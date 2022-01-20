貨幣革命．下｜香港星洲金融叮噹馬頭　「批發型數字港元」要加鞭

「金融業未來趨勢是數字化，數字貨幣將會是未來金融基建的核心部份。」立法會議員、團結香港基金公共政策研究院院長黃元山把研發央行數字貨幣（CBDC）形容為金融業數字化的「基建先行」，「CBDC的研發，事關香港從傳統的國際金融中心轉型為數字國際金融中心。」
「金融基建」的比喻不可謂不準確，據國際結算銀行介紹，「批發型央行數字貨幣」（下稱批發CBDC）是指面向特定機構的央行數字貨幣，一般有嚴格的訪問限制，「類似機構在央行的準備金和結算賬戶」。具體而言，批發CBDC究竟會為香港金融業帶來怎樣的變化？而香港在批發CBDC的進度如何，又有哪些關鍵問題要解決？
「貨幣革命」深度報道三之三
貨幣革命．上｜什麼是央行數字貨幣？貨幣革命．中｜「零售數字港元」應用超乎想像 惟金管局仍未拍板
全球最成熟的批發CBDC
亞太區競爭激烈
由香港金管局、泰國央行、阿聯酋央行、中國央行數字貨幣研究所以及國際國際結算銀行創新樞紐香港中心（BISIH）共同合作開發「多種央行數字貨幣橋」（Multi-Central Bank Digital Currency Bridge，簡稱mBridge），被視為全球最成熟的央行數字貨幣項目之一。它最早開始於2017年金管局與泰國央行的Project LionRock項目。
團結香港基金研究員陳穎茵解釋，mBridge的成熟體現在其可拓展性。傳統批發CBDC平台採用互聯模型，即兩個央行各自的CBDC系統之間，需經過漫長研發、協商搭建一套技術界面以相連。假如有第三個主權貨幣加入，就需要分別再與前兩家央行重新搭建技術平台。若未來想拓展貨幣網絡，所需財力、人力和時間，都是幾何級增長。
香港和泰國合作改進的則是單一平台模型。平台底層仍是區塊鏈技術，而管治架構、參與者和基建都是統一的。最新的mBridge平台（下圖）只需各央行開放連接國內支付網絡的接口於mBridge平台，便能打通跨境交易渠道，批發型CBDC網絡拓展的難度大大降低。
香港固然位列第一梯隊，但並不代表沒有競爭者。「新加坡在做一模一樣的事情，跟國際結算銀行創新樞紐的新加坡中心合作。」陳穎茵說。據報道，新加坡參與的Project Dunbar，目前獲澳洲、馬來西亞及南非的央行加盟，平台預期在今年初發布。
顯然，貨幣網絡廣度將成為平台未來的主要競爭點之一。「我用飛機場做比喻，為何香港機場客流量那麼大？因為航班多、航點多，而這是需要搭建起來的。」黃元山強調，批發型數字人民幣只加入了香港的mBridge項目，「香港作為一個離岸人民幣中心也好，國際金融中心也好，必須把握好這個契機，搭好基建，去駁通更多渠道，香港將來才能發揮更大的角色。」
團結香港基金研究報告《央行數碼貨幣——構築數碼金融基石》（下稱《構築基石》）就建議，金管局應爭取已參與CBDC研究的央行加入香港的平台，例如日本、瑞士或新加坡，將香港打造成批發型CBDC中心。
金管局發言人向《香港01》回應，金管局沒有視新加坡的項目為競爭對手，將視乎項目的階段成效，與參與央行機構及BISIH商討項目下一階段引入的央行，「與現有參與央行有貿易來往的國家和地區都會在考慮之列。」
貿易搭網拓廣度
人才轉型成為關鍵
去年11月初，BISHI與參與央行機構共同刊發資料冊，列出mBridge已試點的15個潛在商業實例（下表），涵蓋19間金融機構、2個銀行協會和1間交易所。金管局發言人表示，考慮到參與mBridge項目的四個地區，雙邊貿易額龐大，總額超過7,300 億美元，因此在15個用例中，將優先考慮「國際貿易結算」的試點。
由於各國的資本管制程度、金融體制的不同，現時跨境貿易結算中存在痛點——成本高、過程慢、手續繁雜。陳穎茵表示現在跨境匯款的國際平均成本大概是7%，「是非常貴的」；高額的「百分之七」中，有一部分是銀行的「反洗錢」成本，而批發CBDC能從最根本解決成本問題。基於區塊鏈技術，用CBDC進行的交易行為都是公開透明，運用數據，搭建監測程式，便能減輕銀行在反洗錢監控上投入的財力、人力，縮減成本和時間。
金管局發言人表示，參與項目的四間央行已挑選11個不同行業的貿易結算交易開展測試，證實mBridge能解決跨境支付中常見的痛點，同時確保政策配合、合規和私隱保護。
科技進步固然令人鼓舞，但亦可能衝擊傳統金融業，帶來失業問題。「這其實就像工業革命，造出了機器，工人就全部失業了嗎？」陳穎茵回應道，「當新的科技進步出現，就會有新的崗位需求，人才也要跟着轉型。」
對於金融從業者的轉型，金管局確有規劃。金管局發言人表示，將於今年底前在銀行專業資歷架構下推出「金融科技」新單元，為金融科技從業員提供具認證的專業培訓課程。課程內容涵蓋金融科技運用、區塊鏈技術、人工智能、大數據、合規科技、金融科技產品開發和管理策略等，藉此提升金融科技從業員的專業能力和擴大人才庫，以應付未來銀行業所需。
但是，大專院校方面，儘管設有相關課程，資源卻明顯不足。游楊是香港大學經管學院的新晉教授，曾在Facebook（現改名為meta）公司的加密貨幣項目Libra（現改名為Diem）中從事研究工作，可謂是研究數字貨幣的青年人才。然而，游楊向《香港01》坦言，目前香港學術界研究數字貨幣的學者並不多，尤其缺乏實證研究，「金融、經濟系的研究工作都是數據驅動。除了數字人民幣以外，CBDC沒有大規模使用，數據不足，無法建模和分析。實話說，發論文是比較困難的。」他直言，類似數字貨幣等新興研究議題，「學術界的激勵有限。」
投融探索拓深度
必須整合現行制度
誠然，「貿易」是一手妙着，依託中國作為世界主要貿易國的地位，平台得以開展廣泛的試點，人民幣的使用範圍將拓寬。但回到香港，作為一座金融中心，香港的貨幣主要是作為投資和融資貨幣使用的。因此，探索批發CBDC在投融方面的應用亦同樣重要。
「為什麼外國人要換港元？因為香港有很多IPO，外國人要來港交所交易。」黃元山說，「如果將來數字資產成為了主要的金融產品之一，那香港能否提供這些資產的交易？」他重申，香港必須跟着未來一起改變，「否則會被科技顛覆」，而港交所作為壟斷二級市場的交易平台，應該看見這一趨勢，迅速作出改變。因此，上述團結香港基金《構築基石》研究團隊建議港交所建立數字資產交易所，並以CBDC作交易，具體例子可參考瑞士證券交易所旗下的瑞士數字資產交易所。
而《構築基石》在投融方面的另一建議，便是以批發CBDC平台優化現有的港交所證券結算基建。《構築基石》指出，目前由港交所中央結算系统（CCASS）和金管局轄下香港銀行同業結算有限公司（HKICL）組成的即時貨銀兩訖（DvP）交收服務仍然存在信用、結算風險，而金管局可以以批發CBDC平台代替HKICL的平台，改進款項支付的效率。以區塊鏈技術為基礎，運用智能合約實現「自動實時的貨銀兩訖」，將有助於提高交易透明度，降低交易風險。
然而，游楊對CBDC在二級市場的應用並不看好，因為CBDC會帶來金融市場更高的透明度，「可能一些買方基金或者外資並不願意參與到一個完全透明的市場。」他解釋，金融市場有自身的運行邏輯，金融機構花了大筆資金作調研後選中的部份投資產品，若信息即時被其他機構發現，很難賺錢，「長此以往，可能大家都不願意去調研，去挖掘一些好的公司了。」游楊補充，高透明度的市場對顧客也未必是一件好事，或會導致機構間合謀定價。
另一方面，社會體制也是考慮因素之一。游楊指出，中國的金融體制由國有銀行主導，所以推行數字人民幣時是「自上而下地打通」，較為容易。但香港的社會環境需要平衡內地資本、外國資本和本地財團的需求，「數字港元的推出，尤其是在資金監測方面，坊間的pushback（阻力）會比較大。」
「央行數字貨幣的難度，不是純技術上的，而是如何與現有的制度合併起來。」游楊一針見血 地指出，即使區塊鏈技術能保證信息、交易高度可信，但依然需要法律的確認和保障，「怎麼把一種算法判定和人類社會判定結合起來，法律上怎麼認定？」
因此，游楊總結道：「央行數字貨幣，三分之一是技術，三分之一是實際應用場景，最後的三分之一，是和法律、 政治和人類社會的結合。目前還處在很初級的討論階段，需要循序漸進。」
「貨幣革命」深度報道：貨幣革命．上｜什麼是央行數字貨幣？貨幣革命．中｜「零售數字港元」應用超乎想像 惟金管局仍未拍板貨幣革命．下｜香港星洲金融叮噹馬頭 「批發型數字港元」要加鞭