香港國際教育展 四大主題升學專區 盡覽海外台灣升學先機

第28屆香港國際教育展將在7月9日至10日（星期六至日）於香港會議展覽中心5G展覽廳舉行，為學生、家長及持續進修人士提供各種升學和進修資訊，經「01空間」預先報名更可獲禮物乙份，以及免費參加講座，同學們千萬不要錯過。



轉眼又到六月，考完DSE的中學生是時候考慮升學之路。除了一般在本地升讀大學外，近年越來越多畢業生選擇到海外或台灣升學。其實只要能入讀心儀學科，無論本地或外地升學同樣精彩，先去了解不同地方的學制及學科才是最重要。「香港國際教育展」一如既往網羅各海內外大、中、小學、專上、持續進修學院及升學顧問中心等，同時緊貼時下趨勢，將注入更多持續進修課程以及海外升學移民的元素，滿足在職人士自我增值及近來社會掀起的留學移民熱潮所帶來的需要。

第28屆香港國際教育展將在7月9日至10日（星期六至日）於香港會議展覽中心5G展覽廳舉行，為學生、家長及持續進修人士提供各種升學和進修資訊。

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今屆教育展設有「海外升學區」、「本地升學區」、「持續進修及課外活動區」及「台灣升學區」4大主題展區，雲集超過600家著名本地及海內外大學和各教育機構參與。家長及同學們可即時了解本地及其他不同國家的升學途徑和入學要求、課程資料內容以及畢業出路等，有助規劃前途。

「香港國際教育展」四大焦點展區



海外升學區

提供一站式海外升學課程及留學移民資訊，包括文憑、高級文憑、副學士、學士、碩士、職訓課程、專業資格認證及短期進修等等。



本地升學區

展會集合本地著名大學及專上學院、國際學校及政府各大紀律部隊參與，即場為在港留學的學生介紹各項本地升學的資訊。



持續進修及課外活動區

在職人士可捉緊自我增值機會，按自己的教育程度和需要，於展區內搜尋合適的持續進修及活動課程，包括EMBA、MBA、證書課程及職業培訓等等，提升自我技能。



台灣升學區

展會集結了台灣7所綜合型和科技型大學，讓學生即場了解及查詢各院校的概況及入學要求。



香港國際教育展免費入場，👉🏻立即按此👈🏻預先登記更可獲贈Boson Biotech 新冠病毒快速抗原測試卡、 Hong Kong Mask口罩及Swashes 消毒濕紙巾禮物包 乙份 ，名額100個，先到先得！

星級分享會 助你全方位認清去向

展會期間將舉辦不同類型活動，更邀請名人「教育推廣大使」方力申、香港大學測量學系兼香港女子田徑400米運動員何鍵靈及香港大學社會科學系兼香港女子花劍運動員容朗靜等名人分享，亦有不同院校簡介會及升學指南講座等。透過01空間網上預先登記，即享優先入場及預留講座座位。

「教育推廣大使」方力申將親臨教育展分享

「第28屆香港國際教育展」

日期: 7月9日至10日（星期六至日）

開放時間：中午12時至下午6時

地點：香港會議展覽中心5G展覽廳

入場費用：全免

大會網址：www.hkiee.com.hk