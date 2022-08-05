電腦節2022｜免費體驗虛擬世界+登記數碼轉型Web3.0講座

香港電腦通訊節2022將於8月19至22日一連四日在灣仔會議展覽中心舉行，展會提供多元化科技產品，除了有受歡迎嘅電競專區外，另新增元宇宙體驗。同時，電腦節將推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，大派總值港幣3百萬元現金消費券！「01空間」為指定「電子門票銷售平台」，率先獨家預售減$10電子門票，01會員使用積分再可享低至半價優惠換購。



今屆電腦節主題將圍繞元宇宙出發，現場將設置虛擬活動平台，帶大家進入全新的互動體驗。近年大眾對元宇宙、NFT等創新科技非常感興趣，故大會將於現場設置元宇宙專區，教育公眾創新科技的定義和用途。

會場共設有8大精彩活動，包括電競專區、創業學習賽、人工智能展示、創意生活體驗、VR試玩、飛行體驗、創科專區以及教育及環保區，為不同類型人士帶來不同體驗。

香港電腦通訊節亦於8月22日舉行「Web 3.0峰會2022」，分為上午和下午共兩場，主題分別為「數碼轉型」和「新興科技」。👉按此免費報名

屆時將邀請創科界專家和行業精英擔任演講嘉賓，分享經驗和意見，為中小企業指點明燈，同時成為本地創科發展的推動力。大會將邀請重量級業界專家擔任演講嘉賓，上午講座主題為「數碼轉型」，將會有香港科技大學 (廣州) 創校校長倪明選教授、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌先生等坐陣 ; 下午講座主題為「新興科技」，邀請到香港特別行政區立法會議員 (科技創新界別) 邱達根先生、香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信先生等出席。

入場攻略

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香港電腦通訊節2022詳情

展覽日期：2022年8月19至22日 (星期五至星期一)

展出地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

開放時間：

電腦節

8月19 - 21日 10:00 - 21:30

8月22日 10:00 - 18:00

Web 3.0峰會2022

8月19 - 21日 10:00 - 19:00

8月22日 10:00 - 18:00

票價: $35 (原價)

01空間 門券換領証 特別優惠*: $25

*受推廣條款約束

