕生》。傅柯這本書探討在西方歷史中，「暴力」、「法律」、「真理」及「正義」間的權力關係。傅柯在書中提出，指出由古代到現代，統治者在對待違反規犯的囚犯上，由暴力酷刑施加囚犯上，到近代人道主義改革而推行監獄監禁取代身體酷刑，並透過法律條文將治理暴力論述化。傅柯以監獄的誕生及其發展的文化與暴力，揭示出一種特殊權力的技藝發展，其各時代規範的懲罰既是司法正義的，也是權力政治的。我們可以看出，雖然近代刑罰已盡力減少對身體的暴力，使囚犯的苦痛降低，可是「不管是否有苦痛，司法正義仍對身體緊追不捨」（Justice pursues the body beyond all possible pain）。

在黃著第二章中，作者探討了個人身體，由從屬於家庭走向從屬於國家的現象。作者從一些清末民初的刊物對「模範學生」的討論，探討中國如何走上規訓身體的論述。即社會論述、國家及其附屬機構等於何建構我們身體價值判斷。作者主要透過蔡鍔於1902年提倡軍國民運動、梁啟超等人於1902發起的新民討論，以及於1923-29年間的公民教育運動等，來展開他的討論。

例如第二章〈軍國民教育與身體〉中指出，近代軍國民運動、新民與公民運動對身體的要求，大大迴異於傳統儒家修身價值和道家賤武靜柔的主張。例如在軍國民運動中，面對晚清以來中國一連串戰敗國恥，外侮入侵，中國幾乎被瓜分而只是苟且生存的局面，蔡鍔及梁啟超等軍政界和知識分子，不斷主張國民「尚武」為中國解救自身危亡的唯一方法。有異於晚清洋務運動和維新運動，強兵不是硬科技的問題，還要求直接訴求於人民身體和精神的改造，最終目的是「全民皆兵」，軍事化國民身體、精神和生活方式。

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▍民初軍國民教育儲備戰人才

而要達成改造，可通過學校、社會與家庭三方面進行。例如學校教育重視體育活動，舉凡行軍、射擊、劍擊、游泳和登山活動，都依年齡讓學生學習，還要學生學習軍事知識，教育他們服兵役為義務，學習名將傳記等；而社會方面，樹立勇士銅像、紀念國恥節日、獎勵劍擊、柔術、相撲等搏擊活動，透過新聞、藝術和文學等提升人民愛國意識；家庭方面，主張優生學政策，使兒童能在體格和獨立能力上有良好開端。這些由時人提倡的方法，在二十世紀初大部份成為制度化融入了人民生活中，例如1911年成立的中央教育會，即表示體操、拳法、刀法、槍法和游泳等運動，都應成為今後教育重點，亦試圖將學校設定成為尚武愛國的教育場所。

在這裡，宋代以來重文輕武的風氣，因國族生存問題開始扭轉，學武再次得到鼓勵和頌揚，只要是關乎國家存亡和對抗外侮，學武衛國是值得嘉許和鼓勵的。而民國相對太平年代(其實內亂連年，不過外侵卻明顯比晚清少了) ，為了預備外力隨時進逼，在平日更要鼓勵國人習武尚武，準備將來隨時一戰。

當然，作為《武備志》的文章，本文只抽取書中其中涉及用武的維度加以介紹，書中黃金麟還用了其他例證來證明近代化公權力和民間如何互動，建構「身體」。例如以五四運動等為例，大量示威、遊行、請願和演講等，眾多人為國事的聚集，使原本普通的物理空間諸如街頭、廣場、變成為權力角逐的政治空間。黃金麟進一步指出，學生上街頭遊行得到允許又經常受到鎮壓，這種矛盾表明空間轉換與身體行動在近代中國社會中的有限性。(1)

民國年間，在政府的軍國民教育動員下，全國各地都相繼成立了不同的國術館，男女老幼都被動員去參與國術運動（圖片擷取自http://bit.ly/2RRAL3w）

▍瞭解何為和平有助弭平衝突

筆者在大學時代其中一位老師曾講授有關「戰爭與和平」的課題，說及近代以來在研究戰爭史時，更強調研究和平，因為國際間衝突往往發生於大家對和平的層次了解不同(2)。

我們如何定義和平，和平是戰爭尚未爆發狀態？和平含有對暴力使用的批判？和平是指沒有身體暴力？企圖透過非暴力方法解決衝突？老師曾以中國人傳統常說的「太平」作喻，在意識上雖然「太平」是對理想狀態的論述，但卻常隱含亂後之治的意思，透過消滅對方來解決衝突，一統天下。這種和平觀，以目的來將手段合理化，可能反過來滋生攻略取向，不能說是具有積極意義上的和平。(3)

總結而言，一個社會的用武文化自然有其歷史發展所建構，但在探討學武文化時，我們如何理解何謂和平，又會影響我們對用武的理解，這課題值得武者進一步覃思。

參考資料

(1)http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/media/articles/c085-200404040.pdf

(2)、(3)曾瑞龍《經略幽燕：宋遼戰爭軍事災難的戰略分析》