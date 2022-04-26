博鰲2022 | 綠色投資需求巨大 香港應把握機會建綠金樞紐
上周，以「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」為主題的博鰲亞洲論壇2022年年會在海南博鰲舉行，各國政客、學者匯聚一堂，探討亞洲經濟未來走向。在為期三日的論壇中，「綠色轉型」成了貫穿始終的關鍵詞，被眾多論壇講者們頻密提起。那麼，香港又應如何把握綠色轉型的機會，參與到綠色金融的大潮當中？
氣候變化問題緊迫
「碳中和已成為被廣泛接受的全球目標。」博鰲論壇發佈的《可持續發展的亞洲與世界2022年度報告——綠色轉型亞洲在行動》（下稱《綠色轉型》）引用知名指數編制公司MSCI每個季度發布淨零追蹤報告NetZero Tracker資料，截至 2021年底，全球已有136 個國家、115個地區、235個主要城市和2,000 家頂尖企業中的682家制定了碳中和目標，目標已覆蓋全球 88%的溫室氣體排放、90%的世界經濟體量和 85%的世界人口。
「當前氣候問題持續為地球帶來威脅，國際社會已攜手做出許多努力，包括《巴黎協定》的簽署、第26屆聯合國氣候變化大會等。」聯合國前秘書長、博鰲亞洲論壇理事長潘基文在博鰲分論壇上指出，「然而我們做的遠遠不夠。」
例如，2015年《巴黎協定》定下「1.5攝氏度」目標，迅速成為全球綠色轉型的公認標準：在本世紀結束前（2100年），將全球平均氣溫上升幅度控制在工業前水準（2攝氏度）以下，目標是1.5攝氏度。
然而，據美國國家海洋和大氣管理局1月公佈數字，2021年1月至9月的全球平均氣溫已經比工業化前平均水準高出約1.2攝氏度。去年8月，聯合國政府間氣候變化專門委員會制定相關研究報告期間發出「特別報告」：「除非立即、快速和大規模減少溫室氣體排放，否則將升溫限制在接近1.5°C甚至 2°C都將遙不可及。」
亞洲綠色轉型難題
潘基文又從「氣候正義」角度指出：「發展中國家對氣候變化貢獻最小，氣候風險最大、氣候適應能力最差，這是不公平的。」《綠色轉型》指出，亞洲大多數發展中經濟體的增長模式為「資源和碳密集型」，且許多亞洲國家極易受到氣候風險的影響，「將經濟增長和可持續發展結合將面臨巨大挑戰」。
例如，《綠色轉型》指出，新冠病毒疫情促使各國採用經濟刺激政策，以保障人民的基本生活水準，但對綠色基礎設施和綠色轉型的資金投入較為有限。全球綠色增長組織（GGGI）和企業管理顧問公司 Vivid Economics 自2020年起，對21個發展中國家開展為期一年半的合作研究，發現平均每個國家只有11%的經濟激勵政策會對環境產生積極影響。報告指出，綠色措施比例低的主因是樣本中的發展中國家大多財政支援有限、負債率高，需要優先解決失業等社會問題。
「在亞洲，金融可能是應對氣候變化最有效的武器。」中國金融學會綠色金融專業委員主任、香港綠色金融協會會長馬駿博士在網誌中如是寫道。
亞洲地區新興國家綠色轉型的經濟困局，折射出巨大的資金需求。政府的有限角色，則反映私營部門參與的重要性。例如，聯合國「奔向零碳」（Race To Zero Campaign）金融路線圖指出：未來10年（2021-2030）全球綠色投資需求為32萬億美元，當中亞太地區需求最大，為13.6萬億美元，而中國的需求達8.2萬億美元；到2050年實現碳中和的資金，有70%可來自私營部門；企業可以為低碳轉型貢獻大約30%直接資本支出。
《綠色轉型》寫道：「這為個人和機構投資者提供巨大的機會，促進可持續增長的同時又獲得積極的回報。」
香港主動合作 建綠色金融樞紐
目前，綠色金融最為主流投融工具仍然是「債券」。據氣候政策倡議組織統計，2019-20年的氣候融資有六成都是採用債券形式，約三成採用股權。
據氣候債券倡議組織（CBI），截止2021年底，全球綠色債券發行仍集中於歐洲地區（46.8%），亞太地區排名第二（22.6%）。綠色債券的計價貨幣，仍以歐元（41%）和美元（32%）為主，人民幣僅佔9%；亞洲區則更偏好使用人民幣，人民幣計價綠債佔區內份額39%，超過傳統國際貨幣如美元（29%）、歐元（9.5%）和日元（6.5%）。
不難看出，亞洲區綠債發行仍有廣闊空間，而香港在綠債方面大有作為，尤其是離岸人民幣債券（點心債）方面。一方面，香港坐擁全球最大的離岸人民幣資金池，承擔全球七成的離岸人民幣業務結算。另一方面，香港也有著國際化的金融基建和透明度高的信用評級機制，香港交易所早早建立起成熟的離岸人民幣債券上市交易基建，更在2020年7月建立可持續和綠色交易所STAGE，提供ESG相關債券及交易所交易產品的資訊，提高綠色金融產品的透明度。
在上一年裡，先有特區政府帶頭發行各25億元的三年期及五年期離岸人民幣綠債，後有深圳市人民政府在港發行15億及24億元的三年期及五年期綠色債券，可見特區政府也銳意推動綠色點心債的發展，但政府不應只滿足於此。
在國家「30·60」目標（「2030年碳達峰、2060碳中和」）之下，內地地方政府和企業面臨著深層次的綠色轉型需求。例如，光華管理學院院長劉俏在論壇上指出，碳中和會導致企業的增長範式發生巨變，「如果把碳排放理解成一個生產要素，它會進入到生產函數中，並影響消費者效用函數」。簡而言之，隨著碳中和戰略的深化、碳交易體系的完善，碳排放價格將會成為內地企業必須考慮的營運成本。可以預想，內地的綠色金融的需求只會「有增無減」。
具體而言，大灣區內地九市可以成為香港拓展綠色金融合作的第一站。廣東省是全國製造業規模最大的省份，而大灣區九市又是省內製造產業最發達的地區。據《廣東省製造業高質量發展「十四五」規劃》，廣東省規模以上製造業增加值為3.05萬億元，而規模以上製造業企業數量超過五萬家，均居全國第一。可以說，廣東省及各地級市政府要推動產業綠色轉型、實現「30·60」目標，會面臨不小的財政壓力。
因此，香港政府不妨參考「綠色和可持續金融資助計劃」及先前與深圳市政府合作的經驗，面向大灣區推出相關的綠色債券「資助計劃」，既能助力國家綠色轉型，又能拓展債券市場及離岸人民幣產品池，可謂「一舉多得」。若香港能以與大灣區的合作作為範本，便能形成品牌效應，吸引亞洲區內更多主權機構、企業來港發行綠債，香港就能「一步一腳印」地成為區域內首屈一指的綠色金融樞紐。