【摔角】豬木及巨人馬場恩師　創造了日本職業摔角風潮的力道山

若談及日本職業摔角的歷史，摔角迷都會不期然提到新日本職業摔角(New Japan Pro-Wrestling，NJPW)和全日本職業摔角(All Japan Pro Wrestling，AJPW)這兩個分別由日本職業摔角傳奇安東尼奧豬木與巨人馬場創辦的職業摔角團體。豬木與馬場在日本摔角歷史中的地位超然，兩人的形象和事迹也在不少的日本動漫和文化創作中被使用。但是在豬木與馬場以及新日本和全日本之前，還有另一個摔角迷必須認識的摔角手及職業摔角團體，就是豬木與馬場兩人的恩師，被譽為「日本職業摔角之父」的力道山及其創辦的日本職業摔角協會(Japan Pro Wrestling Aliance，JWA)。

本名金信洛的「力道山」。圖片來源：維基百科

1950年代初，剛在二戰中戰敗無條件投降的日本，剛結束由同盟國軍事佔領管治(1945-1952)，但各處百廢待舉，民心不振，全國上下仍然未走出士氣低迷的陰霾。這時一位朝鮮人橫空出世，以日本人的身份在摔角擂台上戰勝美國冠軍，榮登國際摔角冠軍寶座，頓時激勵民氣，舉國上下士氣大振，更將摔角娛樂運動引入日本，這個傳奇人物便是日本摔角之父力道山。

力道山(1924-1963)，本名金信洛，出生於朝鮮咸鏡南道洪原郡新豐里(今北韓境內)，1938年於朝鮮的相撲比賽中嶄露頭角，給挖角到日本發展。在日本9年相撲生涯中，力道山共出席11次大會，幕內成績為75勝53敗15和 (通算成績135勝82敗15和)，25歲便已到達關脇級別(僅次於最高級別橫綱和大關)。

由於與館場的師兄弟不和加上財政問題，力道山於1950年毅然剪掉髮髻退出相撲界。

職業摔角新風潮

正處於人生低潮的力道山因一次在夜店的爭執而結識職業摔角手美國日裔摔角手哈羅德•阪田(Harold Sakata，後來在1964年的鐵金剛大戰金手指中飾演職業殺手Oddjob)，並受邀學習職業摔角。力道山於1951年赴美學習摔角，一去三年，並正式於摔角界站起來，1953年回到日本，創立日本職業摔角協會，將職業摔角正式引入日本。

哈羅德•阪田(右)在1964年的鐵金剛大戰金手指中飾演Oddjob。圖片來源：https://bit.ly/2BfrqOY

1954年日本電視台直播力道山大戰美國選手鐵人丹斯的賽事，本來無人關注的摔角賽事，卻因為見到力道山打得丹斯落花流水，而開始有人關注。這役之後，力道山和摔角開始為日本人關注而一躍成為風雲人物。適逢五十年代韓戰爆發，美國以日本為亞洲盟友改變了對日政策，加上亞洲的整個局勢讓日本經濟得以復甦，力道山乘時而起，多次贏得賽事讓他成為代表日本的民族英雄(他要到勢力穩固後，才向全國表露他朝鮮人身份)。甚至當時有日本人一廂情願以為是力道山帶旺了整個日本，而有日本經濟學人稱五十年代日本的繁榮為「力道山景氣」。

當中，讓力道山和日本職業摔角協會在日本站穩陣腳的就是1954年著名的力道山與柔道家木村政彥之戰，而這段恩怨亦是力道山一生最受人爭議的事件之一。

木村政彥。圖片來源：https://bit.ly/389WRGD

力道山與木村政彥

第二次世界大戰後，練習武道在盟軍佔領日本時期為禁止項目，因此日本文部省下達柔道、劍道等武道禁止令，讓柔道等傳統日本武術，要在五六十年代以競技運動形式才得以發展。而摔角由於源自美國，而且是有預先安排情節的搏擊娛樂(但早年日本人並不知道，以為是真的格鬥比賽)，所以得以在50年代日本大行其道。而很多柔道選手，亦轉型參加比較能賺錢的職業摔角賽事。

木村政彥(1917-1993)，日本著名柔道家，曾以名技「木村鎖」戰勝巴西柔術格雷家族傳人而名聲四起。可是，由於柔道在同盟國佔領時期遭到禁止，木村的妻子亦獲重病需錢治療，木村唯有轉戰職業摔角，並獲力道山邀請合作，在日本職業摔角協會中出賽。

經過一段時間的鋪排後，兩人安排於1954年12月22日在藏前國技館決戰。這場大戰獲得全國關注，媒體更譽為「昭和巖流島之戰」。跟據原本的計劃，兩人是會以平手收場，以安排之後一連串全國巡迴對戰，進一步獲得龐大收益 (當時觀眾不知摔角有演戲成份)。怎料賽事開始不久，力道山便接連重招將木村打得昏死。

+ 7 + 6 + 5

力道山於此役勝出，成為日本摔角界的第一把手，而木村政彥則差不多身敗名裂。

木村政彥直到1983年接受NHK電視台訪問時才吐露真相，表示礙於要為妻子籌措醫藥費，加上力道山複雜背景，所以對內情三緘其口，沉默多時。

力道山打出國際

在當時的國際摔角巨星Lou Thesz的支持下，力道山在1958成為全國摔角聯盟(National Wrestling Alliance，NWA)的國際重量級冠軍。之後力道山除了在日本的賽事外，還遠征海外，獲得了多個NWA冠軍頭銜。

職業摔角傳奇Lou Thesz。圖片來源：https://bit.ly/2R1FVdm

1963年，力道山迎來了職業生涯的頂峰，他與美國重量級選手毀滅者(The Destroyer)對戰，這場大戰錄得當時日本最多人收看摔角賽事，收視率達67%。

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隨著他在職業摔角的成功，力道山開始進行不同的投資，如夜總會、酒店、公寓等，風頭可謂一時無量。而雖然他沒曾在WWE中出賽，但他在國際上的成就也讓他於2017年入選WWE名人堂，以紀念他對職業摔角的貢獻。

一代巨星的終結

力道山貴為日本最吸金搏擊娛樂的一哥，日本黑幫開始找他合作，助他經營武館、酒吧、夜總會等副業。力道山為人豪爽，但脾氣亦火爆暴躁，喜怒無常。1963年，力道山和一名助他創辦日本職業摔角協會的黑幫「住吉一家」首領起衝突，於12月8日在東京一家夜店宴會時為該幫成員刺傷送院急救。大難不死的力道山因過於自信，並無聽從醫生戒口建議，出院後大量飲酒和吃壽司，結果一星期後因感染細菌，並於1963年12月15日因腹膜炎去世。

力道山死後，日本職業摔角協會的地位慢慢受到競爭對手IWE威脅，加上旗下巨星安東尼奧豬木與巨人馬場在1972年分別離團去組織自己的職業摔角團體，日本職業摔角協會在一年後的1973年宣布解散。

巨人馬場(左)與安東尼奧豬木(右)。圖片來源：https://bit.ly/3i5l1GZ

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