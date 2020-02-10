【UFC247】Jon Jones險勝Reyes創衛冕記錄　是甚麼導致賽果起爭議

結果，2020年首兩個冠軍戰都沒有出現「翻盤」，「子彈姐」Valentina Shevchenko 則在第三回合TKO 對手Katlyn Chookagian，穩坐冠軍寶座。另一方面，Jon Jones 則在爭議聲中以一致判定勝過挑戰者Dominick Reyes，創下超越GSP的冠軍戰14場全勝記錄。

這場比賽真的是Robbery（意指被搶去的勝利）嗎？

▍Jon Jones 險勝 Dominick Reyes

+ 5 + 4 + 3

賽前碰過拳後，Reyes一開賽便以一記左拳迎接Jones。正如一眾賽前預測，Reyes 在首回合主動搶攻，渴望盡快取得優勢。Jones一邊遊走一邊以踢擊保持距離，而Reyes 亦以多記低掃作出回應。剩下三分鐘的時候，Reyes逮準Jones 踢擊之際，以身體拳擊令其失衡倒地，但卻無法從Jones 身上取得進一步優勢，比賽進入拉鋸狀態。



第二回合初，Reyes 繼續搶攻，並兩度打出連續攻勢，但Jones 憑藉高超防守，化去大部份打擊。其後Jones 開始掌握比賽節奏，一邊佔據籠中央位置，一邊步步壓迫及耐心地向Reyes發起精準打擊。在最後30秒時，Reyes左上勾拳正中Jones面部，成為第二回合亮點。

雙方攻勢並沒有因為去到第三回合而減退，Jones跟Reyes 依然輪流發動攻勢。剩下兩分鐘多一點時，Jones嘗試了賽事第一次抱摔，但被Reyes 成功防住，並以一記向上肘作回應。這是表現相當接近的一個回合。



（網上圖片）

截至第三回合完結，三名裁判有兩名認為Reyes 贏得了兩個回合，分數為29：28，28：29，29：28。 但分數在其後的回合出現變化，Reyes 由於體力下滑的關係，讓Jones 取得主導權，打出屬於自己的節奏，從裁判手上贏得最後兩回合，令比賽走向最後結局：48：47，49：46，48：47，Jones 以「一致判定」獲勝。



+ 2

賽果公布後，不少拳迷表示大感意外，指這是一場"Robbery"（意指被搶去的勝利），並引用命中打擊統計，指Reyes 應該贏得頭三個回合。可是，筆者認為賽況確實相當接近，當中第三第四回合尤甚，分數當然有商討空間，但未至於去到"Robbery"的程度。當然，裁判Joe Soliz的評分49：46看上去是有點誇張，但也不過是一回合的看法差異。

MMADecisions.com追踪的21位媒體成員，當中有7位認為Jones 勝出，有14位認為Reyes勝出。 然而，他們全部的判分都是介乎「48：47」及「47：48」之間，就是只有單單一個回合的分別。



Not robbery. Close fight, could have gone either way. 3-1 or 2-2 going into 5th. I thought 3-2 Reyes but the fight was so close it could have gone either way. — Daniel Cormier (@dc_mma) February 9, 2020

就連Jon Jones 的宿敵Daniel Cormier 亦在Twitter表示不認同這是"Robbery"。

▍到底有甚麼因素導致到那一回合的看法分歧呢？

根據「統一規則（Unified rules）」，MMA使用的是回合10分制(勝出該回合的選手有10分，輸了該回合的選手會有9（或以下的分數)。當中的「優勢」雖然主觀，但乃綜合很多方面的要素而決定。拳迷指出的「命中次數」只是其中一項，其餘還包括了「打擊傷害」、「命中率」、「主導性」、「壓制時間」等。



在這場比賽中，雖然Reyes 於「打擊命中次數」佔優，但其次數優勢並非十分明顯，不致成為關鍵要素。反觀Jones在「打擊傷害」及「進攻主導」的優勢則相對明顯。先不論Jones 以高超的防守化解了Reyes的猛烈打擊，即使他被正中紅心亦因其豐富經驗而不致展露，維持「搏克臉」。另一方面，Reyes 雖然打擊命中次數多，卻無法在Jones身上擊出明顯傷害，自己卻反被擊出傷口。（其實Jones面試也有傷口，但無奈膚色較深才令傷口不那麼明顯。）

而在「進攻主導」上，除卻第一回合外，Jones 大部份時間都佔據籠中央維持壓迫，雖然Reyes以遊走打法應對，但因為無法打出「決定一擊」，控籠及「進攻主導」便落入Jones 手中。

總括而言，Reyes打出了超水準為Jones 帶來挑戰，成為一場十分接近的比賽，接近得即使重賽亦仍難以預測誰勝誰負。下次還是不要讓裁判決定勝負好了。

