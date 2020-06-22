【劍擊．網形面罩】18世紀已見雛形　致命悲劇後開始獲得世界重視

早前介紹歐洲中世紀板甲時，那只有兩道細縫的騎士頭盔有沒有令大家聯想起劍擊呢？劍擊中，劍士以頭盔面罩遮住面孔，持劍對決的形象，的確有幾分古代對決的味道。但大家又知不知道，這令劍士面容若隱若現的劍擊面罩是何時出現的呢？

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古代面罩的各種應用

面具在不同文化中具有特殊的歷史文化意義。例如黃金面罩便是邁錫尼文化的特點，在古埃及和古希臘都有相應的面具傳統，跟他們的生死觀有關。面具亦是一種古老的戲劇表現手法，出現在不同的戲劇文化中，如古希臘悲劇、古羅馬鬧劇、中國的儺戲、意大利的即興喜劇、日本的能樂等。

除此以外，面具亦發展成具有保護性能面罩，甚至跟頭盔一同使用。類似的擊劍面罩最早出現於公元前1190年。在古埃及由拉姆塞斯三世建造的神廟的浮雕，描繪了法老組織的體育比賽中，有些劍擊選手便載上面罩作為防具。

在古羅馬的競技場上，頭盔有時會連有面罩，是角鬥士別具意義的裝備之一。它能罩住五官，讓角鬥士和觀眾雙方皆擺脫人性的束縛，一方面維繫角鬥士僅存的尊嚴，另一方面減輕觀眾對戰士的悲憫與同情之感。當競技場上殘酷的一刻來臨，必須殺死角鬥士或長期共同生活、受訓的戰友時，對手便會獻上自己的頭盔以示離別與敬意。

在軍隊中，面罩亦被應用至不同層面當中。以帝國元首政治時代的羅馬輔助騎兵為例，他們有配戴面具的習慣，但那些面具是一種儀式用具。在軍團長、防線總督司令官甚至皇帝前來校閱參觀時，騎兵在演訓上才會使用，而同時在演習佩戴面具也可以盡可能降低誤傷的風險。而在真正戰場上，羅馬騎兵就只會有制式頭盔，以確保有士兵有良好的視野。

面罩亦作為保護裝備及震懾敵方士氣的工具而存在，例如有薩頓胡的盎格魯薩克遜頭盔、古希臘的科林斯頭盔、金軍鐵浮屠的遮面札甲、日本武士面具等，亦有以面具作為特徵的將領如宋朝狄青、南北朝的蘭陵王等。

可是，無論是哪一種面罩，都跟今日大家所見的劍擊網形面罩截然不同⋯⋯

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劍擊網形面罩的發明

大家所認識的網形面罩要直到18世紀後半才面世，傳聞它是法國劍擊大師在1776年發明的。在1787年Rowlandson的畫作中，便描畫劍手配備了金屬面罩。但這並不表示在這之前沒有任何劍擊面罩，只是它們的外形跟一般戲劇面具一樣。

1787年Rowlandson的畫作中，左下角便描繪了劍士配帶面罩的情況。（圖片來自：Thomas Rowlandson , Wikimedia Commons）

無疑金屬面罩的發明把劍擊帶到更高的境界，可是它最初出現時，劍手認為配備面罩練習或對決，是對對方技術的質疑和不尊重，所以甚少配備面罩練習和比試。後來由於意外頻生，面罩才得以漸漸普及。

以上是1780年的劍擊頭盔及及1800年代後期的軍刀頭盔設計。跟今天的劍擊面罩相比，當時的金屬網顯得相對疏落，金屬綫亦比較粗。

現代早期的金屬面罩，是以普通輕細金屬絲材質造成。它的防護性能不強，不能讓劍手免於危險。在1982年世界劍擊錦標賽中，蘇聯花劍冠軍斯米爾洛夫（Vladimir Viktorovich Smirnov）便不幸被擊穿面罩當場死亡。這喚醒了人們對面罩真實保護性能的關注，此後對金屬面罩的抗擊力立下嚴格規定。時至今日，今天的劍擊面罩即使受到160公斤的衝力，亦不會因此變形。

除了網狀面罩外，國際劍聯在2002年曾推廣使用透明面罩。它的設計主要維持了金屬網面，只是把眼鼻部位改以像玻璃一樣透明而堅固的聚碳酸酯材料造成。它的設計使觀眾能夠觀察到選手在比賽時的表情神緒，增加了賽事的可觀性。但由於在應用上仍然存在種種問題，而且在2009年歐洲青少年劍擊錦標賽中，出現了輕劍貫穿面罩透明部分的意外，所以國際擊劍總會便禁止在輕劍及重劍項目中使用透明面罩。

最後讓大家看看，現代劍擊面罩的製作過程。

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