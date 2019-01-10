【友人抱抱】想睇JW、欣宜、鄭融音樂會？即睇換飛攻略

JW王灝兒、鄭欣宜、鄭融​同你過一個精彩甜蜜情人節！香港01會員入場睇【Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會】！由即日起，香港01會員用01 App換音樂會電子票，跟實以下幾個換票步驟，睇埋圖就萬無一失。2月14日晚，旺角麥花臣見！01眾樂迷，想和你去音樂會。

睇完片就明曬，想即刻換飛？請按此瀏覽「Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會」主題網頁。



想睇清楚入場方法？以下有詳細解說！

【步驟一】



拎你部手機出嚟，下載或打開 香港01 App！

【步驟二】

你未登記做01會員？即刻用手機號碼登記！

圖解「會員登記」程序：

如果你已經係01會員，就記得要完成「手機綁定」程序！

圖解「手機綁定」程序：

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當你已經成為01會員又綁定咗手機號碼，就可以用01 App進行搶飛活動!

記住時間：

由即日起至 2019年1月20日（星期日）晚上23時59分 結束

【換票方法一：01心意】

喺上述指定時間，以01會員身分透過香港01 App或網站登入01心意慈善平台，認明以【友人抱抱‧你捐款‧01送你電子票】為標題既九個籌款項目，向其中一個項目捐款滿港幣214元，香港01送你音樂會電子票兩張，每位01會員可獲贈一次。成功捐款後，你會收到確認電郵，音樂會電子票數量有限，先到先得，送完即止！

圖解【01心意】換票程序：

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【換票方法二：e肚仔】

喺上述指定時間，以01會員身分，透過香港01 App登入e肚仔外賣電子平台，單一消費滿港幣50蚊，就有一個印花，集齊五個印花，就可以得到音樂會電子票兩張，音樂會電子票數量有限，先到先得，換完即止！

圖解【e肚仔】換票程序：

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【SMS訊息通知】

當大會確認01會員換票資格後，喺1月24至30號期間，會send SMS通知你，send到01會員「手機綁定」嘅個人手機號碼！

除此之外，香港01會由2月1號起，透過香港01 App發放音樂會「電子票」！到時你用香港01 App，以會員身分登入，進入「會員帳戶」，再撳「電子票」，就見到㗎喇！

圖解查閱「電子票」程序：

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【電子票QR code入場】

2月14號晚，入場睇【Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會】，到時記得用香港01 App，對應電子票QR code入場！

注意： 本活動需要利用註冊會員之個人資料以確認得獎者資格。如果用戶未曾登記成為香港01會員，香港01有限公司將不會儲存用戶之電話號碼作任何用途。

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