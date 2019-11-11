【功夫傳奇4】帖木兒帝國稱霸之技：克拉術

2500年前，古希臘哲學家和歷史學家希羅多德（Herodotus）在他著名《歷史》（"Histories"）中，記載中亞有一門摔跤在現代烏茲別克所在地區的民間非常普及。偉大的東方科學家和現代醫學科學的創始人 - Avicenna，生活在公元10世紀的布哈拉，也記載練習這種遠古摔跤是保持身體和精神健康的最佳方式。在14世紀，帖木兒帝國亦以這種摔跤訓練軍隊，雄霸中亞。 這門有悠久歷史摔跤術，卻近年才踏上世界搏擊比賽舞台，它便是《功年傳奇4》第四集介紹的中亞民族摔跤運動─克拉術(Kruash)。 文、攝：賴家俊

今集主持，是兩位縱橫柔道和克拉柔比賽多年戰將。

出生澳門的關文迪(Alex)，1995年在夏威夷留學期間跟隨Gracie家族成員學習巴西柔術，回澳後因當時澳門並無巴西柔術，於是轉習柔道，並曾加入澳門柔道隊，於2007年澳門舉辦第二屆亞洲室內運動賽，以克拉術選手身份參賽並獲得銅牌。

謝麗儀(Michelle)，1995年起學習柔道，兩年後代表香港參加比賽，中間一度離隊，現在主要參加KATA(形)比賽，並為柔道教練。大約十年前，周毅雄先生將克拉術引入香港，Michelle是第一批在港學習克拉術摔跤手，現在兼顧在柔道和克拉術教學。

(左起)《功夫傳奇IV》克拉術主持關文迪及謝麗儀。(賴家俊 攝)

克拉術至今已有3500年歷史，時至現代經常被用作搏擊比賽、主要節日的公共體育娛樂、盛宴和婚禮的聯誼活動。

兩位主持表示，若對陌生人來說，可以「柔道立技」來理解克拉術。克拉術不可以鎖頭、頸，而相比柔道有組手限制，執袖、襟有時限等，克拉術無組手限制，選手執腰帶、雙襟幾分鐘也是容許，比賽雙方在限時內爭勝負。

▍Alex：烏國克拉術深受桑博影響

烏茲別克在二十世紀成為蘇聯加盟共和國之一，凡事備受蘇聯規管，傳統克拉術也面臨扼殺。

Alex表示：「俄式桑博對烏茲別克克拉術影響好大。我在當地運動場示範十字固時，會有克拉術教練走來叫我們捉腳。六十年代以前，蘇聯只准當地人學習桑博，所以令到當地摔跤有很深桑博痕跡。1964年東京奧運將柔道納入比賽項目，由於共產國家十分注重在國際賽事成績，所以很多桑博選手轉打柔道，柔道在當地變得普及。」

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九十年代蘇聯解體，烏茲別克前桑博及柔道選手Komil Yusupov，開始研究傳統克拉術，並推動這門民族摔跤運動化，因而有「現代克拉術之父」美名。2007年澳門舉辦第二屆亞洲室內運動賽，克拉術第一次在國際賽成為示範項目，及後於2018年亞運成為比賽項目。

Alex參與草原克拉術比賽，可惜未能勝出，只能與獎品：兩頭牛合照。(照片由受訪者提供) 對Alex而言，這次參與草原成人禮摔跤賽最難忘。相比於運動克拉術，草原克拉術相對規則更少，比賽無時限，要清脆將對手摔落地(類似柔道「一本」)才算勝出，因而對氣力有極高要求。而成人禮主辦家庭會準備牛羊、現金、家電等豐富禮物，由比賽勝出一方取得。 「烏茲別克仍然是男性主導的國家。傳統克拉術比賽並不容許女性參加，就算是運動化後，女性選手也不多。但隨著成為亞運項目，為了增加奪獎牌機會，新一代女性選手愈來愈多。」

▍Michelle：克拉術更注重力量

由於烏茲別克為突厥後裔，摔跤風格更近蒙古摔跤，較少講究手技上變化，所以對摔跤手而言要求更大氣力。自問在香港屬較有力量的女將Michelle，坦言在烏茲別克見聞，讓她也比下去。

「克拉術是要求很出力的摔跤術，不似柔道可透過槓桿原理以小制大。而且當地國家隊會用很多古老方法，即是我們香港二、三十年前才用的訓練方法。例如用頭、頸打前、後空翻、要做拱橋等等。我最記得見過一位男摔跤手，以單手揮動鐵鎚打車胎練習，大家可見他們對力量的要求。即使是和我交手的女將，不只速度快，力度也不能小覷。」

烏茲別克將克拉術視為國技，有國家支持培訓選手，摔跤手備受禮遇，一旦比賽勝出有豐富獎金。摔跤選手在退役後除了擔任教練外，亦可以在大學教授專門克拉術學科。

「在當地若果有重點賽事，摔跤手會有隆重待遇。例如有專機送到比賽場館附近，有軍隊開路，國家亦會包辦參賽選手住宿飲食。」

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▍擂台上氣力遠勝於技術

對於兩位現在是打大師賽的主持而言，一致表示克拉術是一門拳怕少壯的搏擊運動，這次烏茲別克之旅亦會讓他們調整自己教學。

「今後我會多注重強化學員體能。我剛剛在巴西柔術錦標賽，對俄國選手時也陷於力量苦戰。我現在是打大師賽第四組，也是講力量，講抓力。你見東京世界柔道錦標賽，日本隊整體成績不算理想，因為對手三年主攻體能，已能克制你十年技術。龐大力量在格鬥運動十分重要，有力落手按實你，你不能反抗。」身形魁梧的Alex，說他相對烏茲別克摔跤手，力量還不夠。

而Michelle則反思所謂舊式傳統訓練方法。

「一些古老方法，以現代體適能標準是不可做，說會受傷。但這些老方法偏偏對提升能力十分有效，我想我們教練要取平衡，思考如何沿用這些古老方法，保障學員身體免於受傷，但又提升能力。」