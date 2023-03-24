滙德環球專營一條龍德國升學移民服務 為港人鋪設德國發展道路
海外升學和移民是近年港人的熱門話題，決定隨時影響未來數十年的生活，因此找到具經驗及用心服務的顧問實在非常重要。資深教育工作者的葉彩鳳（Judy）一直欣賞德國「以人為本」的教育理念以及當地政府重視人才的視野，3年前看準機遇，創立專營一條龍德國升學及移民服務的滙德環球有限公司（German Life Global Ltd），致力為學生、家長及有意到德國就業和移居的客戶鋪設德國發展之路。
Judy從事教育行業逾30年，亦曾於歐洲工作長達10年，一直嚮往德國「以人為本」、講求全人發展的教育理念，同時欣賞德國人處事簡單直接、重視承諾的態度。機緣巧合之下，她獲身在德國從事教育的友人鼓勵，親身到當地與不同的高中及大學負責人見面交流，直至3年前看到香港人對各種海外升學與移民渠道需求大增，決定開設專營一條龍德國升學及移民服務的顧問公司，期望將德國的教育理念及文化介紹予香港的學生及家長。
滙德環球專營一條龍德國升學移民服務
創辦滙德環球以來，Judy及其團隊一直堅持專營德國有關的升學及移民服務，「『因為專一，所以專注』是我們的宗旨，一直堅持只經營與德國相關的服務，因為我們希望專注發展，服務涵蓋層面能夠更深入」。Judy說，除了升學及移民，公司未來亦計畫擴展業務至商務、文化、運動及個人發展等領域。
創辦人Judy：「媽咪心態」經營着重客戶離港後生活
曾安排兩名子女海外留學的Judy深深明白，為人父母最擔心的就是子女獨自在外，一旦遇上突發情況、或是言語不通未能表達的徬徨，因此她創業以來一直以「家長角度」來經營。比起升學或移民前的流程和準備，她更着重客戶離港後的生活，「我常跟同事說，客戶離港後我們的服務才開始，這也是滙德環球與別不同的地方」。
Judy坦言，經營業務之初，曾遭到不少家長質疑學習德文並不容易，而且大學設成績門檻，擔心當地是否適合子女留學或生活的國家。不過她認為德國憑着生活水平較低、學費低廉、容許留學生合法打工及畢業生就業率高四大優勢，對當地未來發展機遇抱有信心，「『畢業等於失業』是家長及學生的共同痛點，若能提供原因讓他們明白，只要學好語言，未來發展道路更大更廣」。
度身訂造離港前訓練營 減少父母擔憂
除了為客戶安排及報讀學校、申請移民手續，Judy及團隊更希望服務能讓父母少一點擔心、學生少一點壓力，享受德國生活。她堅持每年因應學生性格，為即將到德國升學的學生度身設計訓練營，例如在訓練營曾為缺乏生活知識的學生舉辦烹飪比賽，教他們使用廚房用具及洗衣指引，讓學生學習基本獨立自理能力；又曾邀得因中年失明而重展第二人生的前上市公司行政總裁鄭柏禮（Paul Sir），向學生分享人生經驗，鼓勵學生，強調「困難是想像出來的，應樂觀面對人生各階段的挑戰」，透過用心服務贏得客戶口碑，「每個學生需要的東西也不一樣，我們只能在出發前給予相應培訓，讓他們有所得着以便照顧自己」。
未來開拓中德文化及商務交流專業顧問服務
談及公司未來發展，Judy已成功邀請一直專注發展中德文化及貿易交流逾25年的德國勞恩堡（Lauenburg）市長Andreas Thiede擔任公司的非執行董事，「多年來市長撮合了許多中德投資團，包括工業技術交流，甚至是藝術發展，一直提倡以交流、分享的方式達致雙嬴」。
Judy和Andreas二人均認同德國政府重視人才的視野，認為一切由教育開始，只有培養和留住人才，才能為每個地方創造最好的營商環境。
German Life Global LTD. 滙德環球有限公司
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