Omicron｜「漏洞」不願堵　「自律」不可靠　必須嚴厲懲處官員

香港市民肯定萬萬想不到，明明「陸港通關」已經近在眼前，迎來的卻是第五波新冠病毒疫情的一觸即發，以及進一步收緊到需要「禁止晚市堂食」的防疫措施。這個峰迴路轉，事源獲豁免強制集中檢疫而帶Omicron變種病毒國泰機組人員，在家居隔離期間，有人違反規例外出聚餐，也有人傳染同住家人，結果引起社區爆發，至少已有10多人受到感染。



特區政府肯定也萬萬想不到，日前（1月3日）才澄清沒有計劃封關和禁止堂食，事隔兩天竟要「打倒自己」。特首林鄭月娥一連兩日見記者時均表示已就事件嚴厲訓斥國泰高層，卻避談未有致力堵塞防疫漏洞的運房局和食衛局官員責任。然而，如果「訓斥」有用的話，社會根本無需「法律」維持秩序；可是，特區政府向來既不善用制度進行「萬無一失」的準備，更不遵守制度承擔「一失萬無」的責任，而是採取得過且過的「自律」檢疫政策，導致疫情無限循環爆發。



豁免強制集中檢疫而帶Omicron變種病毒國泰機組人員，在家居隔離期間，有人違反規例外出聚餐，也有人傳染同住家人，結果引起社區爆發。（資料圖片／張浩維攝）

新冠疫情以來，過於寬鬆的檢疫措施釀成多次社區爆發，也導致內地當局對港管控能力存疑，遲遲不願開放免檢疫入境政策，使得本港以旅遊業支撐的餐飲業和零售業一落千丈，單靠本地消費苦苦支撐。好不容易捱到歲晚，不少食肆、戲院、美容院都等著農曆新年檔期「回一回氣」，但「命運之神」似乎沒有眷顧他們，而是讓他們為港府的檢疫漏洞「埋單」。

回想2020年7月下旬，海外疫情一發不可收拾，單是美國每天已有超過5萬人確診，但特區政府並沒有要求海外抵港人士進行集中隔離，甚至容許船員和機組人員等豁免病毒檢測、自由出入社區，結果引爆本港第三波疫情——特區政府手足無措之下首度禁止食肆晚市堂食，不少餐廳不是提早關門就是暫時停業，導致大量餐飲從業員被迫出八折糧、放無薪假。

至2020年8月上旬，第三波疫情才逐步放緩，儘管特區政府終於對海外抵港人士採取集中檢疫措施，但並沒有進行「閉環式」的管理，而是容許檢疫人士親友前往探訪，結果於11月中旬引發每日有過百宗確診的第四波疫情，檢疫中心資源一度供不應求，出現多宗「等隔離等到死」的悲劇，又有確診病人在醫院隔離期間擅自逃離病房的鬧劇。特區政府為應對疫情，再次推出禁止晚市堂食、停止娛樂場所等收緊措施，直到農曆新年過後開慢慢開放，期間全港市民怨聲載道，同樣預訂了大量食材、等著新年檔期「回氣」的食肆更是叫苦連天。

當時莫說是香港市民不滿，連中央政府也非常失望。由一名內地官媒駐港記者開設的微信公眾號「靖海侯」，便曾於同年12月初發表《「民怨」正沸騰》一文，狠批本應對抗疫累積了足夠訓練和體悟的特區政府，既不進行「萬無一失」的準備，也不承擔「一失萬無」的責任，只會令他們的忙忙碌碌更顯渾渾噩噩，「或者說，人們從他們抗疫的行動中，看不到靈魂與清醒二詞，（而）是麻木不仁的緊張，是虛與委蛇的忙碌，是無序無力的狀態。」

他又借鑑剛剛結束的中央經濟工作會議所總結對嚴峻經濟挑戰的規律認識，向港府提出四大質問：有判斷力、決策力和行動力嗎？對最優路徑有認知、底氣和信心嗎？抗疫的根本保障到底是什麼？具有創造性、願意主動求變嗎？——答案可謂相當明顯。

無可否認，經此一疫，特區政府總算有些進步和突破，終於2021年1月23日起採取有限度的「封區檢測」和「封樓檢測」行動，加快排查感染個案和高危人群，使得疫情開始受控。然而，每當疫情放緩，特區政府似乎就會放鬆警戒，未有進一步改善一而再再而三引爆社區傳播的檢疫漏洞。儘管近月為了「陸港通關」，港府的確在一定程度上收緊內地當局最不放心的豁免政策，但往往仍是對機組人員等採取非常寬鬆的自律策略，每每發生違例事件再逐點逐點收緊，卻始終無須他們全部接受「閉環管理」的集中隔離，甚至容許「客機去，貨機返」的檢疫漏洞，才會引發是次牽連甚廣的第五波疫情。

林鄭月娥周二出席行政會議前見記者時，表示已經嚴厲斥責國泰最高層人員，但現階段可能沒有法律基礎追究責任，需要時間重新檢視；她翌日再見記者時，口風有些改變，比較肯定地表示會審視法律基礎以嚴肅跟進事件，但避談未有致力堵塞防疫漏洞的運房局和食衛局官員責任。

然而，如果「訓斥」有用的話，社會還需要法律和制度來做什麼？而如果奉行「行政主導」的特區政府，能夠善用制度進行「萬無一失」的準備，又能夠遵守制度承擔「一失萬無」的責任，而非採取得過且過的「自律」檢疫政策，香港又怎會跌入疫情無限爆發的循環當中？