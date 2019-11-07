【訪問】金牌司儀阿V：擂台甩轆要頂硬上！

對很多香港人來說，阿V（Vivek Mahbubani）除了是印度裔香港人外，也是一位金牌棟篤笑主持，能說得一口流利廣東話。但除了這些身份外，對香港拳迷來說，他也是金牌搏擊擂台司儀，經常在大小比賽見到他身影，為台下拳迷帶動氣氛，投入賽事。 文、攝：賴家俊

阿V是香港金牌擂台比賽司儀。（賴家俊 攝） 阿V表示自己從小喜歡扮遊戲機聲，適逢十年前有一間比賽機構招聘司儀，試鏡時要他扮遊戲機聲，阿V得心應手聲演，雀屏中選。 擂台上最令阿V深刻，是拳手判若兩人進入狀態。 「明明在開賽前，你見到拳手的狀態好平常，可能好倦，亦可能只是一個平平無奇普通人，大家有講有笑，總之好平常。但一旦上到擂台，他們即刻投入狀態，戰意滿滿，你從他們眼神會感到是另一個人，馬上投入戰意，令我深像很深。」

棟篤笑/擂台司儀均需帶動氣氛

棟篤笑和擂台司儀均要帶動氣氛，令觀眾有反應。阿V表示，棟篤笑要表情搞鬼，而擂台司儀則要嚴肅端正。但另一方面，棟篤笑「甩轆」（出錯）還容許他扮尷尬插科打渾打完場，但擂台司儀一旦出錯，便要繼續去「頂硬上」，不能表現難堪尷尬。

在香港土生土長，阿V怎樣看香港文化？

「在香港有香港的節奏，你在這兒成長便會明白，會知道有哪些規則。舉例如搭扶手電梯，當你站著左邊上電梯時沒有人鬧你，但你會見好多人“啤”住你，你便知道自己有問題。」

阿V表示棟篤笑和擂台司儀都要帶動氣氛，但在擂台甩轆要頂硬上。（賴家俊 攝）

今年五月阿V擔任第一屆武博主持並演出棟篤笑，他怎樣看【武博】？

「【武博】是一個好平台讓大家大開眼界，一家大細親身體驗不同武術文化 。最難忘是我同時要兼顧兩個角色，明明剛剛好嚴肅在擂台上振奮大家士氣，幾分鐘後我便要叫大家給我笑聲，是一個難得體驗。」