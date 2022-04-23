特首選舉2022｜公務員需要重建怎樣的團隊精神？

第六任行政長官選舉將於5月8日舉行，前政務司司長李家超成為唯一候選人，外界普遍相信「武官」出身的他，上任後將會整頓已被詬病多時的官僚文化。他早前回應有選委建議改革公務員團隊時表示，公務員本身很優秀，但可能因為一些程序或系統問題導致總體力量打折扣，倘若當選將會認真研究處理。具體而言，李家超所指的「程序或系統問題」到底是什麼？而他提倡建立團隊精神，又能否解決問題？



特首選舉候選人李家超在16日與選委見面後會見傳媒，期間回應記者有關改革公務員制度的提問。（歐嘉樂攝）

歷時四個月，第五波疫情終於走到尾聲，整體而言特區政府表現實在難以令人滿意，當中以公務員的官僚問題最為人詬病。特首選舉唯一候選人李家超近日多次談及改革公務員制度。4月16日，他與選委見面後會見傳媒時回應有選委提出改革公務員制度的提問，先讚揚公務員團隊能力優秀，又引國際報告指出本港公務員效率全球排名第一，但也坦言可能因「程序或系統問題」而未能發揮應有能力。他強調這是「系統問題」而未必是「個人問題」，承諾倘若當選將會考慮在系統、程序及文化上進行改善；他藉此推銷施政理念之一的「重建團隊精神」，相信能夠產生「一加一大於二」的協同效應。

李家超未有具體解釋何謂「程序或系統問題」，也沒有詳細論述到底要重建怎樣的「團隊精神」；不過，社會對於公務員團隊的各種不滿來看，相信他所指的是一種以大局意識、協作精神和為市民服務為本的團隊精神——這也正是當下該團體缺乏的管治特質。

例如，在二月底疫情高發時期，由於醫療和隔離設施有限，大量輕症確診者職能居家隔離，但不少基層反映當局毫無支援，很多人甚至等到快測呈陰性後才收到抗疫物資包。特首林鄭月娥曾於3月19日的抗疫記者會中為事件解話，指出在二月底、三月初每日新增確診數過萬時，衞生署曾單日轉介高達超過十萬宗確診或緊密接觸者個案至由創新及科技局負責的派發中心，導致派發工作出現滯後。但這番解說明顯沒有什麼說服力，即使是以最簡單的常理推斷，也難免令人質疑——衞生署面對超過十萬宗確診或緊密接觸者的轉介個案，為何仍不設法提升派發中心的容納能力、甚至不與負責派送中心的其他部門進行緊急協調？可見這種單單按程序辨事、只求各自為政的官僚之惡。

又如，政府在「清零」和「共存」中搖擺不定，即使早於2月22日宣布將會進行「全民強檢」，但拖延近一個月後又表示因為執行程序繁複、社區組織能力較弱、已經錯過最佳檢測時機，所以只能暫時擱置。這套說辭同樣引起社會不滿，因為在大家的認知當中，只要政府能夠動員所有相關部門的公務人員、建制陣營的地區力量、志願機構的社福支援，相信「全民強檢」絕非不可能，但當局卻是以諸多理由推搪。

「程序是死的，人是生的。」特別在面對公共衛生危機時，政府能否及時做出決策，又能否及時將決策落實到位，往往主宰著市民的性命安危，比起「繁文縟節」，公務員團體更應該以「想市民所想、急市民所急」的服務精神為依歸，這既是治理的「基本」，也是「人民公僕」的意涵。但奈何自回歸以來，政府一直強調公務員團隊專業、中立、高效，卻沒有培養「公僕」的價值觀和建立應有的團隊精神，往往錯把「程序」、「按章辦事」奉為圭臬。公務員未有思考事情全貌，亦看不見死守程序背後所影響的是「活生生」的市民，漸漸難免令「公僕」失去服務香港、服務市民的使命與承擔。

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