【MMA】前國家運動員赴港研習MMA 盼出戰世界賽

MMA比賽熱近地在內地大為流行，不少內地運動員會往世界不同地方吸收新技術。來自廣東省中山市的前國家一級摔跤運動員李卓媚(May)，為了參加MMA比賽，專誠來香港拜師學習巴西柔術等不同武術，積極提升技術，終於取得首個內地比賽戰績。 文、攝：賴家俊

少女時代的May(圖中)，因摔跤運動員要求需要短髮。(照片由受訪者提供) 自小已獲選拔入國家隊栽培的李卓媚，雖然外形感不到有搏擊運動員的彪悍，但說話鏗鏘有力，眼眸有神，一談起比賽便生龍活虎。雖然已退役數年，但仍然躍躍欲試，希望在另一個搏擊擂台上大展身手。 「六歲那年，省隊教練來我們小學選拔新人。我小時候已有較強運動天賦，所以也想過朝運動員發展，記得教練在班房逡巡一圈，以為無人雀屏中選離開之際，竟在他踏出班房門一刻回頭選了坐在最後排的我。起初以為是甄選賽跑隊成員，卻見到一班人每兩人互相扭著一團較勁，並迷上了這種運動，後來才知這是國家摔跤隊新人選拔測試，因自小已有不錯爆發力，經過測試考核成為國家隊栽培運動員，直到廿一歲時才因傷退役。」

現在摔跤運動有多種不同賽制，有自由式、古典式、有中國式、俄羅斯式或內蒙古式等等。現在奧運的摔跤比賽分自由式摔跤(Freestyle Wrestling)和古典式摔跤(Greco-Roman Wrestling)兩種，由於古典式只限上身攻勢，不可抓腿；而自由式容許有上下靶動作。現時在奧運，並沒有女子古典式比賽，女子摔跤手只能參加自由式項目(但現時已有很多聲音希望加入女子古典式比賽)。

國家運動員艱苦訓練生活

專誠來港研習MMA技術的前國家一級摔跤運動員李卓媚。(賴家俊 攝) 回想十多年運動員生涯，May坦言曾想過放棄，但有幸教練的幫助讓自己支持下去！自六歲獲選入體育學校後便要離家寄宿，體校不是每周放假，只有每兩個月才有一次假期回家與家人相聚。而在寄宿學習階段，除了每天十多小時的訓練外，還要學懂一個人照顧自己，每天撐著疲憊的身驅洗衫打掃。 「在體校練了幾年後我開始想家，六年級時曾經想放棄，小孩子覺得太辛苦要回家。幸好教練覺得自己具潛質，向我家長多番挽留，而升初一時開始參賽打出成績，人想通了，感到當中的樂趣，於是繼續堅持的訓練下去！」 升上初中後，May開始參加省錦標賽，第一場比賽便以10秒時間擊敗對手，並打晉級賽連勝多個對手，第一次參加大賽便奪得44公斤級別冠軍。 歲月滄桑，世事難料，人生亦如白雲蒼狗，在春風得意之際卻要讓人狠狠摔下。May在不斷晉升到國家一級運動員之際，卻不幸因腰肌勞損，被迫以21歲最具發揮之齡退下來，中止她運動員亮麗生涯。 可是，運動員一定要有好勝好強心才有動力拼下去。與奧運摔跤大賽擦身而過，她選擇另一個搏擊擂台─MMA來讓自己發光發熱。

退役後May全職投身演藝行業，在內地擔當幕後替身和幕前演出。有次她見一位在摔跤隊的師弟獲One Championship簽任MMA選手，見到他在擂台上施展摔跤技術也能打倒對手，讓她對MMA產生興趣，可以憑以前所學延續擂台生涯。半年多前在羅天池師傅的介紹下，她在公餘抽空到香港拜師，跟羅師傅和翁師傅(翁家偉)學習Boxing和巴西柔術，進修不同搏擊技。

重新學習專研打擊技

「MMA對我來說是重新再學習的一門運動，有不少難度。例如在摔跤隊時不會用到拳腳打擊技，現在卻要特別加倍訓練。記得起初我很怕對手的拳腳打到自己，到現在已克服了恐懼，敢於專注看實對手如何出招。而以前任全職運動員時，可以由早到晚十多個小時不斷訓練。現在有正職，只能在公餘抽空加緊訓練，所以每次都十分珍惜訓練機會。

May雖然無緣參加今年於香港舉辦的修斗比賽，但也有來觀戰支持師兄弟。(照片由受訪提供)

早前May報名參加了五月於香港舉行的修斗比賽，可是未有對手配磅未能出賽。皇天不負有心人，May於六月成功出戰於廣州舉辦的2019柔陣‧柔術公開比賽，第一次參賽獲無差別組銀牌。

比賽過後，May再投入拍戲工作，將參演她首部擔任主角的內地電影《啞巴女俠》。她表示，感謝幾位師傅一直以來的教導，未來希望在拍戲以外，繼續參加世界各地不同的巴西柔術或MMA比賽。