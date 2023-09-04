缺乏政府統籌　減廢、分類、回收政策不成氣候

垃圾徵費並不是創意新政策，韓國、新加坡及台灣早於1995年、1996年及2000年實行垃圾徵費，多年來已探索出具當地特色、全面而成熟的環保政策。而香港政府缺乏可持續發展的環保視野，不僅在垃圾徵費條例上落後國際社會一大截，更未搭建完整的廢物治理框架，導致減廢、垃圾分類、回收利用的政策及基礎設施一直不成氣候。照如今的發展狀況，即便終於出台垃圾徵費這個「火車頭」條例，香港的廢物治理體系又能改善幾何？



香港政府缺乏可持續發展的環保視野，不僅在垃圾徵費條例上落後國際社會一大截，更未搭建完整的廢物治理框架，導致減廢、垃圾分類、回收利用的政策及基礎設施一直不成氣候。（資料圖片）

源頭減廢：缺乏全面有力的生產者責任制

在《香港資源循環藍圖2035》中，政府回顧過去八年的全民減廢成果，提到塑膠購物袋收費計劃在2015年全面實施之時，塑膠購物袋總棄置量下跌25%，但政府未提及的是，2015年後，塑膠購物袋棄置量便略有回升。並且，總體來看，2010至2019年間，香港垃圾人均棄置率整體呈上升趨勢（表一），其中工商業固體廢物人均棄置重量由2010年的0.42公斤增加至2019年的0.6公斤，而都市固體廢物也由1.3公斤增加至1.47公斤。很明顯，在回收渠道有限的前提下，要改善香港廢物治理現狀，減少前端廢物量十分關鍵。

環保團體綠惜地球環境倡議總監朱漢強對《香港01》表示，在香港流行的消費文化裏，即棄用品普遍被視為方便、衞生和進步，這是資本主義的迷思。然而，消費者並非即棄用品的「罪魁禍首」，生產者及商家過度包裝的問題亦難辭其咎。環保團體綠領行動2019年曾公布一項調查發現，73%受訪者認為超市過度包裝，當中超過一半人會在購買蔬果後直接棄置包裝，對於彼時尚未推出的垃圾徵費條例，73%受訪者曾擔憂過度包裝產品會增加垃圾費用。事實上，此憂慮並非空穴來風，綠領行動今年一項調查，邀請九名市民到超市購物，發現參與者八天內如常購物後收集276個包裝，部份只為加強商品美觀、吸引市民選購。

因此，基於「污染者自付」及「共同承擔環保責任」的環保原則，建立生產者責任制刻不容緩，不單是消費者，製造商、進口商、批發商、零售商等持分者都須分擔回收循環處理廢物的責任，避免垃圾徵費法則向商界傾斜，對市民不公。

朱漢強指出，在香港流行的消費文化裏，即棄用品普遍被視為方便、衞生和進步，這是資本主義的迷思。（資料圖片／吳鍾坤攝）

目前，香港政府僅實施四個強制性生產者責任計劃，分別是塑膠購物袋收費計劃、廢電器電子產品生產者責任計劃、玻璃飲料容器生產者責任計劃及塑膠飲料容器生產者責任計劃。其中，塑膠購物袋徵費五毫已維持逾十年，且豁免裝載冰凍食品的膠袋收費，導致計劃成效不彰，近年來膠袋棄置量有所回升，資料顯示2019年棄置於堆填區的膠袋日均達768公噸。即便塑膠飲料容器對環境影響較廣泛，政府仍於今年1月才開始試行入樽機先導計劃，目前在全港設置共60部入樽機以回收膠樽，截至8月31日累計收集800.9萬個膠樽。

但細看不難發現，現行生產者責任計劃的細則可謂「不痛不癢」，不僅未包括具體的懲罰機制及強有力的經濟誘因，推行時間十分短促——除卻膠袋收費計劃始於2009年以外，其餘計劃均在2018年後才全面實施。因為都市廢物種類繁多，且每一種廢物的處理、回收方式各異，處理廢物的技術試用亦需要時間。可見現行的生產者責任制仍有許多漏洞要補足。

垃圾分類：三色桶淪為教育民眾的「面子工程」

廢物處理一環扣一環，面對種類繁多的廢物，需嚴格做好分類再做回收或循環處理。

就家居廢物而言，香港家居廢物分類向來依賴三色回收桶，不僅單一且幾乎毫無成效。自1998年起，環保署推出《減少廢物綱要計劃》，在公眾地方設置三色回收桶，引導市民根據顏色丟棄廢紙、鋁罐及膠樽。截至2020年初，全港各區共擺放約1.7萬個回收桶，儘管回收桶分布範圍逐漸擴大，但垃圾分類全靠市民自覺自願，缺乏相應監督及懲罰機制，本港廢物回收率甚至整體出現下跌現象。

另一方面，工商業廢物的材料成份繁多，分類需細緻管理，回收處理時亦涉及複雜技術，現時政府的處理遠遠未涵蓋所有情況。朱漢強強調，建立獨立的廚餘回收系統很重要，廚餘不能和其他工商業廢物混合處理，否則會「污染」廢紙、塑料及金屬廢物。

今年1月，立法會金融界議員陳振英曾質詢，政府自2018年起推行廚餘收集先導計劃，回收中心每日可處理200公噸廚餘，但透過先導計劃日均僅收集約100公噸廚餘，詢問政府是否就先導計劃的收集成效進行檢討。對此，環境局局長黃錦星的回應是：新冠疫情影響了本地經濟活動，致使本港整體廚餘產量有所下降，還提到會在今年陸續推展第二階段廚餘收集先導計劃，機構或屋苑可自願參加，但並未提及是否會採取措施將計劃推及全港。

數據顯示，2019年，每日棄置於堆填區的工商業廚餘達1,067公噸，無論是否有疫情影響，事實是，透過先導計劃收集的廚餘量遠低於丟棄量，無論政府用何種理由作為「擋箭牌」，都不能掩蓋其分類回收的無能。另外，根據《香港固體廢物監察報告》，在2015年至2019年間的整體固體廢物回收率顯著下降（表二），其中工商業由48%減少至38%，家居廢物由25%減少至21%，都市固體廢物則由35%減少至29%。

政府在《香港資源循環藍圖2035》中提到，「綠在區區」社區回收網絡支持大眾實踐廢物源頭分類及回收，回收點分為大、中及小三個規模層次，覆蓋全港各區，但回收網絡由非政府機構運作，即政府未能進行有效管理及營運，導致現有分類設施更像是在教育公眾培養環保意識，並非真正督促市民培養垃圾分類習慣——不禁讓人質疑三色回收桶形同虛設。

黃煥忠指出，政府沒有長遠規劃，只是一味堆填與焚化，未有積極開發多元化廢物回收設施，與世界趨勢脫節。（鄭子峰攝）

回收利用：依賴堆填及出口，欠缺長久之計

香港浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心主任黃煥忠接受《香港01》訪問時憶述，大約二十年前，香港的垃圾治理做得比台灣好，在亞洲算是首屈一指。然而，香港廢物數量與日俱增，政府卻沒有長遠規劃，只是一味堆填與焚化，未着手於開發多元化廢物回收利用設施，如今已與世界趨勢脫節。他擔心，長此以往，本地生態環境及公眾健康將受嚴重威脅。

根據環保署統計數字，近年來香港出口可循環再造物料的數量有所下降，在本地循環再造的數量微升（表三），但目前情況看來，香港廢物回收仍然高度依賴出口。2019年，香港平均每日棄置於堆填區的廢物數量為11,057公噸，一年共約403.6萬公噸，另外共有144萬公噸可循環再造物料出口至外地，僅20萬公噸物料在本地實行循環再造。

內地自2017年底開始禁止進口24類固體廢物，生態環境部固體廢物與化學品司司長邱啟文更於去年底表明自2021年1月1日起禁止以任何方式進口固體廢物，包括廢塑料、廢紙、有色金屬、廢鋼鐵、廢五金、冶煉渣、廢紡織原料和廢船舶等。全面禁止進口固廢後，生態環境部將做好全面禁止進口固體廢物相關制度的立、廢、改工作。與此同時，泰國、印尼和越南等國家自2018年起已限制回收物的進口，香港的垃圾出口因此受到很大衝擊。

香港本地廢物循環回收工作本就收效甚微，面臨如此國際形勢更是百上加斤。有專家預計，香港目前投入使用的三個堆填區將在2030年飽和，而現時本港的焚化爐中，屯門曾咀焚化爐用於處理污泥、石鼓洲焚化爐尚未落成，預計2024年方才完成。毫不誇張地說，香港廢物回收已面臨窮途末路，如此困境下，香港究竟如何避免變成「垃圾圍城」？