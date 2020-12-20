【天狗】傳説曾傳授源義經兵法劍術　植芝盛平也曾特意前往致敬

在日本動慢中不時都會看到妖怪「天狗」被視為戰力高強的代表，也是格鬥漫畫中角色修行時常會遇到的人物。除了在著名格鬥遊戲系列《龍虎之拳》和《拳皇》中的空手道先生，在近年大熱的《鬼滅之刃》也有角色戴着天狗面具出場。其實，天狗本來只是日本民間傳說中一種居住在森林的妖怪，但因為日本傳奇英雄「鎌倉戰神」源義經的關係，天狗的形象在十四世紀開始得到一個重大的改變。

日本民間傳説中的天狗。圖片來源：Wikipedia

在日本民間傳說中，天狗主要被分爲大天狗和小天狗兩種。當中小天狗又稱為烏天狗，頭部樣子像鳶，而大天狗則是紅臉並擁有長鼻子的大漢。在現時日本文化中，天狗所指的一般都是大天狗。

跟據日本民間傳說的形象，除了紅面和長鼻子外，背後長着雙翼的大天狗一般穿着被稱爲「山伏」的日本服飾，手持可以颳起颶風的團扇和寶槌，腰際懸着武士刀，而腳上則穿着高腳木屐。除此之外，通常居住在深山之中的天狗身材高大，並用擁有令人難以想像的怪力和異能。 精通武藝的大天狗被視爲高山和森林的守護者，他們會教授人類武術和醫學，但也會懲罰闖入森林的惡人。

天狗在形象上的進化

在傳統的描繪上，天狗有以着人類和鳥類的特徵。原本的天狗擁有一個鳶頭和鳥喙（即後來的小天狗），後來隨着天狗的傳說變得更人性化，紅面長鼻子的天狗開始出現，成為了現時天狗的特徵。

在最早期的傳説中，天狗原本只是一種會在山中用音樂吸引人們進入樹林，以及會引起火災的妖怪。但慢慢地，天狗開始變得會以幻象去迷惑他人，也開始把會自己的異能傳授給其他人。到了十二世紀，傳説開始出現天狗是由態度傲慢的修行者在修行中失敗後死去，繼而化身而成的説法。去到十三世紀，天狗開始以苦行僧的形象出現，也漸漸多了大天狗身懷高強武藝的說法。

在日本傳奇英雄「鎌倉戰神」源義經曾師承天狗的傳説傳開後，大天狗擁有高強武藝的説法就更加變成了主流上的形象。

「鎌倉戰神」源義經。圖片來源：https://bit.ly/2WuhBUz

源義經曾拜師天狗？

有「鎌倉戰神」之稱的日本傳奇人物源義經是為日本人所愛戴的傳統英雄之一，而且由於其生涯富有傳奇與悲劇的色彩，在許多故事、戲劇中都有關於他的描述，在許多神社中也奉祀着源義經，並與戰國末年的真田信繁、建武中興時代的楠木正成並列日本史中三大「末代」悲劇英雄。

根據傳説，源義經在小時候曾在鞍馬山接受稱為天狗之王的鞍馬山僧正坊（鞍馬山天狗）的指導，學習劍術和兵法。

鞍馬山上的天狗像。圖片來源：https://bit.ly/34urBSe

有指，合氣道的始創人植芝盛平在生前，每年都會帶學生特意到鞍馬山進行一星期的修行，並提醒學生鞍馬山就是850年前源義經接受鞍馬山僧正坊指導的地方。

另外，日本武士佚斎樗山（本名丹波忠明，1659 - 1741年）也曾撰寫四卷名為《天狗藝術論》(天狗芸術論)的劍術書，以寓言的方式講述一位劍客在鞍馬山上與天狗討論武術中的哲學。

流行文化中的天狗

雖然也有指日本的天狗其實是源於中國《山海經》的天狗，不過不論源頭如何，時至今日，天狗除了是日本家傳戶曉的傳説妖怪外，更是日本流行文化中經常出現的角色之一，在無數的動漫和遊戲中如《鬼滅之刃》、《龍虎之拳》、《拳皇》等都會見到其身影。或許，再過多十多年，天狗可能會被視爲人氣ACG角色多於傳説中會綁架人類的妖怪。

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