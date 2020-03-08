【在家工作．居家練習】空間影響武術動作　劏房也可練功

大家好，我是編輯K。編輯室的同事們，在討論一些有關疫情期間，在家練習武術的點子。不期然想起2011-13年左右，我住在旺角劏房的練武日子。這篇是個人經驗點滴分享，不打算作高頭講章，所以寫得俚俗一點，希望大家多多包涵。

筆者從前住大約這位置附近，樓下便是小巴站。（資料圖片） 先簡介一下背景，時間大約是2011-2013年左右，地點是旺角洗衣街（先達商場後面），一個業主報稱一百尺左右的單位，劏了一房一廳。房間剛好放張床可關門，客廳為長方型空間，沒有家私時把雙手打橫一字型伸開，仍觸不到兩邊牆壁，但後來兩邊牆放了家私，那時你一伸直手便可觸到它們，當時租金大約三千多港元。 本來搬出來住是想有自己空間，但事情不是想得那麼圓滿。而我後來也明白到古人陶淵明為何是「出名的隱士」，因為他隱居的地方是當時交通樞紐附近。而我住在先達後面，當然有同樣效果。

當時香港劏房也多，但沒有現在更普遍，我選擇了在旺區居住，自然貪交通方便，但物欲也多，自己不夠定力，影響專心練習。首先，三不五時有朋友路過，便會上門拜會來吹水，打發他等人時間。即使沒有朋友拜訪，住在旺角，周圍蒲點太多，閒時可以去戲院看戲、逛書店、宅走電腦商場、去咖啡店看看書也看看文青美女、晚上與朋友把酒醉飲。雖然地理上離我返的大角咀武館只是二十分鐘路程左右，但你很方便返武館同時，也很方便去其他地方玩，玩物喪志。所以開始啟悟古人要居深山修煉武術，其實是想讓自己與世隔絕，減低俗事紛擾，方能專心鍛煉。

公園練功遇到傻大叔

其次，是附近練習的公共空間不足。旺角區供公眾使用的公園空間不大，筆者是習兵器短棍（大家俗稱「魔杖」），那時有一段時間會去黑布街附近，即中旅社後面那個小公園練習，甚至約過同是學習這門武術的網友在此處交流。但遇過一兩次看似「道友」的金毛阿叔，神情恍惚，喝著啤酒過來撩水吹。記得有次他走過來問我學怎麼，想問我攞支棍玩，我婉拒了他卻馬上臉一黑發脾氣，無奈借他揮兩下。當時心想我體型大你那麼多，又學過兩手你發傻揮棍又唔係揮刀，無理由制止唔到你。而金毛阿叔攞到支棍，就好似小朋友揮左幾下，又無打攪到人，就好開心交回給我，但遇過他一兩次後我也怕怕，便沒再出街練。後來2014年，我當時改了和朋友合租旺角區一個較大單位，還記得有朋友說見人在彌敦道教太極和詠春。

當年樓下菜街有行人專用區，附近也有太多蒲點。（資料圖片）

值得一提的是，在與家人住的時候，我是很少會開電視看的。但當長時期一個人住的時候，那股寂靜感讓人很不自在，搬出來第二個月便忍不到買了一台電視（當時還以為自己可以不用電視只用電腦），經常長時間開著電視，也像掏空靈魂似的放空經常「望」著電視。但也因為這個習慣，開始了一些另類武術訓練。

因為空間太狹窄，雖然我是習短兵器，但根本沒可能做到大幅度揮動肩、肘、腕三個關節並用的動作。因此，我便因應空間，迫自己做一些更短幅度的動作，例如練套路時（有時改用短膠刀），限制自己肩關節移動幅度，集中控制肘和腕關節。

而學習魔杖要手腕夠柔，也要有指力，所以我在劏房經常望著電視，練習這幾個動作。

第一，練FIGURE 8 ，即手腕轉動短棍，打出一個阿拉伯數字「8」的形狀。但因為地方實在太狹窄，我若如平時手執棍尾練這動作，棍頭延長了很容易打到兩邊，所以我習慣握棍中間，兩邊長度相若的來練。（見短片）

Figure 8 練習，但因當年空間太狹窄，我是握棍中間來練。片中我加了手指轉動，亦可以只轉手腕。

第二，練指力，練習方法是把手向前伸直，手指公向天，手握著棍一端，棍垂直指向地下，另一端在拳頭下方，慢慢運用手指把短棍向上傳遞，最終去到棍的另一端。然後把手向後伸直，但是手是45度向地下，這時候手指公向地下，手握著棍一端，另一端在拳頭上方，慢慢用手指把棍遞向另一端，如是者做幾次，手指便會開始感到酸軟。（見短片）

轉棍時，棍尾盡量不離開尾指和無名指（圖左）或棍尾離開尾指和無名指（圖右），筆者用圖左方法。 第三，練習向外側方向的轉棍。這裡涉及兩個不同的轉棍概念，一些人會規定轉棍時手指尾和無名指貼著棍尾（身體結構無法完全貼實，只是盡量控制）。倘若棍尾離開尾指和無名指，這樣遭到對手兵器打你手上的棍時，短棍很易被打甩；但亦有不執於這個細節，照樣讓棍尾離開尾指和無名指，好讓揮動更靈活。我是傾向前者，但不論握法如何，轉棍時棍盡量貼自己，不要岔開否則很易打到牆，岔開了也打不到一個靚的切入角度。以上兩個握法，我拍了兩張照片，第二種握法尾指和無名指我誇張少少的放開，好讓大家識別。（見照片）

傳說古時詠春有一系是在戲班的紅船上傳授流播，因此那一系的動作也受限於船上空間和海上船搖這因素所影響。空間限制無疑影響訓練的思路，歡迎讀者分享你們的心得。