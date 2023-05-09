德國移民攻略丨4大優勢吸引香港人　工程IT業吃香　最快2年可永居

【德國移民 / 港人移民】移民成為近年港人的熱門話題，除了多人談論的英美澳加外，作為歐洲第一大經濟體的德國為了「搶人才」，去年頒布新《移民法》（Skilled Immigration Act），降低移民門檻，成為港人新興的移民國家。即看下文了解德國的四大優勢，以及港人移民德國的貼士！



德國去年頒布新《移民法》（Skilled Immigration Act），降低移民門檻，成為港人新興的移民國家。（資料圖片）

德國移民四大優勢

對於香港人來說，德國的四大優勢包括：生活成本低、全民社保福利制度、完善教育制度、以及就業機會高。

1.生活成本低

德國相對其他歐洲國家最大的優勢是生活成本較低，除了本身是工業大國，政府亦對農產品提供補貼，因此衣食住行日常花費不高。例如在德國租住實用面積約1,000呎的單位，租金不多於1,600歐元（約13,513港元），與香港相比非常相宜。

德國本身是工業大國，政府亦對農產品提供補貼，因此衣食住行日常花費不高。（資料圖片）

2.福利制度完善

其次，德國福利制度完善，移民者只要有工作及繳稅證明，就能享受公營醫保（Gesetzliche Krankenversicherung，簡稱GKV），保障範圍不只包括投保人，子女亦能受惠。公營醫保已包括門診和住院治療保障，門診費用可低至5歐元（約42港元），若住院接受手術，不論複雜程度每日只需10歐元（約84港元）。另外，當地設有法定工時上限，僱員每年可享至少20日有薪假期；政府亦會為父母提供最多14個月的育嬰津貼，並容許父母享受長達3年的育兒假。

3.完善教育制度

同時，德國教育以優良著稱，政府會為所有未成年學生提供13年免費公立教育，師生比例亦不多1名教師對10名學生。當地的高等教育亦獲政府資助，即使是外國留學生，若能達到語文要求可免費讀大學；各級學校亦會為不同學習活動提供足夠資源，令德國同時成為熱門新興留學國家。

德國政府會為所有未成年學生提供13年免費公立教育，當地的高等教育亦獲政府資助，令德國成為熱門新興留學國家。（資料圖片）

4.就業機會高

最後，德國以工業立國，國內擁有各類製造業及商業企業，因此可供選擇的工作種類非常多元。當地大部分企業傾向優先聘用本地人，無論就業機會及前景均勝於其他歐洲國家。特別是近年德國對部分行業如工程、資訊科技等人才需求殷切，政府甚至容許移民者毋須再次考取專業資格，僅轉換資格（轉證）便可在當地工作，吸引不少港人申請移民德國。

移民德國方法

目前港人移民德國主要透過技術移民和升學移民為主：

1.技術移民

根據德國居留法，擁有大學學歷或能證明曾接受過至少2年職業培訓的外國人可被視為「技術人士」（Fachkraft），只要獲得符合德國勞動法的工作合約、滿足德國標準的工資收入及健康保險證明要求，即可申請工作簽證，視乎工種最快3年便可申請永久居留許可。

至於持合資格歐盟藍卡申請者，在當地工作滿21個月、達到B1級德語程度，或工作滿33個月、達到A1級德語程度就能申請永久居留許可，最快就業滿8年便能申請德國國籍。

目前港人移民德國主要透過技術移民和升學移民為主，不同的簽證類型各有一定條件及要求。（資料圖片）

2.升學移民

德國政府規定來自非歐盟國家的大學留學生畢業後，可從學生身份申請轉換成尋找工作的居留許可，有效期最長為18個月。若畢業生於該18個月內獲得德國合法僱主的僱傭合約，並滿足法例規定的保險及退休金承擔條件，便可直接申請長期工作簽證，工作至少2年及達到B1級德文要求即可申請永久居留許可，5年後可申請入籍。

德國設有多種簽證類型，各有一定條件及要求，適合不同背景及學歷人士。升學及移民顧問滙德環球有限公司專營德國移民及一條龍升學服務，亦提供簽證辦理及德國稅務規劃等服務，如對德國移民有興趣，或有任何相關疑問，可按此了解詳情。



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