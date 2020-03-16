【新冠肺炎】UFC 巴西閉門作賽別有一番滋味　Maia Kevin失手落敗

因應現今新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球大爆發，昨日舉行了UFC創辦以來首個「閉門」賽事。看著沒有現場觀眾的比賽直播，意想不到地帶給小編另一番滋味。且看看這場比賽有甚麼亮點。
▍閉門反添直播臨場感 Michael Bisping大叫"Make Some Noise"
原訂於昨日在巴西首都巴西利亞舉行的「UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira」，因應巴西政府應對武漢肺炎疫情政策，賽事改成以「閉門作賽」方式進行。這是自UFC 在1993年創辦以來，首個沒有現場觀眾參與的UFC 賽事。
雖然現場觀眾席「空空如也」，但無改選手們全力作賽的激情。不知是否因為少了平常觀眾的聲浪，直播中的擂台聲效更顯突出：拳手呼吸聲、打擊擊中肉體的聲響、籠邊助手聲嘶力竭的叫喊聲，就連裁判的指示聲都比平常更加「聲聲入耳」，令小編猶如置身現場一樣。
或者因為不習慣沒有觀眾在場的關係，現場鬧出了一些小笑話。
例如在東道主拳手Renato Moicano 首回合降服Damir Hadzovic取勝後，情緒激動地不斷走向Damir Hadzovic。正當小編大感不惑時，現場收音卻消晰地傳出了二人之間的對話：
Renato：我需要跟他對話。
（被工作人員擋住）
Renato：我對你沒有惡意。
Damir：為何你那樣瞪著我？
（準備宣布結果）
Renato：對不起，對不起。
Damir：我原諒你⋯⋯但你為何勝利後仍衝著我來？
Renato：我想打久一點！
Damir：OK，那麼你就不要把我降服！
Renato：是的，這是一場好比賽。
Damir：是，我很同意。
Damir：尊敬你，兄弟。
Renato：我也尊敬你。
🤜#UFCBrasilia #MikeBisping a oublié que l’arène était vide: " Faite du bruit pour Renato Moicano" 🤛 pic.twitter.com/e1kDsi0MHe— Bagarre Générale (@BagarreGen101) March 15, 2020
不知是否受到Renato 的熱情影響，就連當日擔任現場評述的Michael Bisping 也混亂起來，在籠中訪問完結時，衝口而出的大嚷：「Make some noise to Renato Moicano！」（通常籠中訪問後，都會用"Make some noise"去鼓動現場觀眾來為勝出者歡呼。）但因為現場並沒有任何觀眾的關係，全場一片「鴉雀無聲」⋯⋯
好吧，現在回顧一下當晚的比賽結果。
▍比賽內容：Charles Oliveira vs. Kevin Lee
想當年兩位拳手都在二十歲左右便加入了UFC，Charles Oliveira 具有高超的柔術技術，Kevin Lee 具有深厚摔跤底子，眼看要作為UFC 新一代「明星選手」般掘起。可惜事與願違，兩者都未能成功挑戰強者，擠進量級頂端。
最後，二人在155量級相遇，由排名十三的Oliveira 挑戰排名第八的Lee。原先大家都以為Lee 能以身體條件取得優勢，但Oliveira 卻成功把比賽帶到地上，憑藉其寢技優勢不斷威脅Lee。最終在第三回合開結不久，Oliveira 趁Lee 使出單腿摔時取得斷頭台，再順勢把Lee 拖到地上並施力將其降服。
Lee 在拍蓆投降（tap）裁判中止賽事後，卻仍然繼續與Oliveira 纏鬥，然後一臉無辜地望著裁判表示自己並沒有「tap」。
無論如何，這記降服不單令Charles Oliverira 擠身Lightweight 排名頭十之內，亦令他打和了「牛仔」Donald Cerrone 所創的最多UFC終結記錄：16次。分別只在於Donald Cerrone 是6次降服及10次擊倒，而Charles Oliveira 則是14次降服及2次擊倒。
▍比賽內容：Gilbert Burns vs. Demian Maia
Demaian Maia 是著名的巴西柔術守護武士，在八角籠中把柔術發揮至最高境界。而Gilbert Burns 則是巴西柔術及無道服寢技比賽世界冠軍，可惜在Lightweight 闖不出甚麼成績。這場比賽就是巴西兩代戰士的對決。
比賽初段，Maia 一如所料地以寢技令Burns一度陷入困境。令人意外地，Burn 在分開後以一記輕快的前手勾拳一下扭轉戰局，把這位傳奇拳手擊倒在地上。可是，裁判並沒有馬上中止賽事，於是他只好追上去施展地面打擊，最終以TKO 終結賽事。
賽後Gilbert Burns 表示自己其實並不想追擊下去：
我認為要成為傳奇，就需要擊敗傳奇。Maia是個傳奇人物……我聽到他的頭撞在地板上，我以為裁判應該中止賽事，但他沒有那樣做。於是我不得不追擊下去，但這令我感到傷心。
這記擊倒中止了Maia的三連勝，亦為他帶來職業生涯第二次擊倒落敗。
▍比賽內容：Nikita Krylov vs. Johnny Walker
UFC Brasilia（圖片來自：Getty Images）
Johnny Walker 兩年前在「Dana White's Tuesday Night Contender Series」中嶄露頭角，成功以25歲之齡加盟UFC，一時成為UFC 的「超新星」。可惜，在三連勝後便挑戰Corey Anderson 失敗。今場對上排名十二的烏克蘭拳手Nikita Krylov。
最終Johnny Walker 首次在UFC打足三個回合，但亦暴露了自己技術上的不足，被Nikita 以寢技玩弄於股掌之中，以「一致判定」吞下UFC生涯二連敗。