解讀｜駱惠寧新春致辭話裏有話　指明未來特首兩大關鍵任務

香港中聯辦主任駱惠寧在1月26日發表題為《讓歷史之光照亮香港未來》的新春致辭，當中指出未來治港的兩大關鍵任務，並就此提出明確要求。



中聯辦主任駱惠寧透過網絡發表2022年新春致辭。（中聯辦影片截圖）

駱惠寧先以宏觀視野對比分析國際與國內局勢，認為「過去一年，是國家『兩個一百年』奮鬥目標相交匯的一年。世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響，中國之治與西方之亂形成鮮明對比。」

接着對過去一年的治港工作進行總結，認為「過去一年，是香港開啟『一國兩制』新局面的一年。隨着香港國安法深入實施，選舉制度修改完善，兩場重要選舉成功舉行，『愛國者治港』原則得到落實，香港氣象一新」，並且警告「一切反中亂港勢力妄想搞亂香港這個家的圖謀永遠不會得逞」。

隨後用三個自問自答的設問方式，分別從歷史自信、歷史自覺、歷史主動的維度，就香港的「一國兩制」、未來前景、如何實現良政善治等三個香港社會高度關切的問題發表看法。其中尤為值得注意的是，在「香港如何實現良政善治」這一部分，他還指出未來治港的兩大關鍵任務，並就如何做好這些工作對香港社會尤其是香港特區管治團隊提出明確要求。

駱惠寧在此說道：「期待良政善治新局面，這是符合歷史發展大邏輯的。但也要看到，良政善治是一個過程，實現這個願景，還有一些制度和機制需要建立健全，還有不少深層次矛盾和問題需要推動解決。還要看到，『樹欲靜而風不止』，總有那麼一些勢力不會善罷甘休。以為可以『躺贏』而懈怠，或是遇到難題就繞道，只會失去奮鬥的激情和變革的勇氣。更要看到，良政善治，既要靠特區管治團隊的積極作為，也要靠社會各界的共同努力。眼下最重要的是同心抗疫，共克時艱。」

隨着《港區國安法》的落實和選舉制度的修改，中央對港提出良政善治的高度要求。（新華社）

很明顯，在香港實現良政善治，除了眼下最重要的防疫工作，未來關鍵工作主要有兩項，一是要繼續建立健全「制度和機制」，二是要推動解決「深層次矛盾和問題」。那麼，要繼續建立健全哪些「制度與機制」，又有哪些「深層次矛盾和問題」需要推動解決呢？這個問題的答案，需要到三年前中共十九屆四中全會通過的「決定」中去尋找。

2019年10月31日，中共十九屆四中全會通過了全稱為《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，從這個決定的名稱就可以看出，它是一個指明中國政治制度頂層設計構想的指導性文件，其在頂層政制設計層面的分量，不亞於2013年中共十八屆三中全會通過的描繪習時代一攬子「全面深化改革」措施的另一份綱領性文件。

該決定第十二章第二節「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度」寫道：「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量。健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度，支持行政長官和特別行政區政府依法施政。完善香港、澳門融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，着力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，確保香港、澳門長治久安。」

依照上述制度建構構想，過去兩年，北京先後通過「港區國安法」和「關於完善香港特區選舉制度的決定」，並在香港落地實施，從而有效防範和遏制外部勢力介入顛覆香港事務。所以接下來北京在建立健全「制度和機制」方面，至少將圍繞以下五個方面展開：第一，完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度；第二，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量，主要是指香港本地的23條立法；第三，健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度；第四，完善香港融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，並且在機制層面為解決香港的「深層次矛盾和問題」破除障礙；第五，在教育層面將強化國民教育，使得港人在精神上能建立牢固的國家意識。

香港土地房屋問題極為尖銳，是社會深層次矛盾其中一個來源。（資料圖片）

駱惠寧新春致辭中要推動解決的「深層次矛盾和問題」主要集中在經濟民生層面。

有關香港面臨的「深層次矛盾和問題」，《香港01》之前已多次作過系統論述，我們認為正是這些由來已久的、從港英殖民時代就開始積累的深層次經濟民生問題，在根本上導致了香港分離主義的產生，成為2014年香港「佔中」和2019年大騷亂的根本原因。近三年來，這一問題逐漸成為北京與香港社會的共識，在香港媒體與市民社會、管治團隊、各政黨中獲得普遍認同，也進入中央政府決策視線，上述2019年發布的中共十九屆四中全會決定就指出這個問題，並且明確表示要「支持香港、澳門發展經濟、改善民生，着力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。」駱惠寧今次新春致辭再次彰顯解決這一問題的必要性與緊迫性。

除了上述兩大關鍵任務，駱惠寧在致辭中還就如何實現良政善治對香港社會與港府管治團隊提出要求，警示香港社會要有實幹精神，要「共同努力」，不能「失去奮鬥的激情和變革的勇氣」，特區管治團隊也要「積極有為」。在香港政治與社會發展正經歷歷史性重構的重要時刻，在轉軌期市民社會士氣低落的迷茫階段，在兩大治港關鍵任務面前，這一要求對香港社會與港府管治團隊而言尤為重要，尤其是即將選舉產生的新一屆港府管治團隊。