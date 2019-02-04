去女友家拜年　台男封7200台幣畀長輩被嫌少決分手　網民：恭喜！

在香港，一般長輩都會派利巿與未婚人士，如是子女的男女朋友，更會特意封「大利巿」。惟台灣卻有不同，男方去女友家拜年時，可能要反過來封利巿予女友父母，金額可能比去婚宴做人情更考心思。 日前有台男在網上大呻，指和女友交往2個月，今年擬到她家拜年，並打算包各封3600台幣（約900港元）予女方父母，即會共7200台幣（約1800港元）。詎料女友嫌少，更斥「過年又不是喝喜酒」。台男唯有上網民求教「長輩利市行情價」，網民紛紛質疑為何還未結婚，已經要向對方父母發錢？台男其後跟女友討論後，宣布決定分手，短短1小時已吸逾1.2萬讚好，絕多數留言都恭喜他分手，「分手快樂，新年快樂！」

台男發文問到底有沒有給長輩利市的行情價。（fb群組「爆怨公社」截圖）

台男昨日在facebook群組「爆怨公社」張貼與女友的對話截圖，留言指與女友只交往2個月，但已被要求過年時要到她家拜年。從對話截圖可見，女友先問男友有沒有準備好利市，然後追包多少金額，樓主上載2封各有3600台幣的利市，即合共7200台幣。女友見到後竟大鬧「過年又不是喝喜酒！包3600你不覺得失禮嗎？」，又說「我希望你能用心對待我家人」，要男友在親戚面前「做點面子給我爸媽，對我們以後也會有幫助」，明言要他分別包6600台幣（約1700港元），「六六大順呀！」。換言之，兩封給長輩的利巿已要13200台幣（約3400港元）。樓主無奈問網民：「長輩紅包有行情價嗎？」

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樓主其後交代進展，表示跟女友溝通後，發覺大家的價值觀差很遠，考慮「放生」（分手）。網民第一個反應是「過年應該是他們包給你」、「又不是老婆」、「（包）6600印尼盾」，部分留言認為他們只是交往了2個多月，一般帶點伴手禮去就可以，亦有人認為女朋友現在已經一副「你應該的」口氣，「娶進門就太晚了」。

台男和女友討論後認為雙方價值觀不同，決定分手。（fb群組「爆怨公社」截圖）

事隔一天，樓主今日再發帖，宣布已決定跟女友分手，從上載的對話截圖可見，女朋友認為帶他拜年是一種認同，「還是你覺得不值得為我付出？不把我爸媽當自家人對待？」。樓主透露，平日兩人外出的使費都是由他負責，而女友已不需付「孝親費」（家用）和房租，但因為不擅理財，把錢月月花光。他不忿自己已願意包利市，但仍被嫌金額少，因為大家的價值觀差太遠，唯有決定分手。

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網民見到樓主的「分訊」後，不但無叫他三思，數千個留言回應，當中絕大多數都是恭喜他分手，「恭喜解脫，舊的不去新的不來」、「省了吧！大過年好事一件」。

（fb群組「爆怨公社」）

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