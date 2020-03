【新冠肺炎】UFC 巴西閉門作賽別有一番滋味　Maia Kevin失手落敗

因應現今新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)在全球大爆發,昨日舉行了UFC創辦以來首個「閉門」賽事。看著沒有現場觀眾的比賽直播,意想不到地帶給小編另一番滋味。且看看這場比賽有甚麼亮點。

▍閉門反添直播臨場感 Michael Bisping大叫"Make Some Noise"

原訂於昨日在巴西首都巴西利亞舉行的「UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira」,因應巴西政府應對武漢肺炎疫情政策,賽事改成以「閉門作賽」方式進行。這是自UFC 在1993年創辦以來,首個沒有現場觀眾參與的UFC 賽事。

雖然現場觀眾席「空空如也」,但無改選手們全力作賽的激情。不知是否因為少了平常觀眾的聲浪,直播中的擂台聲效更顯突出:拳手呼吸聲、打擊擊中肉體的聲響、籠邊助手聲嘶力竭的叫喊聲,就連裁判的指示聲都比平常更加「聲聲入耳」,令小編猶如置身現場一樣。

或者因為不習慣沒有觀眾在場的關係,現場鬧出了一些小笑話。

例如在東道主拳手Renato Moicano 首回合降服Damir Hadzovic取勝後,情緒激動地不斷走向Damir Hadzovic。正當小編大感不惑時,現場收音卻消晰地傳出了二人之間的對話:

Renato:我需要跟他對話。 (被工作人員擋住) Renato:我對你沒有惡意。 Damir:為何你那樣瞪著我? (準備宣布結果) Renato:對不起,對不起。 Damir:我原諒你⋯⋯但你為何勝利後仍衝著我來? Renato:我想打久一點! Damir:OK,那麼你就不要把我降服! Renato:是的,這是一場好比賽。 Damir:是,我很同意。 Damir:尊敬你,兄弟。 Renato:我也尊敬你。

🤜#UFCBrasilia #MikeBisping a oublié que l’arène était vide: " Faite du bruit pour Renato Moicano" 🤛 pic.twitter.com/e1kDsi0MHe — Bagarre Générale (@BagarreGen101) March 15, 2020

不知是否受到Renato 的熱情影響,就連當日擔任現場評述的Michael Bisping 也混亂起來,在籠中訪問完結時,衝口而出的大嚷:「Make some noise to Renato Moicano!」(通常籠中訪問後,都會用"Make some noise"去鼓動現場觀眾來為勝出者歡呼。)但因為現場並沒有任何觀眾的關係,全場一片「鴉雀無聲」⋯⋯

好吧,現在回顧一下當晚的比賽結果。

▍比賽內容:Charles Oliveira vs. Kevin Lee

+ 3 + 2

想當年兩位拳手都在二十歲左右便加入了UFC,Charles Oliveira 具有高超的柔術技術,Kevin Lee 具有深厚摔跤底子,眼看要作為UFC 新一代「明星選手」般掘起。可惜事與願違,兩者都未能成功挑戰強者,擠進量級頂端。

最後,二人在155量級相遇,由排名十三的Oliveira 挑戰排名第八的Lee。原先大家都以為Lee 能以身體條件取得優勢,但Oliveira 卻成功把比賽帶到地上,憑藉其寢技優勢不斷威脅Lee。最終在第三回合開結不久,Oliveira 趁Lee 使出單腿摔時取得斷頭台,再順勢把Lee 拖到地上並施力將其降服。

Lee 在拍蓆投降(tap)裁判中止賽事後,卻仍然繼續與Oliveira 纏鬥,然後一臉無辜地望著裁判表示自己並沒有「tap」。

無論如何,這記降服不單令Charles Oliverira 擠身Lightweight 排名頭十之內,亦令他打和了「牛仔」Donald Cerrone 所創的最多UFC終結記錄:16次。分別只在於Donald Cerrone 是6次降服及10次擊倒,而Charles Oliveira 則是14次降服及2次擊倒。

▍比賽內容:Gilbert Burns vs. Demian Maia

Demaian Maia 是著名的巴西柔術守護武士,在八角籠中把柔術發揮至最高境界。而Gilbert Burns 則是巴西柔術及無道服寢技比賽世界冠軍,可惜在Lightweight 闖不出甚麼成績。這場比賽就是巴西兩代戰士的對決。

比賽初段,Maia 一如所料地以寢技令Burns一度陷入困境。令人意外地,Burn 在分開後以一記輕快的前手勾拳一下扭轉戰局,把這位傳奇拳手擊倒在地上。可是,裁判並沒有馬上中止賽事,於是他只好追上去施展地面打擊,最終以TKO 終結賽事。

賽後Gilbert Burns 表示自己其實並不想追擊下去:

我認為要成為傳奇,就需要擊敗傳奇。Maia是個傳奇人物……我聽到他的頭撞在地板上,我以為裁判應該中止賽事,但他沒有那樣做。於是我不得不追擊下去,但這令我感到傷心。 Gilbert Burns

這記擊倒中止了Maia的三連勝,亦為他帶來職業生涯第二次擊倒落敗。

▍比賽內容:Nikita Krylov vs. Johnny Walker

UFC Brasilia(圖片來自:Getty Images)

Johnny Walker 兩年前在「Dana White's Tuesday Night Contender Series」中嶄露頭角,成功以25歲之齡加盟UFC,一時成為UFC 的「超新星」。可惜,在三連勝後便挑戰Corey Anderson 失敗。今場對上排名十二的烏克蘭拳手Nikita Krylov。

最終Johnny Walker 首次在UFC打足三個回合,但亦暴露了自己技術上的不足,被Nikita 以寢技玩弄於股掌之中,以「一致判定」吞下UFC生涯二連敗。