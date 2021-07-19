解讀｜夏寶龍吹響香港「治理鬥爭」集結號　治港者們聽得懂嗎？

香港人看到「中央」和「鬥爭」，總會產生負面的聯想，以為是「惹是生非」、要鬥個「你死我活」。所以，當中央近年強調治港工作面臨重大鬥爭，不少人都會理解成爭權奪利、打壓異己的政治鬥爭。因此，當港澳辦主任夏寶龍上周五（7月16日）出席「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會並發表措辭嚴厲的講話，也難免被視為強調政治鬥爭的檄文。

然而，在中國共產黨的治理哲學當中，「鬥爭」既不是逞強好勝、好勇鬥狠，也不是魯莽衝動、毫無章法，而是一種基於強烈信仰、敢於直面矛盾、講究理節策略、致力解決問題的態度、精神和藝術，旨在透過鬥爭謀求合作、取得共贏、達致團結。若用這種視角去理解夏寶龍對治港者提出的四個期盼和五大要求，不難看出中央已然吹響用鬥爭治理香港的集結號。

問題是，向來不諳中共鬥爭之道的特區政府，會否狹隘地以為中央要求香港「鬥地主」、「鬥商界」、「鬥反對派」？當局又能否跳出固有認識、看清香港問題本質、再善用中央開出的治港藥方對症下藥？須知道，治理本身就是鬥爭，而如果治港精英們沒有勇氣和能力去迎接這場關乎治理範式轉移的鬥爭，不如早日掛冠歸去，別再辜負中央苦心！



撰文者是香港01首席記者黃雲娜

詳細內容刊登於2021年7月19日出版的第274期《香港01》電子周報《中央吹響香港治理鬥爭集結號 港府亟需展現治港真本領》。你亦可按此試閱周報電子刊，閱讀更多深度報道。