我快瘋了！36歲單親爸戀26歲女網友　1場合驚揭：她是女兒的同學…

網上交友多虛假訊息，必需小心謹慎！有單親爸在網上透露被「情騙」的經正，慘呻「我快瘋了」！原來他早前在網上結識了1名自稱26歲的女生，由於雙方年齡差距10年，他原本不打算跟對方發展感情關係，但不敵女方的猛烈追求而淪陷，2人成為情侶。不過，2人相戀2個月後劇情急轉，單親爸有天發現「女友」竟是女兒的同學，與女兒一樣只有18歲，令他十分疑惑應否發展下去。

帖文引來不少網民議論，很多人建議他應分手，「快刀斬亂麻」、「為了自己或女兒好，該是做決擇的時機」，也有人笑言「是炫耀文沒錯啊」，更有人質疑根本是「假文」。



樓主發現女友竟是女兒同學，且報大年齡，讓他好崩潰。（《父女變錯身》劇照）

36歲台男在Facebook群組「匿名公社」上發文，指自己是個單親爸爸，有個大一、現年18歲的女兒，而他早前在網上認識自稱26歲的女生，由於見雙方年紀相差10歲，所以他初時並沒有發展感情的意思，所以也沒告訴女方自己有女兒。

不過樓主不敵女方猛烈追求，女方表示第一眼就被他超級帥的外表吸引，樓主坦言「誰能抵擋的住1個年輕女孩的追求呢？」，結果2個月前與對方成為情侶。

正當樓主還在想什麼時機適合告知對方自己有女兒，劇情一轉，有天他到女兒學校，送上女兒遺下在家的資料夾，沒料到在宿舍門口看到女兒與女同學一起走出來，而那位女生竟然就是樓主的女友，瞬間雙方都愣住，心想「那個跟我自稱26歲的女朋友，其實只有18歲？」。

樓主指自己不敵女方的猛烈追求，結果2個月前與對方成為情侶。（《父女變錯身》劇照）

後來女方坦白說出報大年齡的原因，「怕一開始老實說年紀我會不理她」，但樓主依然不知如何是好，「我真的快瘋了，差了18歲呀！還是我女兒的同學？！」。樓主直言感到好迷茫，「她爸應該也差我沒幾歲吧？！我莫名就變鬼畜的感覺了啊！」。

帖文一出即引起網民熱議，有網友建議分手，「為了你好，也為了女兒好，該是做決擇的時機了」、「快刀斬亂麻，要斷要趁早」，「我就接受不了」。

有人分享相似情況「三思啊～我身邊的案例，結局都不太好，我堂妹的閨蜜變成了她嫂，嫁到她家後兩人從無話不談變成無話可談，後來哥哥離婚，這個嫂還要我堂妹選邊站」。不過有人揶揄樓主，並笑言「是炫耀文沒錯啊」、「親上加親的意思」、「會不會是女兒介紹的啊」，亦有人質疑是「假文」。