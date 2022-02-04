策解．檢疫病假｜從「不可行」到「速修訂」　勞福局這樣保障勞工

新冠病毒第五波疫情嚴峻，特區政府持續採取圍封強檢措施，每天突擊封鎖多座染疫大廈，導致不少被禁足居民無法正常上班，部份人需要申放無薪假或被扣糧。勞工及福利局局長羅致光昨日（2月3日）接受電視台專訪時，表示政府曾研究立法或修例保障僱員權益，但不可行；不過，他今日（2月4日）出席立法會人力事務委員會時已經改口，指當局正從速研究修改《僱傭條例》，將因強制檢疫缺勤視為病假。羅致光在兩日之內換兩套說辭實在諷刺，既然修例確實可行而此前為何按兵不動？此番「非不能也，實不為也」的態度，更加折射出政府的消極不作為。



信僱主良好，擔心勞工不實

工聯會早前召開記者會稱，在葵涌邨圍封檢疫的5天內收到70宗該邨工友求助，有人被扣除薪水，有人被安排放無薪假，有人被要求暫時停工或提早放年假。

羅致光昨日受訪時直言，現時沒有勞工法例可保障受封區或檢疫影響的人士，當局曾研究過立法或修例，但由於任何一項法例都是牽一發而動全身，即使修改第599章《預防及控制疾病規例》亦不可行，所以「唯一最好做法，在現在來說，都是呼籲僱員和僱主，大家好好地有商有量」，因為「我相信始終香港良好的僱主都佔大部分」。

羅致光一方面相信香港良心僱主佔大多數，但另一方面似乎不太相信普羅打工仔，因為當被問到可否向受影響勞工提供停工津貼時，他指「有人說會賣口水，令大家能拿到這個資助」，所以擔心有關資助會被小部分人濫用，屆時恐怕反而影響整體防疫工作。

羅致光所言旋即引起各界批評。工聯會權益委員會主任丘燿誠對《香港01》表示，理解修例有一定的程序，不在朝夕之間，然而新冠疫情已經持續兩年多，作為香港特區政府唯一保障勞工的局方，應該一早制定相關政策來預防、應對勞工可能出現權益受損的情況，而不是一味地「呼籲」僱主保持良心，卻未有任何實質政策制衡，等到第五波疫情已經爆發又找諸多藉口。

工聯會早前召開記者會，稱收到70宗涉及葵涌邨工友的求助。（工聯會提供）

打工仔面臨三種強檢困局

丘燿誠希望新一屆議會可提出更多保障勞工人士的法例。他又根據當局目前的強制檢疫措施，分析普羅打工仔主要面臨的三種困局：

第一種是被送往竹篙灣進行隔離，衛生署會給居民發放一個核酸檢測證明，但並非用以請病假的「醫生紙」。如居民需用醫生紙向僱主申放病假，可致電衛生署索取，但有居民反映需要撥打十次八次電話後才獲接通。

第二種情況是居住大廈被圍封強檢，即葵涌邨居民面臨的情況。居民不但在等候檢測結果期間不能拿到醫生紙，也不獲任何法定證明，難免被僱主剝削。對此，丘燿誠反問，既然強檢令由政府發出，為何不能由衛生署提供相關證明，從而保障他們的權益？

至於第三種情況，是有部分僱主顧慮到僱員所居住的地區附近湧現大量確診個案，即便該僱員及所居住大廈未涉及強檢，僱主也會要求對方申放無薪假或年假，直接損害僱員利益。

疫下勞工保障漏洞處處，「長工」尚且難逃僱主剝削，「散工」更是分分鐘要「手停口停」，蒙受更大損失。不幸的是，他們的損失一方面不受《僱傭條例》保障，另一方面也會使得本就貧窮的家庭雪上加霜。丘燿誠說，在港鐵、九巴、航空公司等大機構就職的長期僱員若需隔離，公司會准予病假；然而，在諸多中小型企業工作的打工仔、抑或是自由工作者，仍然沒有得到保障，且在疫情期間，較多僱主為控制成本傾向聘請更多散工，例如飲食業、酒店業等都是重災區，他希望政府可以提供停工津貼。

1月22日，葵涌邨疫情擴大，繼逸葵樓被下令圍封5天之後，映葵樓亦要圍封5天，大批身穿防護衣人員到場，為檢測行動做準備。（資料圖片/羅國豪攝）

「非不能也，實不為也」

對於羅致光昨日指為檢疫人士派發停工津貼的建議不可取，否則會被少數人利用的說法，丘燿誠批評有關態度十分消極，他反駁指政府發放的許多福利津貼都有濫用情況，但是否因為1%的人濫用，便放棄那99%真正需要津貼的人？事實上，如政府了解濫用成因，可先行一步設置相關機制預防，例如限制在特定時間內不可重複申請、申請時提交一些證明等，而不是遇到問題便打退堂鼓，在不得不做的時候才試圖解決困難。

值得注意的是，就算羅致光主導的修例獲得通過，即容許員工被強制隔離申放病假，也不代表所有勞保漏洞已被填補。丘燿誠指出，在過往兩年內，防疫抗疫基金、「保就業」計劃的發放形式都反映政府只是為僱主打算，而沒有站在僱員的切身利益考慮。

一個很基本的例子是，就算僱主可以根據僱員人數向政府申請定額資助，但最終落入僱員口袋的金額卻相當低，過去亦有不少僱主在取得補貼後仍然要求員工放無薪假的情況。另外，「保就業」計劃要求自由工作者和零散工人出示強積金證明，但當中不少人沒有長期受僱於同一僱主，根本難以出示證明。丘燿誠建議，新一輪抗疫基金應允許打工仔直接申請，並以出糧記錄、合作合約等文件作為自由工作者的申請文件。

香港防疫抗疫工作已邁入第三年，回望這三年的艱辛，有多少政府現正推行的政策，在被民間人士倡議之初都曾遭到當局以各種「不可行」的理由反對，但在擾攘一番過後卻又推出有關措施？這種「非不能也，實不為也」的施政態度，究竟還要折騰香港多久？