丈夫動靜異常似與人夾定遊日　人妻疑有第三者　嫌疑人竟是…

難道真的是日防夜防，家人難防？有女士在網上「求救」，稱懷疑丈夫出軌，她指近日與丈夫關係漸見疏離，惟查看其手機一無所獲，但也發現外甥女與夫互動異常親密，兩人分別聲稱遊日但原來時間一致，令她擔心第三者或是外甥女，急問網民：我應該點做好！

有一女網民在網上「求救」，稱懷疑丈夫有外遇。（示意圖，GettyImages）

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這名網上求救的女子，透露與丈夫已結婚5年，但夫妻間近日甚少聊天，性生活也減少，關係漸見疏離，她曾查看丈夫手機沒發現任何可疑的異性電話號碼，不過事主仍懷疑丈夫有外遇，更甚者她懷疑的第三者，更就是自己的外甥女。

人妻解釋，外甥女曾送自織頸巾，甚至自製蛋糕給丈夫做生日禮物，其後丈夫回贈手機當作其生日禮物，而丈夫又不時去其親姊，即外甥女媽媽的家吃晚餐，非常可疑。她更發現丈夫與外甥女用同款手機殼，更會頻密地互傳訊息和聊電話，但她卻無法得知對話內容。

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近日人妻丈夫稱要到日本公幹一星期，她輾轉發現外甥女也同樣聲稱與朋友去日本遊玩，一對日期更發現時間吻合，種種疑點令她懷疑丈夫與外甥女其實一同外遊幽會，大感煩惱不知如何是好。

不少網民對其分享感到嘩然，有人批評人妻丈夫不知廉恥，竟與妻子親人亂搞關係，有網民建議事主應當面對質，「揾日約成家人食飯，跟住喺所有人面前爆佢大獲」、「跟埋去日本玩跟蹤啦」；亦有人鼓勵事主盡快查明真相，免得白花時間在錯的人身上。

有的網民對人妻所說如拍戲般的情節並不太信服，質疑事件真偽，又諷刺事件是「肥水不流外人田」，稱「如果你哋散咗佢哋一齊，最後你哋都仍然係一家人」。

（綜合）