無敵盃︱吳景聰首戰拳擊賽對「不沉艦」李鑑任　兩拳王生涯首對決

九月十八日開打的《無敵盃》拳擊賽,除了大家關注的鍾培生對決林作外,賽事也邀請了不少重量級職業拳手比賽。例如第三場的李鑑任對吳景聰的62KG級別賽事,兩位在香港泰拳界享負盛名的殿堂級拳王,原來兩位打了十多年泰拳賽事,這次是十多年來第一次同台對碰,更挑戰以拳擊例作決。



外號「不沉艦」的李鑑任已有20年擂台賽事經驗,曾為香港泰拳代表隊成員,享負香港泰拳拳王(2006-2008)、KF1世界拳王、虎威世界泰拳拳王、WBC國際拳王、昆侖決拳王等榮譽。李鑑任表示,由於在泰拳已達不到錯的成績水平,而且也曾與多國泰拳拳王對戰,為了進一步挑戰自己,早幾年前已轉型打拳擊,更打過30多場業餘拳擊比賽,4場職業拳擊比賽。

由泰拳轉型拳擊,李鑑任坦言經歷了一段適應期,因為泰拳相較拳擊少閃避動作和左右周圍走的步法,而泰拳可以拳腳肘膝,所以出招密度和距離感亦與拳擊大大不同。這次無敵盃是他在疫後首個大型賽事,他將會一如以前極度自律,狂操體能,為了這次比賽,他更往另一間拳擊館深造,請了一位尼泊爾教練提升自己技術。

而對手吳景聰是現役香港泰拳拳王,同樣有十多年擂台比賽經驗。除了是四屆香港泰拳拳王外,亦是兩屆東亞泰拳錦標賽金牌得主、W.M.F世界拳王、WKA世界拳王。近年吳景聰代表香港轉戰多個國際賽事,單是2019年一年已奪得四條國際金腰帶,當中包括I-1世界金腰帶,更獲I-1賽事創辦人葉文龍師傅賜封「香港之寶」。吳景聰表示他已有20個月沒有參加比賽,所以即使今次是他首次挑戰拳擊例比賽,他亦十分期待。

不說不知,兩位打了十年以上擂台賽的重量級拳王,原來多年來一直無緣在擂台上相遇。

兩位選手惺惺相惜,李鑑任高度評價對手吳景聰,因為大家都是在圈內少數打了十多年仍能堅持的拳手。他明白在香港打拳路途崎嶇,常不獲家人理解,相比其他朋友的職業搵大錢,打拳搵錢不多,有時比賽更要幫賽會「銷飛」難以專心操練,很多時更是自費去支援自己比賽,眼見身邊很多人中途退出拳手路,明白能一路走來繼續堅持並不容易;而吳景聰表示面對這位更具拳擊經驗的對手,感到雀躍,現在備戰階段主力操練步法和組合,已做好準備接受挑戰!

【無敵盃賽程】

Fight 1 :潘啟情 Vs 姚達輝 6回合 3分鐘

Fight 2 :造美人Kathy仔 Vs 口罩小姐 Ollie 3回合 2分鐘

Fight 3:吳景聰 Vs 李鑑任 4回合 3分鐘

Fight 4:大J Vs 張致恆 3回合 3分鐘

Fight 5:錢師傑 Vs 李耀東 3回合 2分鐘

Main Event:鍾培生 Vs 林作 4回合 2分鐘



【比賽地點】

武圖App2

