第五波疫情｜置院舍不顧　誰來救院友？

第五波疫情牽連甚廣，累計超過240間院舍先後爆發，數十位院舍員工及數百位院友確診，有私營院舍、也有資助院舍。政府統一口逕指責院舍拒收已康復的長者、院友；又聲稱會提供協助、派外展醫生。鮮有提及的是，許多院舍深怕大爆發，於是當發現確診時便將有病徵的院友送到醫院，但醫院人手緊張，急不及待想將院友送走，有的CT值低於20、有的連覆檢也未曾進行，就要求院舍接回院友，社會福利署毫不理會院舍爆發風險，隨即下達指令，提醒拒收院友會向院舍發出「警告」，直接影響日後續牌。至於院舍不獲續牌、院友失去服務，最終受苦的，也是院友。



第五波疫情牽連甚廣，累計超過240間院舍先後爆發。（資料圖片）

撰文：張之昭（前傳媒工作者、現從事公共政策研究）

疫情爆發，多間院舍陸續有員工確診，疫情之影響始料不及。院舍面對三大問題，一是人手不足，不僅院友有感染、職員也陸續感染，對於院舍人手也大打折扣。院舍員工一直任勞任怨，上班更是風雨不改，只要有院友居住，職員就會照顧，而院舍不但兼顧日常照顧，在今次疫情中也用許多時間與家長解釋情況，自疫情開始，有許多家長、照顧人未能探訪，他們擔心的程度是可想而知，將心比己，因此必須要花時間與他們溝通。

人手不足，不是今天才發生，但政府卻倒行逆施。2021至2022年度，社署資助非牟利機構（NGO）的預算近232億元，當中超過7成開支用於安老服務、康復及醫務社會服務，安老服務及康復服務主要為日間中心及住宿方面，這兩個服務長期面對人手不足、「難請人」問題，主因是許多人不願入行、工作辛苦、環境欠佳，因此不欲投身。

提升工資或可吸引人手，但偏偏勞工及福利局羅致光局長堅持要下個財政年度起，削減NGO整筆過撥款1%開支，約2億元，正正就是對提供安老、康復服務的機構影響最大。

第二，政府指責院舍拒收院友，但卻忽略了實質上許多院友仍然呈陽，若貿然接收回院舍，在人手不足情況下，員工須照顧不同院友，必定釀成院舍爆發，為院友帶最來莫大的風險，而大家深知道居於院舍的是身體最弱、甚至長期病患者，只是他們都不會表達。事實上，大部份員工都以心待院友，或許曾看到一些私營院舍對舍友如何苛刻，這只是冰山一角，資助院舍中仍有許多人秉持愛心和耐心真誠服務。

殘疾院舍中，有部份舍友是孤兒，他的監護人就是「社署」，當然社署每月會給他資助，所有關懷、照顧都是院舍負責，以往沒有疫情時，有「孤兒」院友常嚷著要去街、去旅行。據筆者親身經歷，有位同事曾經帶同由他照顧的「孤兒」去了台灣旅行，儘管這些「孤兒」智力不及常人，但他們回來後不時津津樂道，向其他舍友介紹台灣美食，這就是不為人知的院舍。

今次疫情，有院友感染後送院，豈料送院後院友的病情每況愈下，院舍同事每天與家長跟進、交代情況，家長非常明白、理解院舍已經傾盡全力去幫助。由於爆發多個個案，負責同事幾乎每天工作14-16小時，某天晚上，那位院友情況急轉直下，醫院通知家長見最後一面，同事即時趕到醫院陪伴家長、支援家長；及後大家陸續得悉院友已逝，心裡無不難過，於是同事們互相支撐，排解情緒，又繼續工作，這就是我認識的院舍。

最後，院舍沒有足夠醫療知識或沒有能力去做隔離及為院友治療。面對未知的疫情，即使近來每日都有十多至二十多宗的死亡個案，院友也不怕，被送往隔離時甚至誤以為可以去街而開心一會兒。不過，院舍亦彌漫著「我隨時會中」的氣氛，人心惶惶，這是來自大家沒有足夠的醫學常識去處理當前的情況，甚至連如何脫掉保護衣也不懂，再加上，感染者需要醫生診症、處方藥物，但社署的支援仍未到位。另外，院舍空間有限，要設隔離空間需要獨立洗手間、淋浴間，獨立的人手處理，並非每間院舍也有空間及條件去作原址隔離，這些都是要仔細審視，並非急就章，而不顧院舍死活。

前線醫護站在最危險之地，絕對值得我們尊敬，但院舍上上下下同樣在這關頭一直緊守崗位，共同抗疫，只是政府將罪名推在院舍上，公平嗎？