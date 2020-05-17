【第一神拳】螺旋拳　日本拳擊漫畫中經常出現的絕技

在拳擊漫畫《第一神拳》中，作者森川讓次喜歡以誇大法去描寫一些動作獨特的招式，把它們刻劃為角色們的絕技。當中，角色伊達英二以螺旋拳打出的心臟攻擊不但威力強勁，更是招充滿神秘性的必殺技。而除了《第一神拳》外，不少日本拳擊漫畫中也曾出現螺旋拳這一招。那在現實中，螺旋拳是否真的威力強大，而心臟攻擊又是否真的能夠讓對手失去意識？

伊達英二。圖片來源：https://bit.ly/2LCUiCC

在早期的《第一神拳》中，除了鷹村守外，伊達英二可以說是日本拳手中是最強的存在。他是日本羽量級拳王，也是首個能夠在正式比賽中擊敗主角幕之內一步的拳手。在把一步視為接班人後，伊達在故事中期退役。與其他主要角色一樣，伊達英二也擁有威力讓人匪夷所思的絕技，就是以螺旋拳(Corkscrew Blow) 打向對手心臟，讓對手短暫失去意識的心臟攻擊(Heartbreak Shot)。

螺旋拳 Corkscrew Blow

螺旋拳是伊達英二及其後輩沖田佳吾的拿手好戲。兩人使用這招時會把手臂大幅度扭動，讓拳頭像子彈飛行般螺轉推進，藉此增加拳頭的貫穿力，讓拳頭擁有超乎想像的破壞力。在他們兩人之外，《第一神拳》的另一重要角色宮田一郎後來也為了增加反擊的速度而同樣的以螺旋拳方式打出了「紅色閃電反擊拳」。

而除了《第一神拳》，日本不少著名的拳擊漫畫也曾出現以螺旋拳為絕招的角色，像是《鐵拳浪子》的荷西(José Mendoza)、《拳王創世紀》的高嶺龍兒、《擂台戀曲》的福山優吾及《擊情的天空》(擂台一片天) 的峰龍造等也是以不同類型的螺旋拳為絕招，並同樣標榜螺旋拳非比尋常的威力。

螺旋拳原理並不複雜，就是出拳是轉動拳頭和肩膀，以旋轉力加大拳頭的威力。但這不就是跟一般人出拳時一樣嗎？

的確，現代的拳擊中，很多人出拳時都會輕輕轉動拳頭，但其幅度不會不大。一般來說只是在擊出的過程中把拳頭由普通準備式轉動拳頭到掌心向下般把拳頭循水平推出。

拿Floyd Mayweather Jr. 練習早前練習的例子，普通的短拳其實不會有太大的旋轉動作：

在 Instagram 查看這則貼文 Floyd Mayweather（@floydmayweather）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 上午 2:30 張貼

但螺旋拳需要的是更大幅度的扭動，在準備時先把拳頭內扣，然後在擊打時轉動上肩、手肘和手腕拳頭，在擊中對手時，掌心變得向近乎上。不過這樣的螺旋拳除了準備時間長了，其太大幅度的扭動也很容易會弄傷肩膀。所以在現實中，很難會看到《第一神拳》或是其他日本漫畫中的大動作螺旋拳。

在現實拳擊中，不論是直拳還是勾拳，一般的螺旋拳 Corkscrew Punch的技巧都只會是輕輕扭動上肩和手肘，以這個動作加快前臂和拳頭呈水平線的速度，並藉此讓拳頭更有威力。但如上述，很多拳手已經把這個動作加入到慣常的出拳動作內。

不過除了加快出拳速度和威力外，螺旋拳還有另一個用處，就是通過把掌心向側，把拳頭穿過對手雙手防守狀態中的空隙。除了直拳外，這招也能在上勾拳中使出，《第一神拳》中真田一機讓主角一步一度陷於苦戰的 「燕返」就是這種上勾拳。

真田一機讓一步陷於苦戰的上勾拳「燕返」。圖片來源：https://bit.ly/2WEet9q

歷史中的螺旋拳

在現實拳擊歷史中，第一款被稱為螺旋拳的招式由美國拳擊手Charles "Kid" McCoy (1872–1940)所創。McCoy在打擊過程中扭動手腕，以增強打擊威力及割開對手面部的皮膚。據説Charles McCoy是在某一天看到一隻貓掌打懸空的皮球時取得這招的靈感。

而從Charles McCoy出拳手法的圖示中，這招的確像是貓掌擊般帶點由上而下的攻擊軌道。因為在McCoy的年代，拳手在比賽時使用的拳套比現代的拳擊拳套小，令McCoy使用螺旋拳時增加了割傷對手的機會。雖然在現代拳套加厚後，這個割傷效果的威力大減，但這個在拳頭擊中後輕輕扭動手腕的動作在現代MMA打擊中也被一些拳手使用。

Charles "Kid" McCoy的螺旋拳軌道。圖片來源：https://bit.ly/2WCyjSj

心臟攻擊 Heartbreak Shot

如上述，在《第一神拳》中伊達英二的絕技是把螺旋拳打向對手心臟的心臟攻擊Heartbreak Shot。

心臟是人體要害之一，直接被打中的話，感覺就是十分危險。假如外來衝擊非常之大，像是交通意外撞車，其衝擊力就能夠令人休克或是心律不正常。

但實際上，要在拳擊賽中打中對手的心臟可是非常困難。首先，大部份拳手的基本姿勢都會用手臂架在胸前，擋住心臟位置。之後，就算能夠突破手臂的阻擋，拳手的胸肌可以說是非常之厚，加上還有胸骨擋隔，以拳頭瞄準胸部打過去還不如攻擊比較柔軟的腹部，或是胸骨對下的腹腔神經叢(solar plexus)。

而假如拳頭有伊達英二螺旋拳同等威力的話，或許直接打向頭部效果就已經夠恐怖。在另一本經典拳擊漫畫《鐵拳浪子》中，主角矢吹丈敵手之一的卡洛斯(Carlos Rivera)就是被世界冠軍荷西(José Mendoza)的螺旋拳打成腦創傷。

《鐵拳浪子》中卡洛斯被世界冠軍荷西擊敗。圖片來源：網上圖片

雖然在現實中心臟攻擊是比較罕見（打向胸骨或腹部的身體攻擊倒是常見），但若說到日本漫畫中最經典的心臟攻擊，或許就非《聖鬥士星矢》中星矢打中紫龍讓他心臟停頓的一幕莫屬。

日本漫畫中最經典的心臟攻擊或許是聖鬥士星矢中星矢打中紫龍讓他心臟停頓。圖片來源：網上圖片

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