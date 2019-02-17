大學學費家人畀　日常開支靠自己　手緊連登仔索錢買燈被罵寄生蟲

讀大學應該自給自足還是由家人照顧？近日有連登仔在討論區上發文，稱自己讀大學的學費由家人支付，其他生活費則由自己兼職的人工及獎學金應付。最近其家中有一盞燈壞了，他答應幫忙更換，但手緊到「一張紙幣都無」，於是問妹妹借錢，詎料被罵是「寄生蟲」，使他感到十分委屈。

連登仔分享自己的故事，稱平時自給自足手頭緊，問妹妹借錢換家中的燈時卻被指是寄生蟲。（連登討論區截圖）

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樓主於科技大學就讀會計與金融（Account and Finance），他近日以「今日被屋企人話我寄生蟲 到底讀緊大學係咪應該自給自足」為題發帖，稱生活費一向自己負責，但如有不足仍然可以問家人，「但要睇我住銀行戶口，真係無錢就畀」，所以自己都十分手緊。樓主提到，自己每個月使費約為3000元，「包車費食飯、無女無娛樂、唯一就係睇下KPop」。

他稱早前家中有一盞燈壞了，他答應家人會去買，卻發現自己的錢包和銀行戶口都沒有錢，「個身真係一張紙幣都無，屋企人亦無留低錢畀我」，於是問比自己小1歲，正就讀城市大學的妹妹借100元，詎料因而被妹妹斥責，指他是寄生蟲，「淨係識問人攞錢又唔識賺錢」。樓主當下覺得十分委屈，「幫屋企做嘢都要畀人X」，於是和妹妹爭執了數句，媽媽回家之後亦被他指「小題大做」。

有人表示，父母供書教學天經地義。（連登討論區截圖）

樓主說妹妹每日都有做兼職「同埋有個男朋友養」，無奈地只能自認「真係寄生蟲」。指自己應付到開支的話，都不會問家人拿錢，而且今次拿錢都只是要幫家中買東西，感嘆「屋企平時係街外人面前就話對我點好點好，唔使我出嚟爭落一身債又盛，但係原來其實內心咁不滿」。樓主最後提到，被稱為家中的寄生蟲「真係好Hurt」，覺得問政府借免入息審查的貸款「應該係可以兼顧學業同個人自尊既最佳選擇」。

有網民認為「屋企供到你大學畢業天經地義啦」，如果供不起就不應該生兒育女，所以樓主不算是寄生蟲，只有畢業後仍然不工作的人才算是寄生蟲。另外亦有人安慰樓主，說他有獎學金已經很厲害，「自己邊返學邊返PT真係好辛苦」、「平時一蚊都無問過佢哋攞」，直至吵架的時候才知道「原來佢哋對我咁不滿，原來我做到咁都唔夠，嗰下真係好心淡，完全明樓主咩感受」。另有人留言鼓勵樓主，指他做兼職仍能有獎學金，「已經比我呢種癈柴叻好多，我唔敢話你將來一定會好成功，但係實會苦盡甘來㗎，你好有上進心」。

（連登討論區）