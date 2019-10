【摔角】The Rock重返WWE擂台?

47歲荷里活動作巨星,前WWE摔角手The Rock(Dwayne Johnson),上年曾宣告結束打摔角日子,讓大家以為他不會再現WWE舞台。不過早前The Rock在他IG卻披露會重返WWE擂台!

The Rock於十月一日在他IG中,發布了一輯他在WWE時代的片段剪輯,並寫上「Finally…I come back home to my WWE universe」(最終,我回歸WWE宇宙),並於上周五晚(4/10)於SMACKDOWN登場。

這次The Rock宣布回歸WWE,消息震撼摔角界。但有說因電視台FOX剛取得WWE轉播權,所以希望透過讓The Rock在WWE亮相以作宣傳。而自WWE於FOX播映後,收視有明顯上升,收視人數由USA Network播放最後一集有2.099百萬人觀看,去到上週FOX一集有3.869百萬人觀賞,而The Rock亮相一刻,收視更再升至4.217百萬人次觀賞。



雖然The Rock最終未在擂台上出戰,但他只是登場出鏡便已惹來關注,他在WWE摔角迷心目中,仍然有十足江湖地位!看來他將來仍然有機會以亮相形式登上WWE擂台。