【爸爸變媽媽】遞字條問9歲女兒意見　新加坡單親漢獲支持決變性

跨性別議題近年受到社會關注，但年幼孩子要面對父母要變性，每個人的處境和態度都會不同。上月31日是國際跨性別人士現身日，新加坡支持變性人士社群「T-Project」在facebook專頁上載短片，一名已變性的單親爸爸現身講述自身經歷，她稱在女兒9歲時，曾遞字條詢問女兒對爸爸變性的看法，獲得女兒支持和理解後，才決定變性變成媽媽。這名媽媽表示，如女兒當時反對，變性很可能不會出現，亦勸誡其他已婚及有子女的男子，在決定變性前要以家庭為重。

新加坡單親爸爸變性後成為媽媽，日前她與女兒對談，分享自己的心路歷程。（fb專頁「The T Project」短片截圖）

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該名曾是單親爸爸的變性人與已成年的女兒一同出現，現已變成媽媽的變性人表示，決定變性前是單親爸爸，當時女兒只有9歲，她留了一張字條問女兒，如果爸爸打算變性，她會有什麼感受？媽媽憶述，因女兒對她而言是最重要的人，加上如果沒有女兒的支持，變性都沒可能成事。

媽媽指，自己變性與否都可以活下去，多年前與妻子結婚的時候，早已決定如果一直跟妻子相處得好，就打算將自己喜歡穿裙子的秘密帶進墳墓，因當時對她而言最重要就是家人。但可惜其後變成單親家庭，他要獨力照顧年幼女兒，認為單親家長不論有沒有變性，生活都不容易，除了經濟之外更需要照顧女兒的成長，特別是當時女兒還在讀小學，同學看到什麼就會說什麼，而且小朋友對世界認識還不多，不能怪罪他們。

女兒在對談中提到一件最記得的事，就是被問及爸爸要變成媽媽的時候，自己有什麼感受，她的答案十分之肯定，就是「不論是爸爸還是媽媽都沒有分別」。女兒又提到，當她與媽媽搬屋時，學校同時在成績表上將爸爸改成了媽媽，當下她感到十分開心，不過從沒有把這事告訴媽媽，而現在看到媽媽變得更開心，「這給了我一個更強的理由去支持你」。

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媽媽直言，曾經有朋友問她有關變性的意見，她認為如果已經有另一半及年幼子女，就該先照顧好家人；如果最後覺得不能以現時的性別繼續生活下去，又準備好可能失去家人和子女，就應該勇往直前。被問到如果女兒表示當年反對變性，那又會怎樣做？她稱很可能不會變性，笑說：「如果問完之後，無論如何都會變性，為何還要問呢？」

媽媽提到不時有人以家庭價值觀反駁變性的行為：「但什麼是家庭價值呢？我的家庭價值可能與你的不同，就像你不喜歡吃蘋果，我喜歡吃，為何我要因為你而不吃蘋果呢？」她建議大眾對自己害怕的議題多了解一點，面對自己心中的恐懼，可能這樣會明白多一點。

另外，她對於其他變性人亦有一些忠告，指有些變性人對別人稱呼作「先生」還是「小姐」等十分敏感，但與因此跟別人吵架，不如直接告訴他們「對不起，我希望你可以稱呼我做小姐」，因為跟別人吵架只會令其他人更加不了解變性人，距離愈來愈遠，最終使跨性別人士被標籤。如果想被接納，要先以自己想被對待的方式去對待別人。

（fb專頁「The T Project」）

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