【名家】和兆元：和式太極拳創始人　學武習醫文武兼備

在太極拳的系譜裡頭，較為人所熟知的有陳、楊、武、吳、孫。其實在這五大流派以外，還有一支「和式太極拳」。其祖師和兆元，師承趙堡架宗師陳清平，最終創出了動作圓融的和氏一脈。今天的【名家】專欄，便會為大家介紹和兆元的生平故事。

▍書香世代 文武兼修

和兆元（1810—1890），字育庵，河南溫縣趙堡鎮人。其父乃一名醫師，在當地頗有名氣。在他的薰陶底下，和兆元從小習醫，並在私塾求學。15歲那年，由於時值清王朝踏入衰亡期，社會開始動盪不安。和兆元遂聽從姐夫李棠階（1798－1865，清末大臣兼著名理學家）的建議，拜入同鄉的太極宗師陳清平（1795－1868），學習拳藝以強身。

溫縣乃太極拳重鎮，共分有陳式太極拳及趙堡太極拳兩支流派，而陳清平則同時出現在兩派的文獻當中（註1）。按照趙堡一脈的說法，趙堡太極首傳於蔣發，到陳清平為第七代。至於陳清平的師父，便是號稱「神手」的張彥。

李棠階本為朝廷大員，官拜禮部尚書，故此很快就便要上京履新。其時和兆元武藝初成，李棠階便邀請他擔任自己的護衛。順利抵京後，和兆元獲清室授予正六品武官職銜，展開了在京城的生活。

河南溫縣是中國太極拳的發源地，除了陳氏一脈，趙堡架也是源出於此。（圖片擷取自http://bit.ly/33Ijnmj）

▍學成歸去 創「和式太極拳」

在京城活動其間，和兆元廣交武術界朋友，並進一步研究醫理，乃至《周易》、《中庸》等儒學知識。由是者，和兆元對拳架的理解日趨透徹，可謂武藝大進。他跟隨著李棠階來遊歷南北，逐漸在各地打響名堂。據聞他就曾在邯鄲一帶，協助剿平盜匪。又曾在軍機大臣跟前，表演自己的過人武技。

可惜的是，由於李棠階負責肅貪及振災事務，過程中自然開罪了不少達官貴人，連帶和兆元也遭到牽連。最後因為在廟堂爭執的緣故，和兆元錯手打死了一個皇宮侍衛，被判入獄。後來得到不同大臣力保，才被遺返故里，並削為平民。

雖然仕途中斷，但沒有阻礙和兆元在拳術上的進境。他回到了陳清平身邊繼續學習，前後達12年之久。而除了陳清平外，和兆元的師公張彥也曾親自向他指點一二。經過長時間的觀察，陳清平不僅認可了和兆元的為人，時常讓他代師傳藝。另一方面，陳清平也察覺到和兆元的拳架著實與別不同，有條件自成一格，故曰「和氏太極拳」。

有傳和兆元為了答謝師恩，遂發誓和氏一脈仍然以「趙堡」為名，是為「趙堡街架」，兩者不分家。直至上世紀30年代，「和式太極拳」之名才因西安拳師鄭伯英而傳出，並逐步成為太極拳的一大支流。

對比起其他流派的架式，和式太極拳更加注重動作的圓活程度，幾乎每下手法都呈圓形模式。讀者可從當代和氏傳人，和有祿先生的視頻略知大概：

▍流芳後世

晚年的和兆元繼續在故鄉授藝，並著有《太極拳譜》、《太極拳行功要論》等拳論。至於他的四名兒子也繼承了其衣缽，在溫縣一帶教授拳技，使和式太極拳能以趙堡架的名義，流傳後世。

及至現代，除了上文的和有祿先生外，和保國、紀昌秀等老師，都是刻下比較有名的和式太極拳名家。而和式太極拳亦已經得中國國家體育總局認可，獲收編成為太極拳的標準競賽套路之一，相信未來還有很多發展空間。

註1：有關陳清平在陳派及趙堡之間的身份，至今尚存大量爭議，而陳派部份文章有時會用上「陳清萍」的寫法。由於本文著重介紹和式太極拳，故採趙堡「陳清平」的寫法。