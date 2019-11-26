【武編周記】勝利過後的「殘心」與「初心」

拳手敗戰後贏回一仗，當下的勝利是興奮的，但武術的本意並非在於一次勝負，因為成功總是日積月累、漫漫長路。

▍殘心

+ 4 + 3 + 2

不論是弓道、劍道還是空手道，大部份的日本武術都很重視殘心。直取一段維基：

弓道中的殘心是射完箭之後，仍然保持身體的姿勢，眼睛專注箭矢所擊中的地方。 在劍道中則是保持專注（意識警戒）的姿態，保持隨時能夠針對對手的攻擊或反擊做出反應的身體姿態，稱之為殘心。 維基百科

殘心其中一個來源是戰場上「後擊」的概念，因為「就算敵人被擊中也有能力作反擊，自己必須保持警惕保護自己才能活命」。「後擊」規則在很多的HEMA(史實歐洲武術) 比賽中都可以看到，而且亦有史實根據。

例如現代學者Johann Keller Wheelock Matzke 的碩士論文中就有提到，戰場遺址的骨骸中有不少可以看到骨頭多處癒合的情況，也就是說就算是傷及骨的攻擊，仍有一定機率活下來。更不論那些傷及肌肉又無法阻止對手還擊的情況，所以留有殘心絕對是必須的。(1)

當武術昂華，殘心就不只停留在「技擊需要」的水平，變成對不同事物的基本想法。殘心不是一個動作，而是一個心態，代表得勝後保持專注不會鬆懈。

▍初心

回到比賽，對職業拳手來說當然每場勝負亦很重要，但勝利後也應反思自己究竟有沒有進步，還是仍是停留在過去的水平。

有些拳手幾場敗戰後贏回一仗，這當然是值得高興的事，但卻把這場「勝利」看得太重，好像已完成任務。但這種「bounce-back win」的真正意義其實是要維持這個狀態，繼續努力，同時提醒自己不要重蹈覆轍，犯下以前犯的錯。假如目標是冠軍，那麼就更要務實和謙虛，不能停留在一兩場勝利之中。

例如Bellator中的Micheal Page，因為其打法、囂張性格和KO率一直是拳迷「寵兒」，但在今年5月就敗在Douglas Lima 拳下：

#Bellator221



Sin duda el mejor momento de Bellator 221 fue la victoria de Douglas Lima sobre Michael Page. ¡Vaya KO!



Lima avanza de esta forma a la final del Torneo de peso wélter y peleará por el cinturón. pic.twitter.com/dFtSmbD5OD — Mundo MMA (@esmundomma) May 12, 2019

Micheal Page的側身架式，較難防禦低掃。Douglas Lima的精準低掃再補上一拳，就成了 Micheal Page的第一場敗績。

Page 接下來在9月就收拾失地，立即以飛膝KO了另一位拳手Richard Kiely。而在數日前，亦KO了Giovanni Melillo，從而再向Douglas Lima下戰書。而KO Giovanni Melillo的那一下，正正來自反擊低掃的直拳：

Michael Venom Page vs Gianni Melillo #BellatorLondon pic.twitter.com/Q4QJlO2lno — UFC Unwrapped (@UFCunwrapped) November 24, 2019

以風格囂張的Micheal Page做例子好像有點不當，但他確有檢討自己的不足。而且檢討不應只在失敗後做，勝利後亦更加要做。

常常聽人說「勿忘初心」，這當然有其道理。隨著時間推移，短期目標有所改變亦時有發生，但終點未到就不應止步。我想這兒說的「初心」，是對於事物的態度，不應未達目標就因拿到某個成績就「收貨」。

另一方面，不論得到什麼成就，假如要進步的話，除了學習新技術，基本功總是要做的，而且是日日做、不斷做。因為基本功是各種武術之本，沒有基本功就別談其他建構。別因勝利而忘記基本功的訓練。

假如目標遠大，那麼可以肯定會是漫漫長路，不論挫敗還是勝利亦要堅持。

編輯R



伊塞爾, 《後擊為何存在？》,VNS HEMA,2019-11-18