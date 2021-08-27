無敵盃︱吳景聰首戰拳擊賽對「不沉艦」李鑑任　兩拳王生涯首對決

九月十八日開打的《無敵盃》拳擊賽，除了大家關注的鍾培生對決林作外，賽事也邀請了不少重量級職業拳手比賽。例如第三場的李鑑任對吳景聰的62KG級別賽事，兩位在香港泰拳界享負盛名的殿堂級拳王，原來兩位打了十多年泰拳賽事，這次是十多年來第一次同台對碰，更挑戰以拳擊例作決。



外號「不沉艦」的李鑑任已有20年擂台賽事經驗，曾為香港泰拳代表隊成員，享負香港泰拳拳王（2006-2008）、KF1世界拳王、虎威世界泰拳拳王、WBC國際拳王、昆侖決拳王等榮譽。李鑑任表示，由於在泰拳已達不到錯的成績水平，而且也曾與多國泰拳拳王對戰，為了進一步挑戰自己，早幾年前已轉型打拳擊，更打過30多場業餘拳擊比賽，4場職業拳擊比賽。

由泰拳轉型拳擊，李鑑任坦言經歷了一段適應期，因為泰拳相較拳擊少閃避動作和左右周圍走的步法，而泰拳可以拳腳肘膝，所以出招密度和距離感亦與拳擊大大不同。這次無敵盃是他在疫後首個大型賽事，他將會一如以前極度自律，狂操體能，為了這次比賽，他更往另一間拳擊館深造，請了一位尼泊爾教練提升自己技術。

而對手吳景聰是現役香港泰拳拳王，同樣有十多年擂台比賽經驗。除了是四屆香港泰拳拳王外，亦是兩屆東亞泰拳錦標賽金牌得主、W.M.F世界拳王、WKA世界拳王。近年吳景聰代表香港轉戰多個國際賽事，單是2019年一年已奪得四條國際金腰帶，當中包括I-1世界金腰帶，更獲I-1賽事創辦人葉文龍師傅賜封「香港之寶」。吳景聰表示他已有20個月沒有參加比賽，所以即使今次是他首次挑戰拳擊例比賽，他亦十分期待。

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不說不知，兩位打了十年以上擂台賽的重量級拳王，原來多年來一直無緣在擂台上相遇。

兩位選手惺惺相惜，李鑑任高度評價對手吳景聰，因為大家都是在圈內少數打了十多年仍能堅持的拳手。他明白在香港打拳路途崎嶇，常不獲家人理解，相比其他朋友的職業搵大錢，打拳搵錢不多，有時比賽更要幫賽會「銷飛」難以專心操練，很多時更是自費去支援自己比賽，眼見身邊很多人中途退出拳手路，明白能一路走來繼續堅持並不容易；而吳景聰表示面對這位更具拳擊經驗的對手，感到雀躍，現在備戰階段主力操練步法和組合，已做好準備接受挑戰！

【無敵盃賽程】

Fight 1 ：潘啟情 Vs 姚達輝 6回合 3分鐘

Fight 2 ：造美人Kathy仔 Vs 口罩小姐 Ollie 3回合 2分鐘

Fight 3：吳景聰 Vs 李鑑任 4回合 3分鐘

Fight 4：大J Vs 張致恆 3回合 3分鐘

Fight 5：錢師傑 Vs 李耀東 3回合 2分鐘

Main Event：鍾培生 Vs 林作 4回合 2分鐘



【比賽地點】

武圖App2

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