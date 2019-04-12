【開心速遞】愛回家角色名字內含諷刺社會解讀　你看得出來嗎？

《愛．回家之開心速遞》是一部很特別的處境劇，我每晚都準時12點在OTT網站等待劇集更新。追看TVB其他土炮劇集，對香港年青一代來說，絶對是羞於與人分享的事情，我相信這劇是例外！

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

《愛》劇由角色命名、人物設計，到故事選材可算是良心之作，在嘻笑中帶着濃烈諷刺社會的隱喻。這個星期收視再創高峰，錄得28.2點，連續九周為收視最高節目！

《愛》劇由角色命名、人物設計，到故事選材可算是良心之作，在嘻笑中帶着濃烈諷刺社會的隱喻。這個星期收視再創高峰，錄得28.2點，連續九周為收視最高節目！（電視劇照）

角色命名與人物設定的藝術

編劇們是否向《紅樓夢》致敬？曹雪芹在《紅樓夢》中的人物取名文學功力簡直使人嘆為觀止，甄士隱的「真事隱」、賈雨村的「假語存」、「元春、迎春、探春、惜春」的原應嘆息，使後世得以從這些名字中窺探他的創作心態。《愛》的人物取名當然不及經典，但可堪玩味，現在讓我們來看看這劇人物名字背後的玄機。

熊家與龍家

由於選修歷史的同學人數每況愈下，仔細討論前，先來科普一下「熊」與「龍」的象徵意義。自16世紀，「熊」是西方國家用來象徵俄羅斯的，諷刺它是一個巨大、殘暴和笨拙的國家。時移世易，熊與中國變得親厚，小熊維尼與國家總理的形象被網民惡搞，「熊」同時與「紅」諧音，因此它成中國或香港建制象徵自是不脛而走。「龍」的象徵意義自是不用多猜想，當是中國或是傳統中國文化啦！

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看眾角色名字隱喻！↓↓↓↓↓】

+ 8 + 7 + 6

最令人笑出眼淚的，絕對數兩大公司的名稱，「接龍」與「速熊」。

接龍：按字面的意思，是和龍／中國接軌。若以粵語作理解依據，亦可理解為「摺龍」。

速熊：「速紅」諧音，同時亦和「束熊」諧音，與「摺龍」對偶。

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看眾角色名字隱喻！↓↓↓↓↓】

+ 2

此劇的人物命名與設定，不僅滲透了中港矛盾的味道，更帶出香港不同類型群體的價值衝突。（即是不止向單一方面抽水，而是「有水就盡抽」的節奏！）

社會議題玩味甚濃 意識形態接地

近期，《愛回家》的單元內容經常與社會時事產生互動，新年的崔Auntie，對白情節雖然有點誇張，唯毒舌親戚相信總有一個在各家左右。嘻笑一輪過後，正好紓解剛受完麻煩親戚氣的市民大眾，亦可當一面毒舌親戚們的照妖鏡。因此，崔Auntie頓時成了香港人茶餘飯後的話題。

上星期五的中國娃娃，話題圍繞西方視覺下的中國美女，諷刺西方人對中國女性的品味，把劇中對愛情極度飢渴的Rebecca，映射成美劇《Sherlock Holmes－Elementary》中飾演華生的華裔美籍女星劉玉玲。最後，更直接帶出「伊莎貝拉群」和Rebecca在外國人眼中是一樣的，令人捧腹。這些單元故事的起承轉合，均交代得非常立體完滿，可見編劇們的功力日漸成熟，就連本來極具爭議性的「HEHE」情節亦寫得令觀眾甚為受落。

放棄治療式的Hard Sell 文人風骨猶存

若論要影響大眾的思維或價值觀，潛移默化絕對是不二法門。反之，若要使大眾對劇中內容反感，硬銷式地發放資訊絕對能事半功倍。例如，最近有一集是講述龍敢威想與已在大灣區發展的商人朗拿度合作。大龍生的對白大概如下，「朗拿度是個葡藉澳門人，在歐洲有生意，如果我們能和他合作，即是意味在大灣區達至與內地、歐洲以及澳門資源對接。」這對白有如政府推動大灣區發展的官方新聞稿。這類新聞稿式對白自然會使警覺性極高的觀眾自動進入消音模式。除此之外，廣告直入亦全無手段可言。當大家討厭硬銷時，可能就是編劇們的文人風骨在作祟呢？

選擇硬銷的方法宣傳大灣區，是否編劇們的文人風骨在作祟呢？（資料圖片）

輕喜劇應受重視

雖然，劇集中充滿隱喻，但各個角色均有其可愛可惡之處，熊家與龍家亦有溫情洋溢之時，就好像世事未能用三兩言語來一概而論。劇中的隱喻亦不片面，既針對宏觀政治、性別身份，香港階級與世代分歧均在其中。經典《紅樓夢》以淚說故事留下千古文學，TVB編劇們則給我們輕帶淚痕的笑料，不知道大家看完以上分析後，會否有這是最壞的時候也是最好的時候之感呢？

大家千萬別因大台標籤而浪費了編劇們的一番苦心，筆者覺得《愛．回家之開心速遞》的編劇功力完勝林奕華的《十二金釵》。畢竟它的人物角色設定承托了接近六百集的故事發展，抵它是三線劇收視之冠！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

內容提供：奇視達達

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《愛‧回家之開心速遞》令人估你唔到的隱喻」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）