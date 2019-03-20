不能擋不能避極火爆　戰鬥民族鬥摑「展力量」

俄羅斯西伯利亞地區克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）上周末舉行了一場奇怪的掌摑比賽，參賽者必須遵守以下規則：不能擋住對方的手掌、不能躲避，直至其中一方退出比賽才算結束，而優勝者可獲3萬盧布（約3650港元）獎金。

網上片段中，兩名男參賽者輪流掌摑對方一次，當中滿臉鬍鬚的參賽者被摑仍「紋風不動」，彷彿完全不覺痛楚，相反對手受他一掌後，卻馬上失去平衡往後倒，兩個回合下來，裁判舉手示意結束，判鬍鬚硬漢勝出。

雖然比賽看來很粗暴，但不少網民認為相當痛快，「這太有趣了」、「不要舉行總統選舉辯論，把這個帶進來吧」、「兩人肯定已經腦震盪了」、「我前妻參賽的話一定贏，我每次遲回家都都得到這種對待」。

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據報道，該名勝出的鬍鬚硬漢名為卡莫斯基（Vasily Kamotsky，音譯），而今次比賽是為期2日的「西伯利亞力量展覽」（Siberian Power Show）其中一個環節，其他項目還有鋼管舞和群眾摔跤等。

根據一貫安排，掌摑比賽都是在展覽的第二天舉行，而入場費是400盧布（約52港元）。

В Красноярске провели чемпионат по мужским пощечинам. Некоторые лупили соперников так, что те не могли удержаться на ногах. Победителем стал Василий Камоцкий, за тяжелую руку он получил 30 тысяч рублей. Щеку ему лучше не подставлять… pic.twitter.com/xdBNJCKrKf — НТВ (@ntvru) 2019年3月19日