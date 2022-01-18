金融服務業向來是香港「命根」，即使面對中美摩擦、新冠疫情和經濟衰退，也仍保持增長；隨着國家引領數字人民幣發展帶來的科技革命，香港金融業也正步入「不成功便成仁」的深刻轉型之中。「金融業未來趨勢是數字化，數字貨幣將會是未來金融基建的核心部份。」選委界立法會議員、團結香港基金公共政策研究院院長黃元山把研發央行數字貨幣（CBDC）形容為金融業數字化的「基建先行」，「CBDC的研發，事關香港從傳統的國際金融中心轉型為數字國際金融中心。」



「央行數字貨幣」深度報道系列四之四



「金融基建」 的比喻不可謂不準確，對香港來說，「批發型央行數字貨幣」（下稱批發CBDC）尤為關鍵。據國際結算銀行介紹，批發CBDC是指面向特定機構的央行數字貨幣，一般有嚴格的訪問限制，「類似機構在央行的準備金和結算賬戶」，常用於銀行間支付，或作為數字代幣化（digital tokenised）金融資產交易的結算基建。具體而言，批發CBDC究竟會為香港金融業帶來怎樣的變化，是否真如「基建」般重要？而香港在批發CBDC的進度又如何，又有哪些關鍵問題要解決？未來，香港能否藉助CBDC研發的先發優勢強化自身的國際金融中心地位？

金融管理局向《香港01》表示，香港央行數字貨幣研發的重心主要在批發型CBDC。（資料圖片）

工銀國際首席經濟師程實強調，香港離岸人民幣樞紐的角色短期不僅不會被削弱，還會獲得廣闊機遇，角色有望穩健增強。（受訪者提供）

香港大學經管學院助理教授游楊曾參與Facebook的加密貨幣項目，認為「央行數字貨幣的難度，不是純技術上的，而是如何與現有的制度合併起來。」（受訪者提供）

央行數字貨幣系列報道：

央行數字貨幣．一｜CBDC成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命

央行數字貨幣．二｜一幣N面：從貨幣發展的變與不變 透視革新

央行數字貨幣．三｜零售CBDC：國家研發領先世界 香港仍紙上談兵

央行數字貨幣．四｜批發型CBDC：香港轉型數字金融中心的關鍵

詳細內容請閱讀2022年1月17日出版的第300期《香港01》電子周報深度報道《批發型CBDC：香港轉型數字金融中心的關鍵》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。