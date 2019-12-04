【Star Wars】前女神級拳手 Gina Carano參演星戰《曼特洛人》　

《星球大戰》系列首部真人電視劇《曼達洛人》（The Mandalorian），正在「廸士尼+」平台上熱播。除了廣受歡迎的Baby Yoda外，大家又有沒有留到由女子MMA選手Gina Carano 所飾演的前反抗軍成員 Cara Dune ？原來當初她接拍本片時，並不清楚自己的角色身份，還以為會是毛茸茸的武技族人，即那頭人猿般的巨大生物……

Gina Carano 在接到電話加入星戰系列中《曼特洛人》(The Mandalorian》的演出時，她以為自己連樣子都不會被人見到。

曼特洛人

《曼特洛人》(The Mandalorian》是在串流平台「迪士尼+」播出的一套全新星球大戰劇集，故事其實很簡單，跟過去的西部牛仔電影差不多，只不過發生在宇宙，主角既蒙面又無名( 沒用真名這方面有點像《黃昏三鏢客》中的「金髮仔」)。

Gina Carano 的角色最近在新一集出現，她飾演前反抗軍突擊步兵 Cara Dune。其背景也很簡單：她最初認為「曼達洛人」來到她所在的星球上是因為要跟蹤她。儘管兩人化敵為友，並拯救了一個小漁村，使其免受當地掠奪者的襲擊，但Gina Carano 最終未與曼達洛人一起離開，而是選擇了走自己的路。

Gina Carano 在接受《Vanity Fair》採訪時表示一開始並不知道自己的角色：

我以為我會像女性丘巴卡......我很驚訝地發現實際上我是在此劇中少數露出真面貌的人。

大概是因為劇中大多數人都有面具，同時又有很多非人生物的化妝吧。

第一位女神級MMA選手

說到女子MMA選手，大家或會即時想起Ronda Rousey。但要說把女子MMA第一次帶到主流視線，就必定要數Gina Carano。在2006年由泰拳轉到MMA賽場，Gina 到2008年打了7場比賽而且全勝，直到2009年才敗給當時實力已是頂尖的Cris Cyborg。

而確實她受人關注，除了是因為實力外，她的外表亦加分不少。而且按Ronda Rousey自己所說，她自己正是受Gina影響才萌生參戰MMA的想法，所以「第一位女神級選手」Gina 可謂當之無愧。

而且Gina Carano 也是很早就有參與演藝事業的拳手，例如有電子遊戲《紅色警戒3》，這個系列其中一個有名的地方是遊戲中的過場動畫都是以真人演出，所以順利變成了Gina Cararo出鏡的機會。

另外兩套電影大作《狂野時速6》及《死侍》中Gina的演出也令人印象深刻。

【點擊圖片觀看人物資料】