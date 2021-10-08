中聯辦頻頻落區鞭策港府　特區官員「跟風」之餘應該學什麼？

「人民才是一切發展的中心！」——上周五「十一國慶」，財政司司長陳茂波、運輸及房屋局局長陳帆、公務員事務局局長聶德權、民政事務局局長徐英偉和財經事務及庫務局局長許正宇，分別落區探訪居於劏房和公屋的基層家庭，事後紛紛透過社交媒體表明為市民排憂解難的重要。不過，這番舉措似乎並未得到絕大多數市民的認同，而他們落區期間一些令人無言以對的言行舉止，更是與一周內13度落區的中聯辦主要官員落區行動形成鮮明對比。



陳茂波日前落區探訪劏房住戶。（Facebook截圖）

外界普遍認為，特區官員之所以「落區」，離不開中央對特區政府的「善意提醒」。

例如中聯辦主任駱惠寧曾於去年探訪深水埗劏房住戶，在今年國慶前夕再度走訪非常能夠反映香港當前困局的不同群體，例如上樓無望的基層、輪候醫院服務多時的長者、亟待政府著力扶持的創業青年等等；而當駱惠寧探訪劏房住戶時，更以「耳聞不如目睹」形容有關環境的惡劣，又心情沉重地表示「香港同胞的煩心事，始終牽動著中央的心」，並一再重申香港需要牢固確立「以人民為中心」的發展理念。及後，中聯辦發起連串「落區聆聽、同心同行」活動，包括副主任陳冬、盧新寧、譚鐵牛、羅永綱、何靖、尹宗華，以及秘書長王松苗在內多位主要官員，在過去一個禮拜之內至少落區13次，探訪劏房居民、地區組織、智庫群體。

京官心情沉重，港官笑容滿面

湊巧的是，在上周五「十一國慶」當天，財政司司長陳茂波、運輸及房屋局局長陳帆、公務員事務局局長聶德權、民政事務局局長徐英偉和財經事務及庫務局局長許正宇，也都分別落區探訪居於劏房和公屋的基層家庭。然而，觀乎他們的表現，實在難言令人滿意。例如，有別於中聯辦官員面對基層時的凝重和嚴肅，有些特區官員即使眼見市民生活環境惡劣，竟然還能帶著滿面笑容、狀似親民地「與民同樂」，好像完全不覺得自己需要為此負上責任。

事實上，特區政府向來沒有認真把「落區」當中一項深入了解民情、從而制定精準對策的重要工作，而是非常膚淺地視之為籠絡民情的公關手段。例如，港府官員「落區」時，往往安排較為「正面」的探訪對象，為求「只講好不提壞」；而即使探訪生活窘迫的基層市民，官員聽罷之後也只會拋下一兩句口頭承諾，就再無後續。另外，在落區期間，官員又會被大批安保人員包圍，與其說是走進社區，不如說是製造一個與民隔絕的「平行時空」，反而導致基層市民難以靠近。

中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶，更以「耳聞不如目睹」形容有關環境的惡劣，又心情沉重地表示「香港同胞的煩心事，始終牽動著中央的心」。（中聯辦）

官員虛心聆聽民意、體察民間疾苦的親民形象，好像只會在鏡頭前出現。久而久之，這種塑造人設的「公關騷」又成為官員「落區」的代名詞。今時今日，特區高官的表現未見改進。例如，當陳茂波得知劏房住戶的月租負擔時，只以「房屋供應要加大力度」、「劏房戶能上樓（住公屋）就差好遠、租又平好多」等等「阿媽是女人的話」輕輕帶過，轉頭又與住戶一同包餃子，好像將他們的辛酸拋諸腦後。

官員落區所為何事？

有政情專欄透露，有份落區的特區高官早已得悉中聯辦高層將於「十一國慶日」走訪各區，所以也特意安排當天「走入群眾」。這就更加令人質疑，特區官員未必明白落區究竟所為何事！香港電台公共事務組曾製作一輯發人深省的真人實境節目《窮富翁大作戰》，節目邀請不同較富裕家庭、擁有高學歷等成功人士體驗貧窮。其中一集，敘福樓集團主席黃傑龍受邀到旺角體驗「板間房」的窮人生活。他最初走進板間房時，習慣性地打開電燈的開關，旋即被住客喝止，「（我地）一般好少開走廊燈，大家都要懢埋懢埋（節儉）」；他在超市任職店員時，錯手為買一斤八元菜心的婆婆秤多了兩角，被調侃「咁你唔收錢啊」......他事後坦言，這些經歷都令他深刻體會，對基層市民而言，一、兩角都值得「斤斤計較」。

陳帆探訪深水埗劏房戶。（運房點線面Facebook）

香港政圈常言的「落區」，在內地官場眼中是一項不容有失的「調研」工作。國家主席習近平於2003年任職浙江省委書記時，曾以署名「哲欣」在浙江日報發表《調研工作務求「深、實、細、准、效」》一文，指各級領導幹部調研需要努力「在求深、求實、求細、求准、求效上下功夫」。簡而言之，就是落區調研的官員要「以民為本」，做到深入群眾、作風務實從簡、主動發現問題、深入分析問題、透過現象看本質、提出解決問題的辦法要切實可行。

一眾司局長們不妨捫心自問，自己在國慶當日的落區表現，到底有哪點符合上述標準？