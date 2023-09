科專HKIT全新網上大專教育基礎文憑課程　直升高級文憑及學位

現時社會和僱主對學歷的要求與日俱增,不少人均有意在職進修考取更高學歷,為未來發展作最好準備,但往往苦於工作時間或中港兩地跨境工作難以配合而卻步。香港科技專上書院(科專)最新推出「大專教育基礎文憑」(DCFS)課程,提供彈性上課模式,學生可選擇面授或「80%網課+20%面授」混合模式,配合在職人士的實際需要,而且100%直升高級文憑和認可英國學士學位課程,最快三年半取得學位,為你鋪好一條明確升學路。



科專最新推出的「大專教育基礎文憑」課程已獲政府資歷架構認可為3級。課程為期兩個學期,重點加強學生的雙語傳意能力,為日後升學,特別是高級文憑作好準備。

可選面授或網課 適合在職人士

課程特色在其彈性上課模式,除傳統面授模式外,設有「80%網課+20%面授」的混合模式,當中除主要評核如測驗、口頭報告等需面授進行外,其餘大部份內容均設網課,讓學生可按需要自行分配學習時間,適合在職人士和中港跨境工作人士報讀。

另外,除英文科外,課程以中文授課及評核,而部分科目以專題報告作期終評核,讓學生打好基礎輕鬆畢業。

彈性入學資格 滿足畢業同學或在職人士

科專大專教育基礎文憑現正招生,中六離校生;或年滿18歲並已完成中三課程及擁有一年工作經驗;或年滿21歲或以上;或具同等學歷均可申請入讀。

升學一條龍 最快3年半取得認可英國學士學位

科專大專教育基礎文憑另一特點在於其一條龍升學設計,完成大專教育基礎文憑(1年)可100%直升高級文憑(2年)以及認可英國學士學位(1年),最快三年半完成學位畢業,而且科專在學費方面亦一條龍支援,學費相對低廉。

大專教育基礎文憑課程2023-2024全期學費為$19,800,畢業生升讀高級文憑(2年)可申請每年$20,000獎學金,實際完成2年高級文憑學費為$72,000。

此外,科專高級文憑畢業生升讀認可英國學士學位(1年)可申請政府「免入息審查資助計劃」(NMTSS)資助,2023-2024學年最高資助為$33,740,實際完成1年學士課程學費為$15,020 - $43,460。同時高級文憑和認可英國學士學位學生另可申請政府專上學生資助計劃。

學費低廉 升學一條龍

大專教育基礎文憑:$19,800

高級文憑第一年:$36,000(扣減DCFS每年2萬升學獎學金後)

高級文憑第二年:$36,000(扣減DCFS每年2萬升學獎學金後)

認可英國學士學位:$15,020 – $43,460(免入息審查資助計劃(NMTSS)資助後學費)

全期學費 : $106,820 - $135,260

香港科技專上書院大專教育基礎文憑報名查詢

電話查詢 : 2782 2433

WhatsApp查詢 : 5210 6493

網上報名系統:https://web.hkit.edu.hk/application/

Wechat查詢 : hkit_official

課程資訊:www.hkit.edu.hk/dcfs

電郵查詢: dcfs@hkit.edu.hk

大專教育基礎文憑在資歷架構下獲得認可

Diploma in College Foundation Studies is recognized under the Qualifications Framework

資歷級別:3

資歷名冊登記號碼:23/000675/L3

登記有效日期:01/09/2023 至 31/08/2025

學校註冊編號:525898