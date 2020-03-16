【新冠肺炎】UFC 巴西閉門作賽別有一番滋味　Maia Kevin失手落敗

因應現今新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球大爆發，昨日舉行了UFC創辦以來首個「閉門」賽事。看著沒有現場觀眾的比賽直播，意想不到地帶給小編另一番滋味。且看看這場比賽有甚麼亮點。

▍閉門反添直播臨場感 Michael Bisping大叫"Make Some Noise"

原訂於昨日在巴西首都巴西利亞舉行的「UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira」，因應巴西政府應對武漢肺炎疫情政策，賽事改成以「閉門作賽」方式進行。這是自UFC 在1993年創辦以來，首個沒有現場觀眾參與的UFC 賽事。

雖然現場觀眾席「空空如也」，但無改選手們全力作賽的激情。不知是否因為少了平常觀眾的聲浪，直播中的擂台聲效更顯突出：拳手呼吸聲、打擊擊中肉體的聲響、籠邊助手聲嘶力竭的叫喊聲，就連裁判的指示聲都比平常更加「聲聲入耳」，令小編猶如置身現場一樣。

或者因為不習慣沒有觀眾在場的關係，現場鬧出了一些小笑話。

例如在東道主拳手Renato Moicano 首回合降服Damir Hadzovic取勝後，情緒激動地不斷走向Damir Hadzovic。正當小編大感不惑時，現場收音卻消晰地傳出了二人之間的對話：

Renato：我需要跟他對話。 （被工作人員擋住） Renato：我對你沒有惡意。 Damir：為何你那樣瞪著我？ （準備宣布結果） Renato：對不起，對不起。 Damir：我原諒你⋯⋯但你為何勝利後仍衝著我來？ Renato：我想打久一點！ Damir：OK，那麼你就不要把我降服！ Renato：是的，這是一場好比賽。 Damir：是，我很同意。 Damir：尊敬你，兄弟。 Renato：我也尊敬你。

🤜#UFCBrasilia #MikeBisping a oublié que l’arène était vide: " Faite du bruit pour Renato Moicano" 🤛 pic.twitter.com/e1kDsi0MHe — Bagarre Générale (@BagarreGen101) March 15, 2020

不知是否受到Renato 的熱情影響，就連當日擔任現場評述的Michael Bisping 也混亂起來，在籠中訪問完結時，衝口而出的大嚷：「Make some noise to Renato Moicano！」（通常籠中訪問後，都會用"Make some noise"去鼓動現場觀眾來為勝出者歡呼。）但因為現場並沒有任何觀眾的關係，全場一片「鴉雀無聲」⋯⋯

好吧，現在回顧一下當晚的比賽結果。

▍比賽內容：Charles Oliveira vs. Kevin Lee

+ 3 + 2

想當年兩位拳手都在二十歲左右便加入了UFC，Charles Oliveira 具有高超的柔術技術，Kevin Lee 具有深厚摔跤底子，眼看要作為UFC 新一代「明星選手」般掘起。可惜事與願違，兩者都未能成功挑戰強者，擠進量級頂端。

最後，二人在155量級相遇，由排名十三的Oliveira 挑戰排名第八的Lee。原先大家都以為Lee 能以身體條件取得優勢，但Oliveira 卻成功把比賽帶到地上，憑藉其寢技優勢不斷威脅Lee。最終在第三回合開結不久，Oliveira 趁Lee 使出單腿摔時取得斷頭台，再順勢把Lee 拖到地上並施力將其降服。

Lee 在拍蓆投降（tap）裁判中止賽事後，卻仍然繼續與Oliveira 纏鬥，然後一臉無辜地望著裁判表示自己並沒有「tap」。

無論如何，這記降服不單令Charles Oliverira 擠身Lightweight 排名頭十之內，亦令他打和了「牛仔」Donald Cerrone 所創的最多UFC終結記錄：16次。分別只在於Donald Cerrone 是6次降服及10次擊倒，而Charles Oliveira 則是14次降服及2次擊倒。

▍比賽內容：Gilbert Burns vs. Demian Maia

Demaian Maia 是著名的巴西柔術守護武士，在八角籠中把柔術發揮至最高境界。而Gilbert Burns 則是巴西柔術及無道服寢技比賽世界冠軍，可惜在Lightweight 闖不出甚麼成績。這場比賽就是巴西兩代戰士的對決。

比賽初段，Maia 一如所料地以寢技令Burns一度陷入困境。令人意外地，Burn 在分開後以一記輕快的前手勾拳一下扭轉戰局，把這位傳奇拳手擊倒在地上。可是，裁判並沒有馬上中止賽事，於是他只好追上去施展地面打擊，最終以TKO 終結賽事。

賽後Gilbert Burns 表示自己其實並不想追擊下去：

我認為要成為傳奇，就需要擊敗傳奇。Maia是個傳奇人物……我聽到他的頭撞在地板上，我以為裁判應該中止賽事，但他沒有那樣做。於是我不得不追擊下去，但這令我感到傷心。 Gilbert Burns

這記擊倒中止了Maia的三連勝，亦為他帶來職業生涯第二次擊倒落敗。

▍比賽內容：Nikita Krylov vs. Johnny Walker

UFC Brasilia（圖片來自：Getty Images）

Johnny Walker 兩年前在「Dana White's Tuesday Night Contender Series」中嶄露頭角，成功以25歲之齡加盟UFC，一時成為UFC 的「超新星」。可惜，在三連勝後便挑戰Corey Anderson 失敗。今場對上排名十二的烏克蘭拳手Nikita Krylov。

最終Johnny Walker 首次在UFC打足三個回合，但亦暴露了自己技術上的不足，被Nikita 以寢技玩弄於股掌之中，以「一致判定」吞下UFC生涯二連敗。

