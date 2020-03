【新冠肺炎】英國拳王Ricky Hatton超市「搶紙巾」　笑對各國封關

疫情令到全世界人心惶惶,各國都出現了搶購物資的情況,連紙巾也成為了爭奪的對象。前英國拳王Ricky Hatton就在Instagram上發布了一條詼諧片段,只見他在超市內鬼鬼祟祟地拿走了三條紙巾,再左顧右盼離開。 當然這純屬搞笑,如果拳王真的加入戰場、大打出手,恐怕又是另一番景象了……

贏得全世界 搶不了紙巾

現年41歲的Ricky Hatton,綽號「Hitman」,職業生涯取得45勝3負的成績。2005年,Ricky Hatton成為「輕沉量級」(light-welterweight)的「無爭議冠軍」(Undisputed champion),之後又分別贏得了WBO及WBC的「沉量級」頭銜,被「BoxRec」選為英國史上最偉大的輕沉量級拳手。

2012年,Ricky Hatton退役,轉而擔任教練及拳賽推廣人。他不時會在IG上分享生活點滴,內容風趣幽默,吸引了大班粉絲。日前他就表示,受疫情影響,他不能按計飛往西班牙,只得去附近超市作好儲備。於是便出現了他「搶紙巾」一幕:

「他走了,大家衝啊!」

片中Ricky Hatton從貨架上拿下了三條四卷裝的抹手紙,然後就像小偷般踮著腳離開,門口還有一幫粉絲幫他拍片記錄,顯然就是跟大家搞笑一下。有網友笑言,「拳王搶完了!兄弟把握機會衝啊」(He’s done runner! Get up there boy)。另外亦有人表示,實在想不明白搶紙巾的意義。

雖然純屬搞笑,但亦著實反映出現時各地疫情嚴峻情況。大家謹記戴口罩、勤洗手、少外出,並保持適量運動,希望可以盡快捱過這段艱難的日子。

【點擊圖片觀看資料】