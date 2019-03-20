不能擋不能避極火爆　戰鬥民族鬥摑「展力量」

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俄羅斯西伯利亞地區克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）上周末舉行了一場奇怪的掌摑比賽，參賽者必須遵守以下規則：不能擋住對方的手掌、不能躲避，直至其中一方退出比賽才算結束，而優勝者可獲3萬盧布（約3650港元）獎金。

網上片段中，兩名男參賽者輪流掌摑對方一次，當中滿臉鬍鬚的參賽者被摑仍「紋風不動」，彷彿完全不覺痛楚，相反對手受他一掌後，卻馬上失去平衡往後倒，兩個回合下來，裁判舉手示意結束，判鬍鬚硬漢勝出。

雖然比賽看來很粗暴，但不少網民認為相當痛快，「這太有趣了」、「不要舉行總統選舉辯論，把這個帶進來吧」、「兩人肯定已經腦震盪了」、「我前妻參賽的話一定贏，我每次遲回家都都得到這種對待」。

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據報道，該名勝出的鬍鬚硬漢名為卡莫斯基（Vasily Kamotsky，音譯），而今次比賽是為期2日的「西伯利亞力量展覽」（Siberian Power Show）其中一個環節，其他項目還有鋼管舞和群眾摔跤等。

根據一貫安排，掌摑比賽都是在展覽的第二天舉行，而入場費是400盧布（約52港元）。

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