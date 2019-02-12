【第歐根尼變奏曲】一本書令人變信徒　陳浩基作品唔止得推理

你有聽過《13．67》嗎？你有聽過《網內人》嗎？有聽過，但有沒有讀過？我先在此舉手認衰：還未有買、還未有讀，想起來，還有很多書未開未讀，這暫且不談。

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想談的，是這本可以將一個人變成陳浩基信徒的中短篇小說合集：《第歐根尼變奏曲》。第歐根尼是誰？我不知道。由陳浩基話你知：「第根歐尼（Diogenes）是古希臘哲學家，犬儒學派始創人安提西尼的弟子，主張極簡生活……傳說特立獨行的他住在一個大木桶裏，過着流浪漢般的生活，某天亞歷山大大帝慕名拜訪他，說可以實現他任何願望，正在曬太陽的第歐根尼卻只提出一個要求：請你閃開，別擋住我的陽光。」

《第歐根尼變奏曲》書封。（格子盒作室）

陳浩基說，他是在「第根歐尼狀態」下完成這些創作，我想，仔細讀這本書的人一定感受到他這份熱情。從前，我認為寫小說，重要的是令讓人反省、思考，也就是小說到底蘊含了什麼訊息，這能夠將一部作品昇華。我不是反對從前的觀點，而是，在故事布局、敘事手法等都未拿捏得好，如何導讀者入小說裡面，讀得津津有味呢（這或許跟我讀得日本文學太多有關）？

編按：按圖看日本經典文學

在陳浩基筆下，故事娓娓道來，他不需要華麗的詞藻，也不需要故作高深，將故事寫出來，就好了。陳浩基是個善於講故仔，也善於瞞欺讀者的人，但如果觀察力夠敏銳的讀者，或者早就能發現一些蛛絲馬跡，到故事中段已拆穿西洋鏡。我是個從未接觸過推理作品的人──最近榜的應該要數《文豪野犬》的外傳小說？所以很多時候到謎底水落石出，才恍然大悟地「哦──」了出來。

文豪Stray Dogs外傳：綾辻行人vs京極夏彥。（互聯網圖片）

說實話，要我作推介，我有什麼資格作推介呢？也不是三言兩語就能解釋他的好給大家知道，總之一句：「超好看！」就是了，但我總也不能這樣就擱筆吧？

不如就從其他角度入手去講吧。

首先是書的製作，出手的是曦成製本，行內人士知道陳曦成的名字響噹噹吧，這次「雙陳出海」，以黑色為主調，加上看似凌亂但有規則的章節名稱排列，還有不知道是音符還是煙霧般的抽象圖案，我只能夠用「大膽」去形容。這個設計如果用在其他作者身上，可能就行不通了。

再講書中選錄的篇章，不單純有推理，還有如文學、科幻、流行小說等等，可見陳浩基不只以推理為本位，寫其他類型作品也有一手。只是，在故事行文、筆觸上，往往隱沒了作者個人色彩，例如《頭頂》就好像卡夫卡，《聖誕老人謀殺案》則特別有歐美小說的色彩，但在好方面想，這或許是稱讚作者博覽群書，而且寫作技巧高超呢。

陳浩基寫的《頭頂》讓人聯想起卡夫卡。（互聯網圖片）

最後不得不提的是，據說，據說，是據說，原來陳浩基會在創作時播放古典音樂，這也是呼應書名的一部分：變奏曲，只要翻到後記，就能透過QRcode聆聽陳浩基特意為每篇作品挑選的配樂，而且他還用心地介紹每首樂曲如何與作品配對。我想，這就是全書最特別之處吧。

短短一千字，既非評，亦非單純介紹，只是短短的讀後感。要立體地描繪和評述陳浩基的作品，解構「陳浩基」現象，我還需要做多點功課呢，目前，還請大家先欣賞《第根歐尼變奏曲》吧！

撰文：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「將生命都奉獻給寫故事的男人：陳浩基」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）