滙德環球專營一條龍德國升學移民服務　為港人鋪設德國發展道路

海外升學和移民是近年港人的熱門話題，決定隨時影響未來數十年的生活，因此找到具經驗及用心服務的顧問實在非常重要。資深教育工作者的葉彩鳳（Judy）一直欣賞德國「以人為本」的教育理念以及當地政府重視人才的視野，3年前看準機遇，創立專營一條龍德國升學及移民服務的滙德環球有限公司（German Life Global Ltd），致力為學生、家長及有意到德國就業和移居的客戶鋪設德國發展之路。



資深教育工作者的葉彩鳳（Judy）3年前創立專營一條龍德國升學及移民服務的滙德環球有限公司（German Life Global Ltd），致力為學生、家長及商務客戶鋪設德國發展之路。（01記者攝）

Judy從事教育行業逾30年，亦曾於歐洲工作長達10年，一直嚮往德國「以人為本」、講求全人發展的教育理念，同時欣賞德國人處事簡單直接、重視承諾的態度。機緣巧合之下，她獲身在德國從事教育的友人鼓勵，親身到當地與不同的高中及大學負責人見面交流，直至3年前看到香港人對各種海外升學與移民渠道需求大增，決定開設專營一條龍德國升學及移民服務的顧問公司，期望將德國的教育理念及文化介紹予香港的學生及家長。

滙德環球專營一條龍德國升學移民服務

創辦滙德環球以來，Judy及其團隊一直堅持專營德國有關的升學及移民服務，「『因為專一，所以專注』是我們的宗旨，一直堅持只經營與德國相關的服務，因為我們希望專注發展，服務涵蓋層面能夠更深入」。Judy說，除了升學及移民，公司未來亦計畫擴展業務至商務、文化、運動及個人發展等領域。

Judy（中）曾親身到德國與不同的高中及大學枚長見面交流，建立升學服務網絡。圖為她興約翰諾姆羅堡王宮文理中學校長合照。（受訪者提供）

創辦人Judy：「媽咪心態」經營着重客戶離港後生活

曾安排兩名子女海外留學的Judy深深明白，為人父母最擔心的就是子女獨自在外，一旦遇上突發情況、或是言語不通未能表達的徬徨，因此她創業以來一直以「家長角度」來經營。比起升學或移民前的流程和準備，她更着重客戶離港後的生活，「我常跟同事說，客戶離港後我們的服務才開始，這也是滙德環球與別不同的地方」。

Judy坦言，經營業務之初，曾遭到不少家長質疑學習德文並不容易，而且大學設成績門檻，擔心當地是否適合子女留學或生活的國家。不過她認為德國憑着生活水平較低、學費低廉、容許留學生合法打工及畢業生就業率高四大優勢，對當地未來發展機遇抱有信心，「『畢業等於失業』是家長及學生的共同痛點，若能提供原因讓他們明白，只要學好語言，未來發展道路更大更廣」。

Judy（左）一直嚮往德國「以人為本」、講求全人發展的教育理念，亦曾親身到當地與不同的高中及大學校長見面交流。圖為她與耶拿大學及耶拿應用科技大學合辦的圖林根國際預科書院校長合照。（受訪者提供）

度身訂造離港前訓練營 減少父母擔憂

除了為客戶安排及報讀學校、申請移民手續，Judy及團隊更希望服務能讓父母少一點擔心、學生少一點壓力，享受德國生活。她堅持每年因應學生性格，為即將到德國升學的學生度身設計訓練營，例如在訓練營曾為缺乏生活知識的學生舉辦烹飪比賽，教他們使用廚房用具及洗衣指引，讓學生學習基本獨立自理能力；又曾邀得因中年失明而重展第二人生的前上市公司行政總裁鄭柏禮（Paul Sir），向學生分享人生經驗，鼓勵學生，強調「困難是想像出來的，應樂觀面對人生各階段的挑戰」，透過用心服務贏得客戶口碑，「每個學生需要的東西也不一樣，我們只能在出發前給予相應培訓，讓他們有所得着以便照顧自己」。

Judy堅持每年因應學生性格，為即將到德國升學的學生度身設計訓練營，期望為學生及家長減壓，迎接離港生活。（受訪者提供）

未來開拓中德文化及商務交流專業顧問服務

談及公司未來發展，Judy已成功邀請一直專注發展中德文化及貿易交流逾25年的德國勞恩堡（Lauenburg）市長Andreas Thiede擔任公司的非執行董事，「多年來市長撮合了許多中德投資團，包括工業技術交流，甚至是藝術發展，一直提倡以交流、分享的方式達致雙嬴」。

Judy邀得德國勞恩堡（Lauenburg）市長Andreas Thiede擔任公司的非執行董事，相信雙方的合作能就中德商務、貿易及投資等範疇提供專業意見。（受訪者提供）

Judy和Andreas二人均認同德國政府重視人才的視野，認為一切由教育開始，只有培養和留住人才，才能為每個地方創造最好的營商環境。

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