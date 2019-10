【Bellator】MMA史上首例　Miragliotta聲言不會再為某君當裁判…

有沒有想過,有裁判會公開表明,以後不再替某一個拳手執法?在上個月底舉行的Bellator 227上,資深裁判Dan Miragliotta因為忍受不了選手Michael Page的種種行徑,賽後決定不會再為他所參與的賽事進行主審工作,並已經得到了大會方面的接納,堪稱MMA史上的首宗案例。

▍爭執不斷的Bellator 227

Bellator 227在上個月27日舉行,地點位於愛爾蘭首府都柏林。當日第15場賽事,就是由外號「Venom」的英格蘭拳手Michael Page,對上來自當地的Richard Kiely。賽事僅用了2分42秒便結束,Page成功在第一回合,以飛膝KO對手,取得了職業生涯第15場勝仗(僅有1負)。

然而在這場短促的賽事其間,卻發生了不少爭執。根據Miragliotta憶述,當Page取得了上風之後,他一次又一次嘲諷對手。包括接連三次稱Kiely為「他媽的婊子」(f__king b_tch),又在地面上做出自拍手勢。這些舉動激起了Kiely的怒火,他向Page舉出中指。而Miragliotta則去分開兩人,並給予了Page警告,扣掉了他一分。

之後Kiely曾透過Miragliotta作出道歉,但Page並未理會。Miragliotta則嘗試為事件降溫,他向Page表示「你是我遇過最有天賦的拳手,不要因這些把戲而毀掉」(Bro, you are one of the most talented guys I’ve ever refereed. Don’t ruin it with these antics)。結果只換來了Page的冷漠態度。

比賽結束後,儘管Miragliotta並不建議,Kiely依然希望能夠跟Page握手。不出所料,Page回絕了對方的好意,還告訴前來示好的Miragliotta「滾開」(f__k off)

,這下徹底將Miragliotta惹火了。他在轉身之際,指Page「真是一團廢物」(What a piece of Sh_t),並且被Page的教練團隊清晰聽到。

JUMPING KNEE FINISH!



Michael "Venom" Page stops rival Richard Kiely in the very first round. An incredible win for MVP.



Watch #BellatorDublin LIVE on Channel 5 🇬🇧 and Virgin Media 🇮🇪 pic.twitter.com/mmtctkloxS — Bellator Europe (@Bellator_Europe) September 27, 2019

▍裁判拳手各走各路

事後Miragliotta向傳媒坦承,自己的確說過這話。而Page的一方,則向當地的負責人Michael Mazzulli作出了投訴。在Mazzulli的調停底下,Miragliotta明確致歉,他認為自己著實說了不該說的話:

我已經56歲了,我是個成年人,我比他年紀大,我對所有人都予以尊重。當有人毫不尊重地叫我滾開,我失去了控制。我不應該這樣,我知道我錯了

雖然認錯,但並不代表Miragliotta接受Page的為人。他表明,每次看到對方,都難以掩藏敵意。不論對他本人還是這項運動來說,叫裁判滾開都不是一件能夠接受的事情。因此他已經決定,以後不會再於Page參與的賽事擔任公職,而大會方面亦予以接納。

【點擊圖片觀看資料】

Mazzulli諒解Miragliotta的決定,他認為在這件事上,所有人都有錯,但絕對情有可原。因此他將會撤銷對Kiely舉中指的罰款,也不會追究Page的行為。另外,很多拳迷都紛紛向Miragliotta傳送信息,支持他專業執法。只有小部分人指責他是歧視有色人種。

對此,Miragliotta表明,自己只會因應對方的表現,做該做的事,哪管他的宗教信仰和膚色。一如他當日在台上對Page教練之言: